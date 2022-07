Las disculpas de Rossell a Checo Pérez por el incidente en el GP de Austria

(Fotos: REUTERS/Molly Darlington//Leonhard Foeger)

El fin de semana en Austria no fue favorable para Sergio Checo Pérez ya que no terminó la carrera del Gran Premio de la Fórmula 1 debido a que tuvo un roce con George Rossell, de Mercedes, en la primera vuelta y que causó que el tapatío no se repusiera, por lo que al final abandonó la competencia.

Se esperaba que el mexicano lograra una remontada como a las que ya acostumbró a sus fans, pero su monoplaza no pudo encontrar el ritmo adecuado de aceleración y a la vuelta 26 paró en pits para ya no salir a competir por el podio del GP de Austria y abandonar la carrera del circuito Red Bull Ring.

Checo mostró su frustración por el resultado de obtuvo pues desde la radio de su vehículo aseguró que le dio espacio a Russell para la maniobra y lamentó no haber culminado la carrera. Ante dicha situación que experimentó, Rossell ofreció unas palabras ante diferentes medios y le extendió unas disculpas al tapatío.

Checo no pudo reponerse de su incidente con Russell, así que dejó la competencia (Foto: Twitter/@F1)

Cuando acabó la competencia, el piloto de Mercedes vio la repetición del momento y afirmó que “no había a dónde ir”, explicó que se vio acorralado por tener adelante a Carlos Sainz y a Checo en la parte trasera, aunque sí intentó frenar a tiempo, no pudo evitar el choque que sacó de la pista al corredor de Red Bull.

Reconoció que ya había realizado una maniobra similar anteriormente con Valtteri Bottas, así que intentó imitarla para no perjudicar a Checo Pérez, pero el resultado no salió como lo tenía previsto, por lo que Russell se disculpó con el jalisciense por el mal momento que le hizo pasar.

“Vi el video y creo que es difícil, es decir, al principio hay monoplazas por todas partes y Checo hizo un movimiento audaz saliendo así. Lo había hecho con Valtteri -que se quedó encima del bordillo para no chocar- que es exactamente lo que traté de hacer; pero con Carlos delante, no había mucho para frenar y girar el coche, no había a dónde ir. Me disculpé, obviamente, al terminar la carrera” , apuntó.

George Russell tuvo un roce con Checo, lo que causó que abandonara la competencia (Video: Twitter/@FOXSportsMX)

Y es que el piloto británico insistió en que su bólido se vio acorralado, aunque hizo todo lo que estaba a su alcance para no pegarle al vehículo de Sergio Pérez, no evitó el incidente; además confesó la sensación que experimentó en esa curva que determinó el rumbo de la carrera para el mexicano.

“No había mucho que hacer, frené con fuerza y giré lo mejor que pude. Probablemente había más espacio para él, como dije, hice todo lo que pude. Una vez que llegué a cierto punto supe que era inevitable ya que estaba nervioso”





