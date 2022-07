Cerúndolo tiró su raqueta para festejar ante Báez y abrió un inédito debate en redes: ¿salió campeón sin ganar el último punto de la final?

El fin de semana dejó una de las escenas más emocionantes para la nueva generación de tenistas argentinos. Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo disputaron el título en el ATP 250 de Bastad, con triunfo para el primero por 7-6 (4) y 6-2 luego de casi dos horas de partido. Sin embargo, en las redes sociales el partido se transformó en un tema de interacciones por un hecho singular: ¿salió campeón sin ganar el último punto?

El tenista de 23 años, que desde este lunes escaló hasta la mejor posición de su carrera con el puesto 30 de la ATP, no pudo contener la emoción al ganar la primera corona de su trayectoria profesional y soltó la raqueta cuando el game definitorio estaba cerrado. O casi. Con un 40-0 a su favor, Baéz devolvió largo, Cerúndolo ni espero al pique y dejó caer la raqueta generando un inesperado debate en torno a la legalidad del punto.

El que instaló en buena medida las preguntas sobre el tema fue el tenista australiano Max Purcell (240° del ranking) en sus redes sociales. Riéndose de la situación, compartió el video y escribió: “Gran error del árbitro en la ATP. La pelota aterrizó en la raqueta del chico antes, no en el suelo”.

La situación abrió un amplio debate en Twitter donde el usuario @AlexTheodorid1s compartió el video y planteó: “Punto de campeonato para Cerundolo en Bastad. ¿Alguna vez has visto algo como esto antes? Irreal”. Sin embargo, luego subió una toma desde el otro lado de la cancha y advirtió: “Aparentemente, la pelota ni siquiera tocó la raqueta (si miras desde este ángulo)”.

El artículo 24 del reglamento de la ITF explica cuándo un “jugador pierde el punto” y allí, entre diversos incisos, aclara: “Si la pelota en juego toca la raqueta cuando el jugador no la tiene en la mano”. En este caso, una vez que Báez hace su lanzamiento errático y tira la pelota afuera por amplio margen, Cerúndolo suelta la raqueta para celebrar y la pelota pica justo allí. ¿Tocó o no tocó? Esa es la pregunta que más se repitió aunque la respuesta no queda clara.

Independientemente de toda la controversia que se pudo generar ante esta bola, el hecho parecería quedar más bien enmarcador en una situación pintoresca y que poco hubiera cambiado en el trámite final de un partido que tuvo a Cerúndolo ganando 6-2 el set definitorio y 40-0 el game de cierre.

Fue el primer duelo entre dos de las máximas esperanzas del tenis argentino al más alto nivel. El mayor de los hermanos Cerúndolo ganó el primer título ATP de su carrera luego de haber perdido la final del Argentina Open del 2001 contra Diego Schwartzman. Su hermano Juan Manuel, de 20 años, también ostenta un trofeo en su vitrina luego de haber ganado el ATP de Córdoba el año pasado. Si bien llegó a estar 79 del mundo a comienzos de año, actualmente se ubica 110 luego de batallar contra una lesión en la cadera durante buena parte del 2022.

Ellos dos y Báez son piezas importantes de la nueva generación de tenistas del país. Sebastián, de 21 años, está ubicado en el 32° lugar porque escaló dos posiciones tras ser finalista y es el mejor ranking de su carrera. Este año ya pudo festejar un título en el ATP de Estoril.

Actualmente, el mejor ubicado en los escalafones de la ATP es Diego Schwartzman (14°), seguido por Francisco Cerúndolo (30°), Báez (32°), Tomás Etcheverry (76°), Federico Coria (78°), Pedro Cachín (90°) y Cerúndolo (110°).

LO MÁS DESTACADO DE LA FINAL ENTRE CERÚNDOLO Y BÁEZ

SEGUIR LEYENDO: