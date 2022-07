La intimidad de las nuevas figuras del Manchester City: la nota familiar a Julián Álvarez y la foto viral de Haaland en el supermercado

La entrevista a Julian Alvarez en el Manchester City

En el Manchester City comienza una nueva era. Dos de los mayores talentos del fútbol actual se han incorporado al plantel de Pep Guardiola para la próxima temporada con la intención refrescar la zona ofensiva. Julián Álvarez y Erling Haaland, quienes fueron presentados en sociedad hace pocos días, ya están a las órdenes del DT catalán e instalados en su nueva ciudad, cada uno dando sus primeros pasos en lo que será una competencia de alto voltaje por ser el 9 del equipo.

Este miércoles empezaron a circular las imágenes de los primeros entrenamientos de los Citizens que se llevaron a cabo en el predio City Football Academy y se pudo ver a La Araña en plena acción junto a Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Bernardo Silva, Phil Foden y Kyle Walker, entre otras estrellas.

“Después de algunos ejercicios de fuerza y acondicionamiento, los jugadores volvieron a ponerse a prueba con una serie de ejercicios de tiro”, informó el sitio web oficial del club. En ese sentido, las imágenes que más alegraron a los fanáticos fueron las de las definiciones de Julián Álvarez.

Julián Álvarez tuvo su primer entrenamiento en el Manchester City (Foto: @mancity)

La entidad ciudadana también difundió en las últimas horas un video en el que muestran la intimidad de La Araña y su familia durante una entrevista en Calchín, su ciudad natal. En las imágenes se puede apreciar la casa de los Álvarez y los testimonios de sus padres (Mariana y Gustavo) y sus hermanos (Agustín y Rafael)

Su amor por la pelota fue tempranero, gracias a las andanzas junto a sus hermanos. “A la nochecita aparecía la madre y les decía ‘adentro, a bañarse, pijama y a dormir’”, rememoró su padre; mientras que su mamá añadió con una sonrisa: “Había que llamarlos porque ya no había luz en la canchita y no había forma que dejaran”.

Un pequeño Julián Álvarez junto a sus hermanos

Además de explicar la razón de su apodo, Rafael advirtió que “desde que empezó a jugar al fútbol siempre marcaba diferencia. Lo que veníamos en Primera lo veíamos en Calchín. No nos sorprende, se lo veíamos hacer todo los fines de semana”. “Cuando venían los otros pueblos la gente preguntaba si jugaba la Arañita. Y ahí quedó. No existe Julián, es la Araña”, remarcó Gustavo, quien también mostró imágenes del paso de su hijo por el Real Madrid y explicó la razón por la cual no se quedaron en la Casa Blanca.

Durante el video difundido por el Manchester City aparecen imágenes inéditas de la familia celebrando el primer gol como profesional de Julián, las camisetas de la Selección Argentina en las finales ante Brasil e Italia y todos los trofeos y pelotas que tienen guardadas como un tesoro en la casa. “Cuando hice seis goles me quería dar una sola. Les dije que no sabía cuando iba a hacer de nuevo seis goles, que me dieran las dos”, contó.

El ex jugador de River Plate también aparece en dos momentos que los representan de la mejor manera: rematando de derecha con mucha concentración y también sonriente al intentar una definición más acrobática. El joven atacante de 22 años no se guardó nada de su repertorio para empezar a demostrarle a Guardiola que puede ser una variante fiable de cara al futuro inmediato.

Es probable que Julián Álvarez tenga varios minutos durante la gira de pretemporada que va a realizar el Manchester City por Estados Unidos para la próxima semana. El elenco inglés viajará a territorio norteamericano para continuar con su preparación para la próxima campaña y allí jugará amistosos contra el América de México (20 de julio) y Bayern Múnich de Alemania, (23 de julio), en la ciudades de Texas y Green Bay, respectivamente.

Julián Álvarez participó de los ejercicios de tiro en el City (Foto: @mancity)

Principalmente, porque todo indica que su competidor en el puesto todavía no se ha incorporado al trabajo: Erling Haaland, la gran estrella que ha fichado el City procedente del Borussia Dortmund, no aparece en las imágenes difundidas por el club pero una fotografía suya se hizo viral en las redes sociales.

Una foto de Erling Haaland en un supermercado se hizo viral en las redes sociales.

La imagen en cuestión, que ha sido difundida por el periodista Tom Young, muestra a Haaland en uno de los supermercados de la famosa cadena de Sainsbury’s, con un carro de la compra lleno. Los usuarios se han sorprendido de que una figura de su calibre se encargue de hacer sus propias compras pero evidentemente se ha equipado de varios elementos para su larga estadía en Manchester.

El tweet no demoró en llenarse de comentarios porque dentro del carro de compras había varios tachos de basura y algunos bromearon con un aderezo que puede verse en la parte lateral. “Haaland con una enorme botella de ketchup en su carrito, Guardiola no estará contento con eso”, escribió uno de los usuarios que comentó la foto.

Todo hace pensar que Erling Haaland todavía no está físicamente al 100% para entrenarse con sus compañeros, sobre todo porque la última temporada se ha perdido 16 partidos del Dortmund y se marchó de Alemania con una gran preocupación por sus constantes problemas. El curso pasado estuvo aquejado por un desgarro muscular en el flexor de la cadera y una lesión de ligamentos, aunque cuando estuvo sano fue determinante: marcó 29 goles en 30 partidos.

