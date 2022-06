La furiosa reacción de Michael Jordan con un fanático que lo filmó sin su autorización

Sucedió a la salida de un estacionamiento

Michael Jordan explotó de furia cuando detectó que un fanático lo filmaba a la salida de un estacionamiento de las instalaciones de Charlotte Hornets. La leyenda de la NBA y emblema de los Chicago Bulls es el accionista mayoritario de la franquicia y mostró su enojo al notar que un joven lo apuntaba con su teléfono móvil. El video se convirtió rápidamente en viral.

En realidad, el adolescente, que observaba la escena desde arriba de un monopatín, aguardaba por Lamelo Ball, el base de 201 centímetros miembro de una dinastía de basquetbolistas, que es una de las estrellas de la plantilla de los Hornets. Pero mientras esperaba por su ídolo, apareció en escena MJ, de 59 años, quien se dirigía a abordar su vehículo.

“¡Michael Jordan! ¿Podemos tomarnos una foto?”, le dijo el joven a Air, a quien no le gustó advertir que la cámara del teléfono ya se hallaba encendida. En consecuencia, lo expresó sin tapujos: “Baja esa mierda”, le respondió en más de una oportunidad durante la secuencia.

Su Majestad es dueño de la franquicia desde 2010, pero en el proceso aún no consiguió convertirla en un equipo de punta. La última fue la mejor temporada en seis años y cerró con un récord de 43 triunfos y 39 derrotas en la Conferencia Este, pero no se clasificó a los playoffs.

Empresario exitoso en cada una de las inversiones en las que se embarcó, los Hornets son tal vez la única aventura por la que ha recibido críticas. Sólo llegó a postemporada en dos ocasiones en diez años. Sin embargo, hoy cuenta con un plantel de jóvenes talentos e insistirá. “Ganar un campeonato en Charlotte” continúa siendo el sueño que le falta cumplir en su vida.

Eso sí, desde el punto de vista económica el movimiento de ajedrez no resultó negativo: compró al equipo en 175 millones, justo a tiempo para ver cómo se daba una explosión en los valores de las franquicias en estos últimos años. Hoy valen 1.500 millones.

Claro que, desde el escritorio, no puede decidir el destino de los Hornets como sí lo hacía cuando era el mejor basquetbolista del mundo. Su leyenda genera que hasta adolescentes que solo han podido verlo por videos, o que han profundizado en su historia a través de la exitosa serie “The Last Dance”, quieran una selfie o un testimonio de MJ... Que en esta oportunidad mostró los dientes porque no le gustó la actitud del fanático que lo hizo viral.

