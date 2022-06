Gustavo Alfaro habló tras el fallo de la FIFA contra Chile: “Hay cosas que revuelven el estómago”

Gustavo Alfaro Habló Del Fallo De La Fifa A Favor De Ecuador Y Contra Chile

“La tranquilidad siempre la tuvimos, nunca la perdimos, más allá de que muchas cosas se agitaron mediáticamente”. Con la serenidad que acostumbra, Gustavo Alfaro compareció a la conferencia de prensa previa al amistoso entre Ecuador y Cabo Verde de mañana en Estados Unidos y habló por primera vez tras el fallo de la FIFA, que desestimó la denuncia de Chile por la nacionalidad de Byron Castillo y confirmó la presencia de la Tri en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Instantes después de que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, diera sus pareceres sobre la determinación del ente que regula al fútbol mundial, el estratega argentino manifestó: “La única preocupación que tenía era por Byron Castillo, por las cosas que estaba sufriendo humanamente, que eran absolutamente injustas. Uno sabía que eran absolutamente injustas, pero hasta que no existiera un pronunciamiento no podía dejarlo de lado”.

Alfaro no ocultó cierto malestar que le produjo el proceso legal que iniciaron desde la federación chilena para intentar quedarse con el cupo mundialista de su equipo: “No hubo un día, una mañana, un entrenamiento ni un momento que no pensáramos que lo que nos habíamos ganado con derecho adentro de la cancha no iba a permanecer en ese lugar, más allá de las presiones mediáticas y las cuestiones que pusieron en tela de juicio y no me sorprenden porque hace 30 años que estoy en el fútbol y sé que hay de todo”. Y remarcó: “A veces no alcanza con ponerle el pecho a las circunstancias sino que hay que ponerle el estómago, porque hay cosas que revuelven el estómago. Esta fue una de ellas” .

Junto a una de las figuras ecuatorianas como Moisés Caicedo, Alfaro añadió: “Les dije a los muchachos que no tenemos nada que festejar, para nada. Nosotros festejamos después del partido contra Paraguay cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo. Ahora seguimos trabajando día a día como lo estamos haciendo desde que llegamos a Estados Unidos, para jugar con Cabo Verde mañana y terminar esta etapa de preparación que para nosotros fue muy importante y muy buena. Haciendo todas las cosas que queremos hacer en pos de jugar el mejor Mundial posible”.

La Tri ya disputó dos amistosos en la gira que lleva a cabo en suelo norteamericano: le ganó 1-0 a Nigeria con gol de Pervis Estupiñán y empató sin goles contra México. En la jornada de mañana se medirá con el elenco africano en el estadio DRV PNK, ubicado en Fort Lauderdale (Miami). La cita comenzará a las 20:30 (hora argentina).

SEGUIR LEYENDO: