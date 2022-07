La porra que usó la afición de Santos para burlarse de Monterrey y la escasez de agua

Durante el partido de la Jornada 1, la porra local dirigió un canto a los regiomontanos: "Tenemos agua y ustedes no" (Video: TikTok/@emdcs15)

Inició el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y con ello la afición regresó a los estadios para alentar a su equipo en la búsqueda del campeonato. Durante el partido de Santos Laguna contra Monterrey, la porra de la Comarca Lagunera protagonizó un polémico momento en el Estadio Corona pues dedicó un cántico a los regiomontanos que levantó críticas y controversias.

Debido a la crisis que está atravesando el estado de Nuevo León por la falta de agua desde hace unas semanas, los seguidores de los Guerreros se burlaron de la situación que viven los regios, así que previo al inicio del primer encuentro de la Jornada 1, la porra local cantó una frase dedicada a los fanáticos de los Rayados que se dieron cita al juego del pasado domingo 6 de junio.

Ante ambos equipos de la Liga MX y el resto del público que ya se encontraba en el estadio, un grupo reducido de fanáticos de los Guerreros cantaron la siguiente frase:

(Foto: Twitter/@ClubSantos)

“¡Coro coco, coro coco, tenemos agua y ustedes no!”.

A pesar de lo provocativo que resultó el cántico, lo repitieron en diferentes ocasiones para rectificar su estancia local en el estadio. Cabe recordar que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ya no permite que las porras visitantes viajen a otros estadios para ver los partidos, así que la porra local es la que tiene mayor presencia en cada partido. Pero aún así se sigue permitiendo que grupos reducidos de la porra local puedan ingresar al estadio a ver el partido.

Por ello los seguidores de la Comarca Lagunera aprovecharon dicha condición para “intimidar al rival” y el pretexto que usaron fue la escasez de agua en Monterrey y los diferentes municipios del estado de Nuevo León que batallan por conseguir el vital líquido.

Algunos asistentes captaron aquel momento que se vivió en las gradas del Estadio Corona, por lo que lo compartieron en redes sociales y rápidamente se viralizaron.

(Foto: Instagram/@clubsantos)

Algunos internautas identificaron al grupo de fanáticos que protagonizaron aquel canto y aseguraron que se trató del grupo La Komún, el cual es uno de los grupos más fieles que siguen al conjunto de los Albi verdes.

Además, en redes sociales inició un debate por la forma en la que incluyeron la falta de agua con un pretexto para marcar rivalidad en la cancha de fútbol. Algunos usuarios de internet que vieron el video argumentaron que era parte del fútbol y una manera de divertirse.

“Que acaso la gente no va a divertirse a un Estadio? No hay que ‘satanizar’ y/o ofenderse por un canto de una Barra”, “que están bien locos!!”y “pues que en Torreón tienen agua y en NL no, esta claro el mensaje”, fueron algunos de los comentarios que circularon como apoyo al grito de la afición. Pero no a todos les pareció pues consideraron que fue una ofensa innecesaria y que debía ser investigada por la Federación Mexicana.









*Información en desarrollo