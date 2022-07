Problemas para Nelson Piquet: un juez de Brasil ordenó investigar sus comentarios racistas contra Lewis Hamilton

Nelson Piquet llamó "Neguinho" a Lewis Hamilton para explicar la maniobra del toque entre el inglés y su yerno, Max Verstappen, en Silverstone 2021

Un juez en Brasil ordenó que se abra una investigación sobre una declaraciones que hizo el ex piloto Nelson Piquet, quien utilizó términos racistas y homofóbicos para referirse a Lewis Hamilton. El ex deportista brasileño, de 69 años, hizo este polémico comentario en una entrevista que se filmó en noviembre pero que causó un verdadero escándalo el mes pasado en el mundo de la Fórmula 1.

Las acusaciones que presentaron cuatro grupos de derechos humanos buscan que Piquet, tres veces campeón del mundo (1981, 1983 y 1987) en la máxima categoría del automovilismo, pague 10 millones de reales brasileños (casi USD 2 millones) por “provocar daño moral a la gente de raza negra y de la comunidad LGBTQ”.

Piquet hizo estas declaraciones en portugués refiriéndose al choque entre Hamilton y Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado y se refirió al inglés con el término “neguinho”, una expresión utilizada habitualmente en su país pero que fue denunciado por otros pilotos, varios equipos y el organismo rector.

Lewis Hamilton fue víctima de unos comentarios ofensivos por parte de Nelson Piquet (Foto: REUTERS)

Aunque inicialmente Piquet se disculpó con Hamilton y aseguró que “no hubo mala intención” ni lo quería ofender, se filtró luego un segundo extracto que dejó pocas dudas su calificativo y en el que agrega un insulto homofóbico. En esa segunda parte, le preguntan por la consagración de Keke Rosberg en 1982 y vuelve a insultar a Lewis Hamilton. “¿Keke? Era una mierda, no tenía ningún valor. Es como su hijo, que ganó un Campeonato. El negrito estaría dando más el culo en aquella época y por eso iba mal”, afirmó.

El famoso ex piloto carioca, quien fue defendido por su amigo Bernie Ecclestone, le dijo a la revista Motorsport durante el clásico de Le Mans que la indignación era irrelevante. “Nada de lo que dije estuvo mal. Realmente no me importa. No molesta mi vida. Estoy aquí con mis amigos divirtiéndome”, comentó.

La Corte de Justicia del Distrito Federal y Territorios de Brasil ha concedido ahora dos semanas (15 días) a Nelson Piquet para que haga su alegato y publique una nota de disculpa pública solicitada por las entidades Educafro, Centro Santo Dias, Aliança Nacional LGBTI+ y la Asociación Brasileña de Familias Homotransafe. La demanda pide que Piquet publique sus disculpas o pague la mencionada multa en caso de negarse a hacerlo.

