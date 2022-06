‘Toto’ Salvio, el nuevo refuerzo de Pumas que fue acusado de atropellar a su expareja

(Adrián Escandar)

Eduardo Toto Salvio se convertirá en nuevo jugador de los Pumas de la Universidad Nacional de acuerdo con múltiples fuentes al interior del club y en el círculo cercano al futbolista. A falta de un anuncio oficial por parte de los felinos, la directiva sumará un refuerzo más. No obstante, la polémica rodea al argentino pues en meses previo fue acusado de haber atropellado a su entonces pareja Magalí Aravena.

Con 31 años de edad, Salvio arribará al balompié mexicano proveniente de Boca Juniors, equipo de su natal país, para convertirse en nuevo elemento auriazul con una acusación de violencia detrás de él. Y es que, en abril de este año, Aravena denunció a Toto de haberla atropellado con su automóvil. El suceso quedó registrado por cámaras de videograbación en donde se aprecia a Magalí discutir con los ocupantes de un coche en medio de la vialidad.

Es entonces que el auto conducido por Salvio realizó algunas maniobras y en una de ellas, arrastró por alguno metros a su expareja que estaba sujeta de la puerta del copiloto. “Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás”, declaró en su momento Aravena ante el supuesto motivo de su accionar, pues supuestamente habría encontrado al futbolista con su nueva novia.

Toto Salvio y su expareja con la imagen de la cámara de seguridad del momento en que la atropella

¿Me preguntás cómo me siento? Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi si se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando. Quiero superar este momento, que se aclare, concentrarme en mis hijos y trabajo en Boca. Solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente”, fueron las palabras de Salvio durante un programa televisivo a finales de abril, días después de los hechos.

Actualmente, el caso se encuentra archivado por la justicia argentina dado que Magalí desistió de continuar con el proceso, de acuerdo con las autoridades ministeriales. El jugador por su parte, fue tomado en cuenta en la convocatoria que viajó a Brasil para enfrentar a Corinthians en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque no tuvo actividad en el empate a cero goles. Ahora, son detalles los que separar al volante de llegar a la Liga MX.

En cuanto a fútbol...

Salvio cuenta con amplia experiencia en su trayectoria con múltiples campeonatos en su palmarés. Su primer equipo profesional fue el Lanús con el que disputó poco menos de medio centenar de partidos antes de ser fichado por el Atlético de Madrid. Con los colchonero estuvo en dos etapas distintas, pero su balance global fue de diez goles, cinco asistencias y fue parte de las plantillas que se coronaron en la Europa League dos veces (2009-10 y 2011-12).

Escena del partido que están jugando Boca y San Lorenzo. Foto NA: PRENSA BOCA

En donde mayor éxito tuvo fue en Portugal jugando para el Benfica. Con las Águilas, Toto conquistó 14 títulos entre Ligas, Copas y SuperCopas en nueve temporadas. Jugó más de 250 partidos en los que anotó 63 goles y brindó 55 asistencias. En esta etapa fue también fue llamado a la Selección Argentina y acudió al Mundial de Rusia 2018 convocado por Jorge Sampaoli.

En el verano de 2019 ficho con Boca Juniors y desde entonces juega en su país natal. Ahora, con los Pumas estará bajo el mando de Andrés Lillini que de momento ya suma cuatro refuerzos de manera formal para su equipo de cara al Apertura 2022. El argentino se sumará a Gustavo del Petre, Gil Alcalá, Adrián Aldrete y César Huerta.

“Ya hablé con él dos veces (Salvio) cuando comenzamos las negociaciones, yo siempre le pido al presidente que antes de cerrar cualquier negociación, me dejé hablar con los futbolistas. Me gusta escucharlos, decirles de boca mía que quiero, qué es el club y la afición, para qué lo traemos, creo que le hace bien al jugador, con todos los jugadores lo hicimos, hay alguien de adentro les tiene que explicar las cosas”, dijo el técnico durante un programa de la cadena ESPN.

