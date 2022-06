El arquero de Australia podrá repetir su controvertido baile en una definición por penales durante el Mundial: los límites reglamentarios

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

El show de Andrew Redmayne, el bailarín arquero australiano, sigue dejando tela para cortar y en las últimas horas se aclaró cuál es el límite para cualquier guardameta que pretenda desorientar a los pateadores apelando a estrategias como la empleada por el portero oceánico.

El lunes pasado, en la definición por penales que Australia venció 5-3 a Perú por uno de los dos últimos cupos para el Mundial de Qatar 2022, el golero oceánico se robó la atención primero porque el entrenador Graham Arnold lo mandó al campo de juego en el final del alargue como su carta ganadora (en lugar de Ryan, el guardameta titular y capitán del plantel).

Redmayne entró en el campo de juego con el antecedente de ser un especialista a la hora de los penales. Pero también llamó la atención por su particular repertorio previo a cada tiro de los futbolistas incaicos. Se movió de un palo hacia el otro y movió sus piernas y brazos, como una suerte de danza con el objetivo de desconcentrar a su rival.

Durante la tanda de cinco remates, en uno de ellos el peruano Luis Advíncula remató y la pelota dio en el palo. Y ya en la etapa de un tiro por equipo, le contuvo la ejecución a Alex Valera, lo que decretó el pasaje de los Socceroos a su quinto Mundial en fila y el sexto de su historia.

La actitud antideportiva de Andrew Redmayne contra Pedro Gallese en la definición por penales de Perú-Australia

Mucho se dijo sobre las reacciones de Redmayne y hasta una cámara detrás del arco advirtió una actitud antideportiva del portero, ya que tomó los apuntes de su colega peruano Pedro Gallese y los tiró detrás de los carteles de publicidad. Fue una falta ética, pero que al no ser advertida por el juez, no tuvo consecuencias para el australiano.

La Internacional Football Association Board (IFAB) es una asociación conformada por las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido y la FIFA. Es la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones. En la misma jornada del mencionado partido analizó las nuevas medidas para el próximo semestre que incluirá la Copa del Mundo en Qatar 2022.

¿Qué pasará con el baile de Redmayne o el que sea? Cuando aguarde el remate, el arquero deberá tener al menos uno de sus pies sobre la línea, sobre ésta o por detrás, aunque no le impide que se mueva, pero también se esclareció otro punto clave y que apunta a la actitud del deportista en esa instancia.

“El baile está permitido. Es como la finta que hace el jugador en su carrera antes de pararse y rematar. Está permitido el movimiento del arquero sobre la línea sin ningún problema con tal de que cumpla los requisitos. Lo que no está permitido es que se apoye sobre un poste y que baile y que lo tome como que no le interesa. Ese baile o ese movimiento es algo que hace para tratar de distraer y ayudarse en una estrategia para poder tapar el penal”, le afirmó una fuente de la IFAB a Infobae.

Andrew Redmayne fue la carta ganadora de Australia (REUTERS/Mohammed Dabbous)

Hasta el 30 de junio, los arqueros de todo el mundo podrán mantener solamente un pie apoyado sobre la línea del arco y otro adelantado. El tema apunta a aclarar el panorama en la previa de una Copa del Mundo, en cuyo esquema de competencia, luego de la fase de grupos, inicia con las instancias de eliminación directa y esos partidos tienen las definiciones por penales como recurso de resolución ante la igualdad transcurrido el tiempo regular y la prórroga.

“Es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado, pero esta vez me permitió atajar dos remates”, explicó en 2019, cuando usando esa misma técnica fue la figura en la definición del título que su equipo, el Sydney FC, le ganó por 4-1 en los penales a Perth Glory por la final de la liga del fútbol australiano. En esa oportunidad contuvo dos penales y en uno de ellos, acertó la intención de picarla de su rival. Antes del encuentro contra Perú llegó con cuatro penales atajados en 19 ejecuciones.

Redmayer, de 33 años, siempre jugó en el fútbol de su país, aunque en 2005 llegó a ser probado en el Arsenal de Inglaterra luego de lucirse en un encuentro en el su equipo, el New South Wales Institute of Sport (Instituto de Deporte New South Wales) y un conjunto juvenil del club de Londres. Rindió en la prueba, pero los Gunners optaron por Wojciech Szczęsny.

