El PSG busca sumar a un inesperado refuerzo de lujo para jugar junto a Lionel Messi

Kylian Mbappe, Lionel Messi y Neymar porían tener un nuevo socio (Reuters)

El París Saint-Germain (PSG) quiere ganar la Champions League 2022/23. Para esto, desde la dirigencia del club trabajan para conseguir refuerzos que colaboren en este objetivo y le den aire nuevo al plantel que ya cuenta con estrellas de primer nivel como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos y Marco Verratti, entre otros. Mientras se aguarda por conocer qué sucederá con el técnico Mauricio Pochettino, la prensa francesa adelanta cuál será el siguiente movimiento de la institución en el mercado de pases.

Luego de la contratación el viernes del renombrado cazatalentos Luis Campos como su director deportivo, habría acuerdo interno para apuntar todos los cañones al fichaje de un nuevo delantero de experiencia para que se adapte lo más rápido posible al equipo. Según lo publicado este sábado por el prestigioso diario L’Equipe, el objetivo es nada menos que Robert Lewandowski.

La idea es “aportar un perfil complementario al trío Messi-Mbappé-Neymar”, sostiene el portal galo que insiste que con esto se evitará “la ‘Mbappé-dependencia’ que se estaba viendo la temporada pasada”. Cabe recordar además que el artillero polaco ha hecho público sus deseos de marcharse del Bayern Múnich en este período de transferencias y por eso el cuadro alemán le ha puesto precio a su salida.

La continiuidad de Pochettino está en duda (Reuters)

Hasta el momento, el Barcelona es el que más interesad se ha mostrado en esta operación, pero lo cierto es que el club catalán no parece contar con los cerca de USD 45 millones que pide el Bayern. Es por eso que el PSG aprovecharía su poderío económico para desembolsar esa cifra y contratar al ganador del premio The Best de la FIFA.

El PSG espera además poder vender en las próximas semanas a Mauro Icardi, Leandro Paredes y otros jugadores de su equipo para hacerle lugar a nuevos futbolistas como Lewandowski. Lo sorprendente es que el polaco no parece tener una muy buena relación con Messi, con quien ha competido las últimas temporadas por el Balón de Oro.

Uno de los roces entre ambos jugadores surgió hace algunos meses cuando el argentino se alzó con el galardón y en su discurso felicitó al polaco por su rendimiento en la temporada. Pero, Lewy no tomó bien aquellas declaraciones: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”. Eso invitó a una tajante respuesta de La Pulga: “Las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera”.

