Padre de Max Verstappen confesó cómo logra influir al interior de Red Bull

Padre de Max Verstappen habló sobre su influencia en Red Bull: “Debes llamar y discutir” (Foto: Getty Images)

El presente en la Fórmula 1 tiene un claro dominador, pues luego de la supremacía de Mercedes entre 2014 y 2020, todo parece indicar que Max Verstappen se ha convertido como el nuevo rival a vencer en la parrilla, principalmente propulsado por el gran trabajo de Red Bull Racing al confeccionar el auto.

Como no podía ser de otra forma, el éxito de MadMax no se ha gestado sólo, ya que detrás siempre ha tenido el respaldo y la exigencia de su padre, Jos Verstappen, quien prácticamente cada fin de semana lo acompaña en el garage, lo retroalimenta y mantiene los objetivos altos para su legado.

Lo último en llamar la atención alrededor de la familia Verstappen fue una entrevista en la que reveló cómo se inmiscuye en el presente de Red Bull, especialmente en relación al desarrollo del auto en el que compite Max, por lo que aceptó que está en constante comunicación para saber en qué estado se encuentra el equipo y el monoplaza.

Max Verstappen siempre ha contado con el apoyo y exigencia de su padre, Jos Verstappen (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

“Cuando estás en un equipo, tú debes llamar y discutir asuntos. Max nunca lo hace, excepto por sus ingenieros de carrera y datos, eso es todo”, afirmó Verstappen padre en una entrevista con el medio austriaco Servus TV, fragmento fue facilitado por PrimeF1_ y en donde dejó constancia que se encarga de estar al pendiente de todo lo que envuelve a Max en Red Bull.

“Yo estoy más al tanto, quiero saber qué están haciendo, cuándo llegan las partes nuevas y me entero antes que él. Así funciona y es lo mejor”

De esta forma dejó en claro que la carrera de su hijo la lleva de una forma muy apegada a su vida diaria, pues aunque no funge como su representante, sí se encarga de llevar en orden los aspectos deportivos de su hijo y también el manejo psicológico en cuanto a la presión por buscar la victoria.

Max Verstappen fue campeón de Fórmula 1 en el 2021 y actualmente encabeza la clasificación tras 11 carreras de la temporada 2022 (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

Esta afirmación incluso fue corroborada por su hijo, presente en la misma entrevista, y quien puso sobre la mesa el choque de personalidades entre él y su padre, ya que en cuanto a la exigencia, Jos Verstappen ha sido duro pero siempre con el objetivo de triunfar en la Fórmula 1.

“Fue duro, pero siempre justo. Eso me preparó para no tener algo que no pudiera manejar. (Desde niño) confié en mí mismo y a veces enojado (Jos) me decía: ‘estás demasiado relajado, necesitas estar encima de las cosas’; mientras que yo decía: ‘ahí vemos que pasa mañana’”, describió en entrevista Max.

Y es que cabe recordar que Jos Verstappen también fue piloto profesional toda su vida e incluso compitió en la Fórmula 1 entre 1994 y 2003; sin embargo, su paso por la máxima categoría fue prácticamente irrelevante, ya que solamente consiguió dos podios como tercer lugar, obtenidos en su primer año.

Jos Verstappen estuvo nueve temporadas en la Fórmula 1, con dos terceros lugares como su mejor resultado (Foto: REUTERS/Florion Goga)

