Checo Pérez se destapó previo al Gran Premio de Austria: “Si Max gana no es lo mejor para mis esperanzas”

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - July 7, 2022 Red Bull's Sergio Perez ahead of the Grand Prix REUTERS/Leonhard Foeger

Llegó la décimo segunda cita en el calendario de la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria. Los pilotos y escuderías ya se encuentran en Spielberg para iniciar con las actividades sobre la pista del Red Bull Ring en lo que será el ecuador de la temporada 2022. Con el campeonato totalmente abierto a cualquier posibilidad, el mexicano Sergio Pérez llega inmerso en la lucha por los primeros lugares, en donde para continuar con aspiraciones de ser campeón, se deberá enfrentar directamente con su coequipero Max Verstappen.

Por primera vez en los más de once años de trayectoria en la máxima categoría del automovilismo, Checo tiene posibilidades reales de convertise en el monarca. Por ello, el tema de la creciente rivalidad entre los pilotos de la escudería de bebidas energéticas ha tomado protagonismo en este punto de la competencia. Si bien, Pérez desempeñó un claro rol de ayudante del neerlandés en 2021, en el presente año, se muestra como una de las principales amenazas para que Verstappen pueda refrendar el título.

“Quiero vencer a Max, eso no es ningún secreto, pero también quiero que todo el equipo Red Bull lo haga genial. Si Max gana no es lo mejor para mis esperanzas de campeonato, pero al final del día igual estoy feliz porque es mi equipo. La competición solamente está creciendo, así que es importante seguir empujando duro y seguir yendo hacia adelante”, dijo el mexicano ante los medios.

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - June 12, 2022 Red Bull's Max Verstappen celebrates after winning the race with second place Red Bull's Sergio Perez REUTERS/Leonhard Foeger

Aunque esta misma temporada, Checo ha recibido instrucciones de equipo que no le han beneficiado personalmente en relación a Verstappen, tanto la escudería como el piloto han asegurado que no existe una determinación para que no exista una libre competencia sin preferencias entre uno y otro. Además, el jalisciense descartó que la pelea con Max rebase los límites de respeto mútuo.

“Tenemos libertad para correr, queremos hacer lo mejor posible para cada uno de nosotros. Así son las cosas. Obviamente (el equipo) no quiere que choquemos y nosotros tampoco. Creo que tenemos un muy buen nivel de respeto entre nosotros y no imagino que choquemos entre nosotros”, comentó. Actualmente, con diez carreras disputadas existe una diferencia de 34 puntos entre líder y sublíder.

En lo que va del campeonato, el mexicano ocupa el sefundo lugar en el Mundial pues suma 147 unidades como consecuencia de seis podios logrados (cinco segundos lugares y una victoria en el Gran Premio de Mónaco), así como dos cuartos lugares. Por su parte, el nerlandeés posee 181 puntos tras seis triunfos, un tercer keugar y una séptima posición.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 2, 2022 Red Bull's Sergio Perez before practice REUTERS/Molly Darlington

Finalmente, Pérez habló sobre el avance del RB18, del que aseguró haberse sentido mejor durante las primeras carreras del año. “No he estado tan cómodo con el desarrollo del coche como lo he estado en el comienzo de la temporada, por ponerlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando y ojalá pueda tener un fin de semana más claro aquí en Austria”, dijo.

El Gram Premio de Austria, con el Red Bull Ring como escenario, tendrá lugar del 8 al 10 de julio y será el segundo evento de 2022 que tenga incluido una carrera al Sprint (el primero fue en Emilia-Romaña). Es decir, el viernes únicamente habrá un entrenamientos libre y posterior a él se realizará la clasificación. Para el sábado habrá una segunda práctica y después la carrera al Sprint que definirá el orden de salida de la parrilla en la carrera del domingo.

SEGUIR LEYENDO: