Marco van Basten: “Los que creen que Cristiano es mejor que Messi no saben nada de fútbol”

El ex delantero neerlandés Marco van Basten ganó tres Balones de Oro (Reuters)

Contundentes declaraciones de Marco van Basten esta semana, quien en una charla de fútbol dio su opinión sobre los jugadores que han marcado la historia de este deporte y se metió de lleno en la polémica sobre quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. El neerlandés, famoso por ser uno de los artilleros más temidos de la historia, es palabra autorizada en estos debates y no le tembló la voz al dar su mirada al respecto.

“Cristiano es un gran jugador, pero los que dicen que es mejor que Messi no saben nada de fútbol, o lo dicen de mala fe”, aseguró en diálogo con el portal italiano Corriere dello Sport. El ex goleador de Ajax y Milan, ganador de tres Balones de Oro se rindió ante La Pulga: “Es único. Imposible de imitar e imposible de repetir. Un jugador como él aparece cada 50 o 100 años. De niño, cayó en la olla del genio del fútbol”.

Ante semejantes halagos, se le preguntó al ex entrenador de 57 años si coloca al delantero del París Saint-Germain (PSG) en el podio de los mejores de la historia, pero aquí activó el freno. Van Basten se limitó a elegir tres estrellas que él vio jugar y dejó fuera al ex Barcelona: “Pelé, (Diego) Maradona y (Johan) Cruyff son para mí los tres mejores de la historia”, sostuvo al diario español Marca. “De niño quería ser como Cruyff. Él era mi amigo. Le extraño. Pelé y Maradona también fueron increíbles”, argumentó.

Van Basten puso a Messi por encima de Cristiano Ronaldo, pero por debajo de Maradna (Reuters)

El ex delantero que se vio obligado a retirarse a los 28 años por una lesión dio explicaciones de por qué no coloca a Messi en ese pedestal: “También es un gran jugador, pero Maradona siempre tuvo más personalidad en un equipo. Messi no es el que se pone al frente para ir a la guerra”. De esta manera, colocó al actual capitán de la selección argentina un escalón por debajo de esos tres, junto a otras figuras: “No me olvido de Cristiano Ronaldo, (Michel) Platini o (Zinedine) Zidane”.

Van Basten, de 57 años, brilló con la camiseta del Ajax durante la década del 80, club en el que ganó seis títulos nacionales y una Recopa de Europa, mientras que en el Milan conquistó el Viejo contienente en dos ocasiones, 1989 y 1990, ademas de levantar otros nueve trofeos. Como entrenador estuvo al frente de la selección de su país entre 2004 y 2008 y en el Mundial de Alemania 2006 quedó eliminado en octavos de final tras caer ante Portugal por 1 a 0.

