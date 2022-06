El laberinto de Piqué en su “año terrible”: qué puede pasar con su carrera tras la mediática separación de Shakira y el escándalo de los audios

Gerard Piqué resolverá su futuro futbolístico en los siguientes días

La prensa catalana coincide en separar ampliamente el rendimiento futbolístico de Gerard Piqué, incluso en una temporada muy complicada por una dura lesión que le provocó muchas ausencias en los partidos, de su alta exposición mediática por distintos aspectos que podrían generar desde la pérdida de la titularidad luego de muchos años, hasta el retiro si es que persiste la idea del entrenador Xavi Hernández de no tenerlo en cuenta para la próxima temporada, como se lo hizo saber en una dura reunión que mantuvieron en los últimos días.

Distintos periodistas destacados de Cataluña fueron consultados por Infobae sobre el año de Piqué y qué puede ocurrir en el futuro y en la gran mayoría de las opiniones queda claro que Xavi no pone en duda la calidad individual del defensor, con quien coincidió en años gloriosos como jugador, pero sí considera que la alta exposición mediática del marcador central no es lo más aconsejable para este momento y busca cambiar la dinámica del vestuario azulgrana pretendiendo que el plantel siga a líderes con perfil más bajo, como es el caso de Sergio Busquets.

Sique Rodríguez, a cargo del programa radial Que t’hi jugues de la Cadena SER, resalta que Piqué “tiene el problema de su lesión una tendinopatía del aductor-, que es un problema físico delicado, y más a su edad” pero que también “tiene un salario muy alto y eso limita mucho el Fair Play por la masa salarial porque es el que más cobra del plantel”.

Xavi quiere un líder en el vestuario de perfil más bajo como el de Sergio Busquets

Sin embargo, Rodríguez destaca que “pese a haber terminado mal la temporada porque se lesionó y no jugó, cuando fue titular y tuvo minutos, al final terminó siendo el mejor defensor y al principio con Xavi, cuando la gente creía que no iba a jugar, se convirtió en fijo y en titular indiscutible. Yo creo que si él está bien, volverá a ser titular el año que viene. Otra cosa es que la lesión le condicione, que para mí es lo más preocupante”.

En cambio, cree que el problema mayor “es que en el club no gusta que se hable tanto del Piqué extra futbolístico como en los audios con Luis Rubiales (el presidente de la Federación Española), la polémica por la Supercopa de España (que él organizó), su separación de Shakira, y muchas noticias de que sale mucho de fiesta. Incluso Xavi ha hablado con él para que adopte un perfil más bajo. En el Barcelona preocupa porque Pique debe ser un referente en el vestuario, pero si hablamos del Piqué estrictamente futbolista, es el mejor defensor que tiene el Barcelona desde mi punto de vista”, aclara.

David Bernabeu, de “Mediaset Sport España”, coincide con el diagnóstico futbolístico de Piqué. “Creo que ha sido uno de los mejores jugadores del equipo futbolísticamente hablando y continúa siendo el mejor defensor del Barcelona. En los dos meses y medio que tuvo el Barcelona de brillantez con Xavi Hernández, que fueron esos tramos en los que se combinaron el 0-4 en el Bernabeu contra el Real Madrid, con el 1-0 con golazo de Pedri ante el Sevilla, la goleada ante el Atlético Madrid, el empate como visitante en Sevilla, cuando el equipo hizo buenas cosas, Pedri y Piqué fueron los mejores futbolistas”.

“Su problema desde lo futbolístico –sostiene Bernabeu- es que terminó el año con problemas físicos, con esa lesión en el aductor, de cierta larga duración, que se hizo crónica en el final de la temporada, que le impidió rendir a gran nivel y a pesar de forzar mucho en los últimos partidos, acordó con Xavi que era mejor no jugar y eso el equipo lo notó y la línea defensiva sin Piqué padeció bastante”.

Gerard Pique y Shakira formaron una familia conformada por Milan y Sasha (Getty Images)

Bernabeu considera que desde el punto de vista futbolístico, “Xavi no tiene dudas con Piqué.” Y sin embargo, cree que hay dos problemas: “Uno, que a Xavi no le gustan los devaneos extra deportivos de Piqué, aunque siempre ha sido así, ahora corregido y aumentado porque es un hombre muy ocupado fuera del fútbol por tener mucha actividad empresarial, pero él lo sabe llevar. No es un futbolista que no sabe rendir a pesar de su actividad empresarial y lo ha demostrado en los últimos años, pero es más un problema que Xavi quiere que los futbolistas estén focalizados en la actividad deportiva y más, si estamos hablando del segundo capitán del plantel del Barcelona. Xavi quiere jugadores centrados cien por cien en el fútbol y eso con Piqué es imposible. Va a ser imposible reconducirlo en este sentido”.

El otro problema, según Bernabeu, “es que Xavi cree que ha llegado el momento de reconducir el vestuario, y entiende que la personalidad de Piqué se aleja en estos momentos de la necesidad del equipo, que se puede articular un vestuario alrededor de un personaje como Sergio Busquets, por ejemplo. Un líder más silencioso, de perfil bajo, centrado exclusivamente en el fútbol, al que le ve con capacidad para ser el guía o el ejemplo para los más jóvenes y no por el perfil de un líder ruidoso como Piqué, que muchas veces es más noticia por lo que pasa fuera del campo que por lo que pasa dentro. Eso Xavi no lo quiere y por eso creo que si Piqué no terminaba el contrato dentro de dos años y lo terminaba ahora, la respuesta de Xavi habría sido ‘buenas noches y muchas gracias’. Pero Xavi sabe que Pique tiene contrato y en principio la idea era no contar con él para el año que viene, pero entiende que si no se produce una desvinculación, no tendrá más remedio que aceptarlo, tratarlo como uno más, pero más allá de eso, le ha alertado de su rol disminuirá con respecto al que tuvo en los últimos años”.

Bernabeu ve un paralelismo entre la actualidad y lo ocurrido “cuando Guardiola hizo lo mismo con Ronaldinho y Deco en 2008. Esta situación no es idéntica pero tiene ciertas similitudes. Piqué tiene mucha personalidad, evidentemente. Ha hecho una carrera increíble porque es un superdotado física y futbolísticamente, seguramente el mejor central del Barça de los últimos 40 años, sin lugar a dudas, quizá junto a Puyol, aunque con perfiles distintos. Pero tiene mucha personalidad y estoy convencido de que cuanto más se diga que no debe seguir, más ganas tendrá de continuar Lo que yo creo que va a pasar es que la desvinculación es muy difícil, el Barça no se va a poder desligar de él, que se va a quedar y luego, esto es fútbol y no hay que descartar que si se queda, acabe siendo titular, sobre todo de cara a lo que Xavi pueda traer para la próxima temporada porque por el Fair Play Financiero está difícil”.

¿Qué sucedería en caso de que Piqué no siguiera en el Barcelona? Bernabeu lo tiene claro: “Creo que si no sigue por lo que fuera, va a colgar los botines y anunciará su retirada porque no irá a otro equipo ni emprenderá ninguna aventura porque él siempre ha dicho que si seguía jugando al fútbol era porque le motivaba seguir defendiendo la camiseta del Barça y si tenía que ir a otro sitio, lo dejaba porque no le motivaba nada más”.

Tiene un salario muy alto y eso limita mucho el Fair Play por la masa salarial porque es el que más cobra del plantel

Rubén Costa, de la web Dosis Futbolera, define la pasada temporada de Piqué como “annus horribilis -año terrible en latín-”, “que incluye la separación de Shakira por ser una pareja mediática, con una alta exposición, o la investigación de Hacienda por supuesta defraudación, que circulen las escuchas, como las de sus diálogos con Rubiales, el canal de Twitch, hablando más con youtubers que con periodistas deportivos, hacen que no sea un buen año, pero tienen que ver con el perfil de persona que tiene Piqué”.

Costa sostiene que “es difícil saber cómo sigue su situación de aquí en más porque el Barcelona está atravesando una etapa no de buenos momentos sino una etapa con muy poco dinero, con dificultades económicas importantes, haciendo malabares económicas para retener a sus jugadores jóvenes, a los de La Masía, si pueden fichar pero a su vez reduciendo la masa salarial, y entones el entorno no es muy motivador y él es un jugador que está en la parte final de su carrera”.

De todos modos, Costa destaca que Piqué “actúa como siempre actuó él dentro y fuera de la cancha: un tipo que dice las cosas, que se expresa sobre el Referéndum por la independencia en Cataluña y qué pasa con el Estado, o si se tiene que poner o no la camiseta de la selección española y que a él no le generaba ninguna contradicción una cosa o la otra. Es un tipo que se sale del libreto normal de jugador. Es un jugador con opinión. Toca muchos intereses, y cuando uno toca muchos intereses, alrededor hay otros que se sienten perjudicados en sus intereses. Su perfil da para que haya conflictos de alta intensidad y si en un futuro se transforma en dirigente de fútbol ya tiene una marca, porque le están marcando la cancha, y si se transforma en empresario, también. Le hicieron ver que para entrar en una Federación o la Liga, hay intereses”.

Ramón Besa, de la corresponsalía del diario El País en Barcelona, prefiere hablar de “Pack Piqué” para referirse al defensor, “porque creo que más que una marca, lo de Piqué es un pack, en este momento es muy difícil de gestionar. Está todo el aspecto de la carga que tiene no sólo en el asunto de la separación de Shakira sino con su empresa “Kosmos”, su pacto con Rubiales, el ascenso a Segunda con el Andorra, que es de su propiedad. Todo eso ha creado un personaje que nunca sabes con quién hablas muchas veces y separar esas parcelas es difícil”.

“Hasta ahora –recuerda Besa-, Piqué había marcado los timmings por dos cuestiones muy importantes: él había renunciado a la selección española a cambio de concentrarse sólo en el Barcelona, y él ha sido una pieza fundamental para la capitalización del club como se vio con el contrato de “Rakuten” (como auspiciante) y digamos que todas estas prestaciones que ha tenido Piqué ahora han caído. Su situación física es cada vez más precaria y desde el punto de vista deportivo creo que Xavi no quiere afrontar una temporada pendiente del físico de Piqué, que es un jugador que prácticamente lo ha jugado todo desde siempre. Hay que recordar aquella frase que en 2011 dijo Tito Vilanova: “si se nos hubiera lesionado Piqué, se nos caía el invento”. Es uno de los jugadores más titulares que ha tenido el equipo y su precariedad física es lo que hace que el Barcelona esté buscando un central, no sólo a (Andreas) Christensen, que ya lo tiene apalabrado, sino otro que compita decididamente con Piqué, que dejaría de jugar a la carta y tendría competencia”.

Pique había decidido dejar la selección española para poder estar enfocado solamente en Barcelona

Sin embargo, Besa destaca que Xavi “de alguna forma, tiene muy buena voluntad. No es un entrenador como Cruyff o como Guardiola, que me cuesta pensar que con ellos esto se hubiera dilatado tanto como para llegar a decir ‘hasta aquí hemos llegado’, que es ahora la cuestión. Y entonces hay que recapitular. Y entiendo que hay una reunión pendiente entre Xavi y Piqué. Ha habido algunas, pero veo que Piqué tendrá que competir deportivamente y no sé si esto le llevará a cuidarse más de sus negocios o tendrá que volcarse más en sus entrenamientos pero deberá afrontar un año de forma muy diferente”.

También recuerda otro aspecto del liderazgo de Piqué y de lo que puede pasar con el Barcelona en la próxima temporada. “Es verdad que Xavi está pendiente de si el Barcelona tiene el dinero para fichar al central que compita con él. Sí tuvo mucha incidencia cuando dijo que no le gustaría que el club fichara a Matthijs De Light, cuando negociaron con la Juventus por él. Piqué gestionó su titularidad y su condición de capitán, fue uno de los últimos capitanes. El asunto que tiene Xavi pendiente es cómo airear o renovar a los líderes del vestuario. La salida de Messi hacía prever que se iba a renovar todo ese grupo con Piqué, Busquets, Alba y Sergi Roberto y curiosamente no se ha renovado salvo Messi y el Barcelona lo necesita, y aunque los capitanes son votados por el plantel, también es verdad que muchos entrenadores intervencionistas algunas veces decidieron que los capitanes los ponían ellos”.

Por su parte, Toni Padilla del diario Ara considera que la temporada de Piqué “resume un poco la realidad del Barcelona, atrapado entre el pasado y el futuro, entre la necesidad de mirar al futuro con nuevos jugadores y salarios y un pasado que se resiste a marchar porque pese a no haber sido el mejor momento de su carrera, ha sido el mejor. Las estadísticas demuestran que cuando Piqué juega, al equipo le convierten menos goles”.

Padilla cree que el Barcelona “sigue teniendo necesidad de Piqué” aunque lo considera “un jugador indomable que difiere de los otros porque ya desde su origen es muy extraño encontrar un futbolista que provenga de una familia con recursos económicos o que invierta en operaciones como las que hace pero siempre de alguna forma ha conseguido dominar un equilibrio y dominar muy bien el escenario como en la operación que hizo en la previa de la primera jornada de liga en la modificación que hizo para cobrar su salario, para aparecer como un salvador a diferencia de otros capitanes que no supieron jugar sus cartas”.

Padilla cree que la novedad de este año “es que por primera vez han aparecido dos nubarrones muy negros: lo audios filtrados de sus conversaciones con Rubiales, que obviamente ponen en tela de juicio su moralidad, y luego, su situación personal con Shakira que ha conseguido algo curioso y es que incluso en Barcelona, la gente está con la cantante colombiana entendiendo que el ‘chico perfecto’ también tenía sus defectos, como todo el mundo”.

Sergi Escudero, colaborador de la agencia EFE, el diario Ara y la Cadena SER y coautor del libro sobre el Barcelona “De la gloria al infierno” cree que hay “una mala noticia para el Barça, y es que Piqué, a pesar de la edad que tiene, de la lesión, de que no está centrado en el fútbol como debería por sus negocios empresariales y demás, igualmente ha sido el mejor marcador central del equipo en esta temporada. Cuando estuvo, el equipo fue defensivamente uno, y cuando no estuvo, fue otro pese al gran nivel de Ronald Araujo y que Eric García es joven y se ve que tendrá una progresión”.

Tiene un salario muy alto y eso limita mucho el Fair Play por la masa salarial porque es el que más cobra del plantel

“El problema, entonces, es que al Barcelona le falta competencia en la defensa, porque ha recibido más goles que nunca en los últimos años en esta temporada –recuerda Escudero-, y es una línea que tendrá que reforzarse, no sé si Christensen será la solución, pero hay que buscarle un relevo a Piqué. Yo no sé si tendrá que irse, pero según las informaciones de última hora, lo que Xavi le ha comunicado es que dejará de ser imprescindible como lo era hasta ahora, precisamente por la renovación que tiene que haber en la línea de centrales. Creo que es significativo que un defensor, en las condiciones que está, siga siendo el mejor. Eso habla peor de los otros más que bien de Piqué”.

“Si Xavi se pone de acuerdo con Piqué –advierte- y éste se tranquiliza un poco con su vida privada y se consigue recuperar con su lesión, que lo sacó del último tramo de temporada y según se dice, sigue sin mejorar demasiado, yo creo que el Barcelona puede seguir contando con él en el plantel, pero seguramente debe dejar de ser titular imprescindible y quizá sea un jugador disponible para algunos partidos importantes, pero ya no juegue tres partidos por semana como hasta ahora. Creo que esta debería ser la solución porque Piqué ya dijo que no se irá a otro equipo y que si se va del Barcelona, es para retirarse, pero parece que por ahora no es lo que desea. Igualmente, creo que acabará jugando muchísimos partidos, y la buena noticia para el Barcelona es que si juega menos será porque los defensores jóvenes fueron teniendo un buen nivel”.

David Salinas, del diario deportivo Sport, sostiene que la temporada de Piqué “fue buena, sosteniendo los estándares de las últimas más allá de la lesión”, y aporta dato números interesantes: “es el séptimo en cantidad de partidos jugados en el plantel del Barcelona, y eso quiere decir que ha sido titular indiscutible todo el año. Ha jugado 39 partidos y ha metido tres goles”.

“Tiene contrato hasta 2024 y el Barcelona le debe bastante dinero porque difirió el cobro de estos dos años. Es cierto que Xavi le ha dado un aviso, pero es falso que lo haya sentenciado”, aclara. “Piqué seguirá en el Barcelona, seguro, en la próxima temporada, pero Xavi le ha dicho que no quiere un jugador que no piense sólo en el fútbol cuando el jugador tiene negocios y proyectos y está en mil historias, y el entrenador se juega mucho, porque el club apenas ha ganado un título, una Copa del Rey, en las últimas tres temporadas, así que no le dejará pasar una, y también todo indica que comenzará como suplente y deberá ganarse el puesto”.

SEGUIR LEYENDO: