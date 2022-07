Cómo fue que Arigameplays confundió a Canelo Álvarez con Eddy Reynoso

Arigameplays confundió a Canelo Álvarez con Eddy Reynoso después de haber triunfado en La Velada del Año 2 (Fotos: Reuters-Instagram/@arigameplays-AFP)

La noche del sábado 26 de junio la fama que Arigameplays ha consolidado como streamer se trasladó al ámbito del boxeo amatéur por la victoria que obtuvo contra su símil Paracetamor en La Velada del Año 2, organizada por Ibai Llanos. Su ímpetu con los guantes fue ampliamente reconocido e, incluso, recibió el reconocimiento de un miembro del Canelo Team. No obstante, la emoción llevó a la regiomontana a confundir a Saúl Álvarez con su entrenador Eddy Reynoso.

El nombre de usuario utilizado por Eddy Reynoso en sus redes sociales fue el principal motivo de la confusión de la influencer mexicana. Al término de la reyerta, Ari recibió el follow de Canelo Team en su cuenta de Instagram, gesto que le causó emoción. Acto seguido, la streamer envió un mensaje a la cuenta que creía propiedad del campeón indiscutido de las 168 libras.

“Me siguió en Instagram y la cuenta se llama Canelo Team. Yo le escribí ‘qué honor tener tu follow, te mando un abrazo. Muchas gracias’. Me contestó: ‘Muchas gracias a ti, muchas felicidades por tu victoria, sigue con todo. Mucho éxito y bendiciones’. Yo me quedé con eso, le presumí a todo el mundo que Canelo me había escrito, pero no era el Canelo, fue parte del Team Canelo. Algo es algo, supongo que sabrá de mi existencia ya con eso”, aseguró en su canal de Twitch.

Arigameplays se llevó la preferencia de dos de los tres jueces encargados de sancionar la pelea (Foto: Twitch/Ibai Llanos)

En dicho espacio, Arigameplays declaró, entre risas, haber sido “trolleada” por el nombre de las redes sociales de Eddy Reynoso. Aunque las palabras de aliento no llegaron de quien ha llegado a ser el mejor libra por libra del mundo, aseguró sentirse orgullosa de haber recibido el mensaje de su entrenador. De esa forma, con motivo de su participación en La Velada del Año 2 ya ha podido relacionarse con tres personajes de la élite del boxeo.

Cabe recordar que en el marco de su preparación para la pelea de exhibición, la amistad de su hermana con la hija de Julio César Chávez González volvieron posible su acercamiento con el exboxeador. Incluso, en sus redes sociales documentó el encuentro donde recibió consejos, sesiones de entrenamiento y hasta una de sparring con el Gran Campeón Mexicano.

Al finalizar su encuentro con el legendario atleta, recibió como regalo una de las icónicas bandas rotuladas con el nombre de Julio César Chávez, misma que lució su hermano durante la pelea de exhibición. Aquel no fue el único aprendizaje, pues Chávez González también le brindó un consejo que la encaminó hacia la victoria.

La streamer mexicana, Arigameplays, triunfó en emocionante pelea de box de la Velada del Año 2 (Foto: Twitch/Ibai Llanos)

“Me dijo: ‘cuando estés ahí piensa que le vas arrancar la cabeza’ y eso hice. Cuando me subí (al ring) y tuvimos el cara a cara yo estaba pensando ‘te voy a matar’ para sacar toda mi furia. Tal vez suene horrible, pero es box. Son madrazos y esa es la realidad”, contó a sus seguidores días después de haberse coronado ante su rival Paracetamor.

El consejo rindió frutos. Aunque desde la primera campanada las dos boxeadoras amateurs mostraron sus ganas de llevarse el combate, la técnica aprendida de Julio César Chávez, así como el consejo la llevó a acorralar a su rival. En el segundo round, la boxeadora originaria de Getafe, Comunidad de Madrid, fue víctima de los golpes y recorrió las orillas del ring con la finalidad de esquivar las combinaciones.

Después de tres asaltos, dos de los tres jueces encargados de la pelea, así como los asistentes al Pabellón Olímpico de Bandalona, Barcelona, España, dieron su preferencia a la mexicana, quien mostró superioridad en los últimos dos asaltos. El episodio fue catalogado como uno de los mejores de la noche por la audiencia.

