Matty Cash, el compañero de Dibu Martínez en el Aston Villa que generó un debate nacional antes de ser citado por Polonia, rival de Argentina en Qatar

Matthew Cash, el inglés nacionalizado polaco que jugará el Mundial contra Argentina

El pasado 26 de octubre no fue un día más para el fútbol polaco. Ese día, Matthew Cash, lateral inglés del Aston Villa, consiguió, por fin, el pasaporte de esa nacionalidad después de un trámite agilizado por el propio presidente del país, Andrzej Duda, y la selección europea que cuenta en sus filas con el goleador Robert Lewandowski y que será rival del equipo argentino en el Mundial, podrá disfrutarlo

De esta manera, Cash enfrentará a la selección argentina a sus compañeros del Aston Villa Emiliano “Dibu” Martínez y acaso, a Emiliano Buendía.

Cuando Cash recibió el pasaporte polaco (tiene raíces en ese país a partir de su madre) en la embajada en Londres, enseguida trató de congraciarse con su nuevo público, agradeciendo en un tuit en idioma polaco y con tono nacionalista, al presidente Duda y al titular de la Federación Polaca, Cesary Kulesza. “Gracias, señor presidente. Es un honor y un momento sumamente importante para mí y para mi familia. Daré lo mejor de mí en el campo. ¡Luchemos por Polonia!”.

El proceso había comenzado dos años y medio antes pero pasó por momentos de mucha burocracia y sus chances parecían perdidas en un laberinto de papeles, hasta que el poder político lo aceleró todo.

El comienzo de las chances de que Cash se vistiera con la camiseta del águila fue cuando hace nueve años, el entonces presidente de la Federación, el ex crack de la Juventus Zbignew Boniek, asumió con la idea de buscar por todo el mundo jugadores que tuvieran la posibilidad de obtener el pasaporte por los vínculos familiares con este país, “pero la condición, entonces, era que hablaran el idioma”, le dijo en una entrevista a Polsatsport.

En medio de este reportaje, de repente, Boniek introdujo un tema polémico que no sería el único: “Los jugadores que buscamos no necesitaban saber de poesía, pero hablar polaco es un grado comunicativo para que se puedan comunicar con el vestuario al que representan. El criterio era simple y obvio. Quizá ahora sea diferente, pero no juzgo si bueno o malo. Pero sigo pensando lo mismo y Cash no habla polaco. Y por alguna razón pensó en pedir su pasaporte polaco a los 25 años. ¿Tal vez porque ya sabe que no puede jugar para Inglaterra? Difícil de saber. El Brexit también debe tenerse en cuenta y para los futbolistas británicos, obtener un pasaporte europeo que les permita seguir una carrera fuera de Inglaterra, puede ser muy importante, y sin este documento, no podrían. En el mundo moderno, donde casi todo se hace con ánimo de lucro, es difícil acusar a alguien de oportunismo”.

De todos modos, Boniek matizó estas palabras cuando tuvo que definir técnicamente a Cash: “Lo tengo visto: se trata de un jugador interesante, muy dinámico y rápido, y cruza bien. Es completamente diferente a Kamil Jozwiak (extremo del Charlotte, de la Major League Soccer) y bastante parecido a Bartosz Bereszynski (lateral de la Sampdoria). Parece buen chico, pero no creo que sea de los que el entrenador (portugués) Paulo Souza (quien luego dejó el cargo a fines de 2021) cuente de entrada.

Cash fue titular en el partido que Polonia le ganó a Suecia en el repechaje para Qatar 2022, integrando una línea de cuatro defensores junto con Glik, Bednarek y Bereszynski,

Sin embargo, para el comienzo de la temporada 2021/22, Souza ya había cambiado de opinión y viajó a Londres –acompañado de su colaborador Jakub Kwiatkowski- para verlo jugar contra el Arsenal por la Premier League (ganaron los locales 3-1) y al día siguiente (23 de octubre) conoció personalmente a Cash en la embajada polaca. La idea del entrenador, que pidió ayuda a los funcionarios políticos de más alto nivel para que agilizaran el pasaporte, era contar con Cash para los partidos clasificatorios al Mundial de noviembre ante Andorra y Hungría, pero especialmente pensando en los play-off, en los que tenían que enfrentar a Rusia. Allí se produciría su debut como lateral derecho.

Pese a todos los festejos y los agradecimientos del jugador, no todos los hinchas polacos lo tuvieron tan claro, y su convocatoria dividió a la sociedad. Muchos sostuvieron que si Cash decidió jugar para Polonia es por la imposibilidad de hacerlo para Inglaterra.

Tanta fue la polémica, que el lateral del Aston Villa terminó aceptando una entrevista en el programa Moc Futbolu del canal de TV deportivo. Allí le preguntaron al jugador qué haría si de repente, Gareth Southgate, el entrenador de la selección inglesa, lo llamara para una convocatoria. “De ninguna manera iría –sentenció-. Tengo raíces polacas y tengo que ser honesto conmigo mismo y con mi familia, y ya he tomado una decisión. Representar a Polonia es un sueño hecho realidad”.

Pero cuando todo parecía aclararse, el programa se contactó con Boniek, quien insistió con que tenía sólo una pregunta para formularle a Cash: “¿Por qué hasta los 24 años nunca antes intentó sacar el pasaporte polaco y ahora tiene tanto apuro?”. El lateral se defendió diciendo que en verdad “el tema del pasaporte lleva ya mucho tiempo, sólo que estaba demorado”.

De esa idea se tomó también el periódico británico Daily Mail, que sostuvo que Cash llega a la selección polaca “ahora que ha perdido toda la esperanza de ser llamado a la inglesa porque Kyle Walker, Reece James y Kieran Trippier estáñenlas bandas por delante de él”, enfatizó el tabloide.

Por el contrario, el sitio web The Athletic recordó que el nacido en Slough, Berkshire, “viene gestionando su pasaporte polaco desde 2019 porque su objetivo ya era jugar la Eurocopa de 2020, postergada para 2021″ y que pese a pasar por equipos como Wycombe Wanderers y Nottingham Forest, “nunca se puso la camiseta inglesa en su etapa juvenil”. En 2021, justamente, el Aston Villa le pagó 16 millones de euros al Forest, que militaba en Segunda, por su pase.

En una entrevista con Laczy nas Ball, en un intento de acercarlo a la afición y sacarlo del anonimato, la familia de Cash contó cómo es su relación con Polonia, y que su madre Bárbara y sus padres (los abuelos de Matthew) provienen de tierras polacas, aunque también habla su padre Stuart, ex futbolista. Teresa, la hermana de su madre, también se encargó de contar cómo lo llaman en la intimidad del hogar. “le decimos Mat o Mateusz, y con menos frecuencia, Matthew. Y nadie en la casa lo llama Maty. Lo empezaron a llamar así en los resúmenes televisivos jugando para el Nottingham y quedó”.

También hubo referencias a su niñez y a momentos duros que tuvo que atravesar proviniendo de una familia de clase trabajadora y tuvo que alternar los entrenamientos con algún oficio para ayudar en la supervivencia vendiendo juguetes en las tiendas “Daniel” en Windsor a los 17 años.

También los medios que quisieron hacer crecer la imagen de Cash descubrieron otra perlita: su origen familiar en la pequeña ciudad de Bransk (menos de 4000 habitantes) en la provincia de Podlaskie, condado de Bielsko. De hecho, apareció el alcalde, Eugeniusz Koczewski, diciendo que se siente orgulloso de que la familia materna de Cash provenga de allí y le formuló una invitación a conocer el lugar.

La abuela de Cash, Janina, se fue de Polonia a Inglaterra en 1964 y no regresó más, algo que narró su hija (la madre del jugador), Bárbara, quien también describió que Bransk es llamada “La Ciudad de los Justos” y se refiere a la cantidad de judíos –eran el 58 por ciento del total de los habitantes hasta ese momento- salvados por habitantes de allí durante la Segunda Guerra Mundial y hasta se puede observar una placa conmemorativa.

“La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias trágicas para esta ciudad –cuenta el periodista Kamil Pietraszko, periodista del portal Biielsk.eu e interesado en la historia de Cash- y no hay ninguna otra ciudad en el mundo que tenga tantos habitantes condecorados con la medalla de “Justos entre las Naciones”, otorgado por el instituto Yad Vashem, de Jesusalén. Lo recibieron catorce personas”. En noviembre pasado se publicó la monografía “Bransk” del reconocido historiador Zbignew Romaniuk, que relata que también es nacido en esta ciudad el boxeador Dariusz Snarski.

En ese mismo artículo, muchos miembros del Club de Mayores de la ciudad recordaron a la abuela Janina por su apellido de soltera, algunos familiares y su historia de emigración a Gran Bretaña, cuenta Pietraszko.

Cuando fue convocado, Cash aprovechó para tirarle flores al juego de la selección polaca: “Me encanta verlo. Es un equipo agresivo. Me gustó mucho contra Inglaterra, jugó muy bien aquella vez”.

Ya consumado el ingreso de Cash a la selección polaca, recibió la bendición de Paulo Souza (que emigró del equipo nacional días después de Navidad para asumir la conducción de Flamengo): “Estoy feliz porque es una gran oportunidad para nosotros y se trata de un jugador que nos puede ayudar. Forma parte de un grupo de sesenta que estamos analizando, algunos más a largo plazo, otros, más cerca. Los jugadores de la Premier League como Bednarek, Klich o Cash, pueden llegar a aportar mucho porque esta competición requiere de la más alta capacidad en muchos aspectos. Siempre hablo de tres componentes: la calidad de los entrenamientos, la competencia interna por un lugar en el plantel, y la competencia real con el rival. Pasar estos tres aspectos significa que el jugador está en un nivel muy alto”.

Lewandowski es la gran figura del seleccionado polaco, con el cual Cash comparte plantel

“Cash nos puede ayudar mucho –insistió Sousa- no sólo por jugar estrictamente en su posición sino por crear una alternativa en otros “pasillos” del campo. Pero tenemos cuidar el espíritu de equipo, crear la atmósfera adecuada. Se trata de una elección que es una pequeña comunidad, conformada por personalidades muy diferentes y en Londres, estando con su familia, percibí el orgullo de esta gente porque Matthew participe en el equipo nacional y están muy ilusionados y vi lo mismo en él. Vi que su cabeza y su corazón están con nosotros”.

Pero llegó el momento de la pregunta más complicada, cómo considera Sousa que debe integrarse un jugador que no habla el idioma polaco ni sabe la letra del himno nacional. “Al principio –sostuvo- lo más importante es el enfoque, sentir cómo el jugador aborda el asunto. La vida nos trae diferentes escenarios. Muchos polacos o gente con raíces polacas, viven en Inglaterra o en Irlanda y entonces la Federación Polaca está haciendo un gran trabajo para rastrear a jugadores que participen en esos torneos. Y en el caso de Cash estoy tranquilo porque veo que es un chico afortunado, abierto al mundo, entusiasmado con su carrera y estoy seguro de que sus compañeros lo recibirán muy bien y lo harán sentir como en su casa. Para el resto, hay tiempo. Al himno o al idioma los puedes aprender con calma, aunque hay que reconocer que el polaco no es fácil, pero el idioma que esperamos de él es el de la cancha”.

Cash cuenta que el primer jugador de la selección polaca que lo contactó fue Mateusz Klich, del Leeds United, que entonces dirigía Marcelo Bielsa, y rival de la Premier League. “No conocíamos de antes y le respondí a un mensaje que me envió cuando empezaron a circular rumores sobre una posible convocatoria mía a la selección y le dije que sería posible, por fin, jugar juntos luego de años de estar enfrentándonos”.

Una vez incorporado a la selección polaca, el otro tema es que Cash pasaba a formar parte de la élite de convocados junto a Lewandowski y los jugadores de los equipos de la Premier League aún siendo menos conocido que la mayoría de sus compañeros, con una ganancia de 65.000 libras semanales en el Aston Villa, el quinto mejor pago en su club dentro del seleccionado nacional, apenas superado por el goleador del Bayern Munich, y por Wojciech Szczesny (Juventus), Piotr Zielinski (Nápoli) y Arkadiusz Milik (Olympique de Marsella), y por delante de Lukasz Fabianski (West Ham) o Krzysztof Piatek (Fiorentina).

La historia reciente de la selección polaca es más conocida: su rival en el play-off para ir al Mundial de Qatar, Rusia, fue descalificada, y terminó clasificándose al vencer a Suecia en la final. Cash fue titular en este partido, integrando una línea de cuatro defensores junto con Glik, Bednarek y Bereszynski, y si todo va bien, estará en Qatar, y jugando en el grupo de la selección argentina.

SEGUIR LEYENDO: