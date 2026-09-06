Detienen a 21 migrantes en la playa de Trampolín en Ceuta tras apedrear a una patrulla de militares y Guardia Civil: el tercer incidente en la última semana

Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta (EFE/ Reduan)

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Esta última semana no ha estado libre de incidentes en Ceuta. El último tuvo lugar en la noche del sábado al domingo, cuando un grupo de 21 migrantes fueron detenidos en la playa del Trampolín por lanzar piedras a una patrulla de las Fuerzas Armadas y agentes de la Guardia Civil.

Aunque no hubo heridos, los vecinos de la ciudad autónoma continúan pidiendo soluciones ante la crisis migratoria que comenzó el pasado 30 de julio. Esta mañana, los ciudadanos se han vuelto a manifestar, esta vez por los niños: “Merecen crecer en paz, con seguridad, en entornos saludables y con las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos”, avisaban los organizadores en la convocatoria al expresar las consecuencias que también viven ellos por esta situación.

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Las pedradas sucedieron a una pelea entre migrantes

La playa de Trampolín es una zona de costa donde se han instalado centenares de migrantes en las últimas semanas. Antes del ataque sucedido ayer, se produjeron peleas entre algunos jóvenes, según han confirmado las fuentes policiales a EFE.

Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta (EFE/ Reduan)

Después de esos enfrentamientos, un grupo lanzó piedras contra la patrulla militar que se encontraba en las inmediaciones. La Guardia Civil acudió al lugar e intervino en el operativo, pero también fue objeto de los lanzamientos. La actuación concluyó con el arresto de 21 personas, todas de nacionalidad marroquí.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), por su parte, ha expresado este domingo su preocupación por la repetición de incidentes contra integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la entidad sostiene que los militares no cuentan con la autoridad necesaria para desempeñar sus funciones con eficacia.

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ATME ha reclamado, así, el reconocimiento inmediato de los militares como agentes de la autoridad y la consideración de su labor como profesión de riesgo. Y es que la organización ha afirmado que los enfrentamientos y las agresiones son cada vez más frecuentes y ha señalado que lleva un mes alertando públicamente sobre esta situación.

Varios migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta a 3 de septiembre (EFE/ Reduan)

El tercer incidente de este tipo en una semana

Esta agresión es la segunda que han sufridos los agentes de autoridad esta semana. El pasado miércoles 2 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a dos migrantes marroquíes de entre 20 y 30 años en la playa del Trampolín tras ser acusados de un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad por agredir a los agentes que intervenían para detener una pelea, según informaba Europa Press.

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Alrededor de las 7:00 horas, los agentes de servicio observaron una reyerta entre varios migrantes en la que se empleaban armas blancas, como navajas y cuchillos. Al intervenir para separar a los involucrados y controlar la situación, los dos detenidos se abalanzaron de forma violenta sobre los guardias civiles mientras les proferían gritos en árabe. Ambos hombres fueron arrestados y puestos a disposición judicial.

A este suceso se sumó otro altercado en la zona del puerto al día siguiente. Como explicaba la reportera Laura Susín en el programa La Mirada Crítica, un joven marroquí que amenazaba a trabajadores de almacenes intentó apuñalar con un cuchillo a un militar que se dirigió al lugar. Sus propios compañeros lograron detener al agresor y atender al soldado herido.

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Imágenes de la playa Trampolín en Ceuta a 4 de septiembre (Europa Press)

Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería de España (ATME) confirmó que el militar estaba fuera de peligro, pero advirtió que “la preocupación es máxima” ante la escalada de violencia y que “esto ya es insostenible”. Según valoraba ante la presentadora Ana Terradillos, “a nuestros compañeros les falta material para poder ejercer su trabajo debidamente”.

Recordemos que días atrás se registró el lanzamiento de un cóctel molotov contra militares. Además, fuentes sanitarias aseguran para Europa Press que atienden heridos por arma blanca a diario en la zona debido a los frecuentes enfrentamientos entre migrantes que permanecen en la calle.

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