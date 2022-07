Los mejores memes que dejó el posible fichaje de Dani Alves a Pumas

(Foto: Twitter/@PumaCastroRuiz)

El mercado de fichajes de este verano 2022 ha generado diferentes sorpresas por el tipo de jugadores que han llegado a la Liga MX, ahora la otra figura que podría jugar en México se trataría de Dani Alves y el equipo interesado en hacerse de sus servicios sería Pumas.

En días recientes creció la versión de que el club Universidad Nacional lanzó una oferta al ex futbolista del Barcelona FC para convencerlo de competir con los auriazules durante el Apertura 2022, además diferentes medios brasileños aseguraron que la oferta ya llegó directamente al brasileño.

La noticia generó un debate en redes sociales pues los fanáticos del equipo felino plantearon una serie de escenarios hipotéticos de lo que podría significar el fichaje de Dani Alves en la institución, pero otros más aprovecharon el rumor para crear una serie de memes con el posible fichaje.

Fue por medio de redes sociales que circularon diferentes imágenes que se burlaron de la situación en la que estaba involucrada la directiva del Pedregal con el medallista olímpico de Tokio 2020. Los primeros memes que circularon fueron de sorpresa y reconocieron los esfuerzos que ha realizado Leopoldo Silva, director deportivo de Pumas, y Miguel Mejía Barón, vicepresidente del equipo, por reforzar a la escuadra éste torneo.

Otros más viralizaron reacciones de las emociones que generaban en la afición, ya que argumentaron que no quieren ilusionarse con los rumores que han surgido en días recientes; otros más problemáticos cuestionaron la situación económica del club, ya que, al ser una de las plantillas económicas de la liga mexicana se cuestionó de dónde salió el dinero para acercarse a Dani Alves.

Otros más argumentaron que no había forma de que el defensa absoluto con la selección de Brasil juegue en un equipo como Pumas. La afición tampoco dejó escapar la situación que está atravesando Alan Mozo, ya que luego de salir de la escuadra del Pedregal se anunciaron los acercamientos de los universitarios con el Barcelona por el partido por el trofeo Joan Gamper y por el posible fichaje de Dani Alves.

Debido a las bajas que tuvo el conjunto dirigido por Andrés Lillini, la afición también recordó la controversial salida de Alfredo Talavera, luego de que no se dio su renovación empezaron a circular fichajes y la posibilidad de ver al ex jugador del PSG, así que se burlaron de cómo se fue el portero que defendió el arco auriazul.

Los primeros reportes de la posible llegada del defensor al balompié mexicano fue revelado por el medio brasileño UOL esporte, y poco después ESPN en México compartió los detalles de la situación ya que aseguraron que la decisión está en manos del brasileño para decidir qué hará luego de quedar como agente libre tras salir del Barca.

A pesar de que Dani Alves ya tiene la oferta formal por parte de la directiva universitaria, la realidad es que el acuerdo todavía no luce cercano, pues el objetivo principal del campeón olímpico es el de regresar a Brasil con alguno de los equipos protagonistas.

La oferta que Pumas ofreció a Dani Alves sería de un vínculo con la institución por un año, por lo que estaría con el conjunto auriazul hasta 2023 y se uniría a los refuerzos estelares de Eduardo Salvio y Gustavo del Prete, según ESPN.

Pero, debido a que aún es un rumor y tanto la directiva como el jugador no se han posicionado al respecto, otros más desacreditaron la información y aseguraron que no es cercana la posibilidad, incluso aún no existe la oferta. Será cuestión de días para conocer el paradero de Alves y lo que pasará con su acercamiento a la Liga MX.

