Memo Ochoa no descartó abandonar al América en el futuro

Guillermo Ochoa, portero del Club América, aseguró que podría abandonar la institución en el futuro (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Luego de vivir ocho años de su carrera como arquero de diversos equipos en Europa, Guillermo Ochoa volvió a México para defender la camiseta del equipo que lo vio debutar. Si bien es uno de los jugadores con más edad en su plantilla, no ha perdido la titularidad indiscutible en el América. A pesar de contar con esa certeza, así como atravesar por un buen momento en su carrera profesional, no descartó abandonar las filas del equipo cuando finalice su contrato.

El portero de 37 años de edad brindó detalles acerca de su futuro como guardameta del equipo de Coapa. Durante una entrevista con el medio Fox Sports, aseguró contar con un contrato vigente durante los próximos cinco meses y, aunque existe el interés del cuerpo técnico encabezado por Santiago Baños por renovar su vínculo, el seleccionado nacional aseguró estar dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes.

“Tengo contrato de aquí hasta diciembre. El club me ha expresado su intención de que siga aquí por un par de años más. Me ilusiona, por supuesto, el mantenerme aquí en el América (...) Obviamente estoy en una etapa donde también estoy abierto a ver qué sucede en América o fuera de América, por supuesto que el América siempre será prioridad. Es mi casa”, declaró.

Memo Ochoa defendió la camiseta del Málaga, en España, entre 2014 y 2016

Su calidad futbolística le ha permitido estar en el radar de diversos equipos en el mundo, motivo por el cual podría recibir alguna oferta que lo aleje de Coapa. Su militancia con equipos como el A.C. Ajaccio, Málaga, Granada y Standard de Lieja lo pusieron en el ojo de equipos como el París Saint Germain. Aunque su fichaje estuvo cerca de concretarse en 2011, un desafortunado acontecimiento con el Tricolor le arrebató las posibilidades.

Según recordó en una charla con El Burro Van Rankin, el resultado positivo a la prueba de dopaje por la presencia de clembuterol estropeó el plan. Si bien en Francia le permitieron solucionar el problema, las investigaciones en México tomaron demasiado tiempo y el conjunto del Parque de los Príncipes le cerró la puerta ante la demora.

Su futuro con la Selección Mexicana

Con sus palabras, el arquero dio a conocer su intención por continuar con su carrera como profesional durante algunos años más. Aunque declaró sentir emoción, así como buena condición física para la disputa de su quinto Mundial de Futbol conseecutivo en Qatar 2022, descartó tajantemente que pueda tratarse de su última Copa del Mundo y reiteró su intención de seguir acudiendo a las convocatorias.

Ochoa es arquero titular de la Selección Mexicana a pesar de tener 37 años (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

“Siento que vamos a llegar muy bien al Mundial y después siento que me quedan muchos años de carrera. Físicamente me siento muy bien, cada que se van acercando las fechas lo pienso más y después del Mundial voy a seguir vigente en el futbol”, afirmó. Por otro lado, conserva la ilusión de asistir a la Copa de 2026, aunque no tenga la titularidad garantizada para entonces.

Información en desarrollo*