Alferdo Talavera reveló por qué no llegó a Chivas tras salir de Pumas

Alfredo Talavera aclaró los detalles sobre la supuesta oferta que recibió de parte de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara (Video: Cortesía ESPN)

Luego de haberse erigido como figura con el Club Universidad Nacional, Alfredo Talavera no extendió su contrato con los Pumas y se le presentaron diversas ofertas para continuar con su trayectoria. Aunque al final decidió reencontrarse con Hernán Cristante en el cuadro de los Bravos de Juárez, tuvo la posibilidad de volver a las Chivas del Club Deportivo Guadalajara. No obstante, un desaire lo alejó del retorno con el equipo que lo dio a conocer al futbol mexicano.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, en vísperas de realizar su debut en el torneo de Apertura 2022 contra las Chivas del Club Deportivo Guadalajara, el seleccionado nacional confirmó el interés e, incluso, la charla que mantuvo con miembros de la directiva del Rebaño Sagrado. No obstante, dio a entender que su fichaje pudo no haber sido una de las prioridades de Ricardo Peláez en ese momento.

“Fue una descoordinación de los tiempos porque ellos todavía seguían jugando su liguilla y no podían estar platicando de eso. Las oportunidades se dan, pero si no se pudo concretar fue porque no hubo más pláticas de ellos hacia nosotros, esa es la realidad, pero bueno, así son las cosas”, declaró ante los micrófonos.

Alfredo Talavera ha sido catalogado como uno de los mejores arqueros de la Liga MX (Foto: Kirby Lee/CREDITO OBLIGADO USA TODAY)

El cierre del torneo más reciente, tanto para los Pumas de la Universidad Nacional como para las Chivas del Club Deportivo Guadalajara fue convulso. Mientras los del Pedregal intentaban reponerse de la derrota en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders, los tapatíos buscaron de forma desesperada asegurar su estancia en la liguilla del futbol mexicano luego del rescate que lograron de la mano del entrenador Ricardo Cadena.

Otro de los factores que imposibilitaron la llegada de Talavera al equipo de Chivas fue la toma de decisiones súbitas que tuvieron que tomar en ambos cuadros. Por un lado, los capitalinos se vieron obligados a considerar la continuidad de diversos jugadores de su plantel, mientras que en el Verde Valle discutieron la continuidad del director técnico interino y los fichajes que podrían aumentar el nivel futbolístico de la institución.

Pese a ello, Alfredo Talavera dio a conocer su intención por renovar con el equipo dirigido por Andrés Lillini desde meses antes del cierre del torneo. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, la directiva universitaria dio a conocer el término de la relación laboral con el arquero debido a que no aceptó las nuevas condiciones contractuales, a pesar de que estas cumplían con las exigencias que dio a conocer durante la negociación.

Información en desarrollo*