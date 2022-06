Gustavo del Prete reveló por qué prefirió jugar en Pumas que en la MLS

(Foto: Instagram/gustavodelprete96)

A falta de unos cuantos detalles para que se oficialice su fichaje por los Pumas de la UNAM, el delantero argentino Gustavo del Prete reveló que prefirió la Liga MX sobre la MLS de los Estados Unidos.

El “10″ de Estudiantes de La Plata detalló que primero fue buscado por el Columbus Crew; sin embargo, la negociación no prosperó debido a que en ese momento estaba luchando en el torneo local y la Copa Libertadores, por lo que no quería distracciones. Así lo declaró este jueves en entrevista para Cielo Sports.

“En ese momento no estábamos clasificados a octavos, estábamos en un momento delicado y quería ser partícipe del Torneo, que después por mala suerte quedamos afuera. Tenía un compromiso y lo quería cumplir”

Por otra parte, Del Prete, de 25 años de edad, se dijo agradecido por el interés del técnico auriazul Andrés Lillini, con quien ha estado en contacto en las últimas semanas.

(Foto: Instagram/Pumasmx)

“Me llamó, hablamos ayer y eso fue importante para tomar la decisión. Para mí es muy lindo que el técnico me quiera. Es un club muy a lo Estudiantes, donde el esfuerzo no se negocia y es muy familiero”

El atacante que hará dupla con su compatriota Juan Ignacio Dinenno se sinceró al expresar que venir a México también es una buena oportunidad económica tanto para él como para Estudiantes, club con el que está muy agradecido. De acuerdo con Transfermarkt, su ficha ronda los 4 millones de dólares, siendo el segundo jugador mejor valuado de su todavía equipo.

Finalmente, confesó que a pesar de que le pidieron no jugar el Clásico de La Plata, frente a Gimnasia y Esgrima, por lo avanzado de las negociaciones, solicitó a la directiva de Pumas poder estar en la cancha porque era “imperdible”.

“La semana pasada me llamaron y me pidieron que no juegue el clásico porque estaba todo avanzado, pero yo les dije que quería jugar el clásico. Sabía que era mi último partido. Cuando me llamaron los dirigentes de Pumas les dije que el clásico platense era un partido importante y que lo quería jugar. Me siento muy identificado con el club, me dio la gente mucho cariño, me abrieron la puerta cuando nadie me conocía”, subrayó.

(Foto: Instagram/gustavodelprete96)

Según el periodista argentino Nahuel Ferreira, Gustavo puede adaptarse para jugar de mediapunta o incluso tirarse a los costados. Su carrera empezó con Cipolletti en su país, posteriormente jugó en Uruguay con Montevideo City Torque. Finalmente llegó al club Pincharrata en Argentina.

Con Estudiantes de la Plata, Gustavo tiene contrato hasta diciembre del 2024; equipo que pagó poco más de un millón de dólares por la carta del jugador en su momento.

En 21 partidos con el club, suma cinco anotaciones: tres en liga y dos en la Copa Libertadores.

Concretándose la llegada, serán ya cuatro los refuerzos que tenga Pumas hasta el momento: el portero Gil Alcalá (Querétaro), el delantero César Huerta (Chivas) y el defensor Adrián Aldrete (Cruz Azul).

Pumas se refuerza después de perder la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el semestre pasado, ante el Seattle Sounders de la MLS, y al no poder acceder a la liguilla, al caer en el repechaje con las Chivas de Guadalajara.





