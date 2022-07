Ryan García invitó a Canelo a su próxima pelea para limar asperezas: “Me encantaría que esté”

Ryan García busca hacer las paces con Canelo Álvarez (Fotos/Gettyimages)

Una de las rivalidades fuera del ring con más reflectores en la actualidad es la de Ryan García y Saúl Álvarez. Aunque ambos personajes llegaron a entrenar bajo las órdenes de Eddy Reynoso, tras la salida del nacido en Victorville, California, la relación entre ambos se tornó tensa. Las declaraciones y ataques han abonado a la enemistad, aunque el King buscará limar asperezas con el Canelo invitándolo a su próxima pelea contra Javier Fortuna.

En vísperas de subirse al ring para buscar la conquista de su primer título mundial en la categoría de peso ligero, King Ryan fue cuestionado sobre las celebridades que acudirán a presenciar su cartelera. En una entrevista con el canal de YouTube Inside Fighting mencionó los nombres de Lebron James, Jamie Fox, Draymond Green y aclaró que “solo ganadores irán a mi pelea”.

Su expresión cambió cuando el nombre de Saúl Álvarez apareció. No obstante, lejos de emitir una respuesta polémica o ataque, declaró: “Él puede venir si quiere. Podría conseguirle boletos. Él puede comprarlos, pero si quiere yo se los puedo dar personalmente. En primera fila. Me encantaría que estuviera ahí”.

Ryan García también aseguró que Golovkin le ganará al Canelo (Foto: Instagram/@kingryan)

En la misma intervención, expresó su disposición para hacer las paces con el campeón indiscutido de las 168 libras. Incluso, se definió como una persona que cree en el perdón, así como un atleta que lo otorga rápidamente. “No quiero negatividad o cosas malas con nadie”, aseguró.

Cómo comenzó el conflicto entre Canelo y Ryan García

El arribo de Ryan García al Canelo Team generó expectativa por la popularidad que ha tenido en redes sociales. No obstante, su periodo bajo las órdenes de Eddy Reynoso no tuvo un paso tan prolongado y el pugilista decidió abandonar el gimnasio al argumentar poca atención por parte del hijo de Chepo. La decisión no fue bien vista por Álvarez y señaló al joven pugilista por su poca disciplina en los entrenamientos.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Kyngry, pues arremetió contra el originario de Guadalajara, Jalisco y señaló su desconocimiento de la relación con Eddy Reynoso. De igual manera, aseguró que el primer campamento que tuvo en el Canelo Team fue una experiencia grata, aunque posteriormente el entrenador habría restado atención a su progreso para su peleas en el futuro.

Ryan García buscará hacerse del título mundial del CMB en peso ligero contra Javier Fortuna (Foto: Instagram/@kingryan)

La guerra de declaraciones no paró ahí y cada vez fueron subiendo de tono. Incluso, Floyd Mayweather Jr. tomó postura en el conflicto y defendió al mexicno. “Primero está elogiando al Canelo ¿cierto?, aprendes del Canelo y estuvo en su campamento de entrenamiento. Ahora todo es odio, no me agrada él. No me gusta esto”, consideró.

Información en desarrollo*