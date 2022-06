El instante en que una luchadora mexicana perdió el conocimiento en el cuadrilátero

Luego de recibir un machetazo que parecía ser rutinario, la luchadora Bengalee cayó y perdió el conocimiento durante una función en la Arena López Mateos

La Lucha Libre Mexicana volvió a vivir momentos de tensión el pasado sábado 4 de junio de 2022. Durante una función en la Arena Adolfo López Mateos, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, la luchadora Bengalee cayó inconsciente en la tarima del cuadrilátero después de haber recibido un golpe en el rostro. Debido a la situación fue retirada en camilla, pero la gladiadora aseguró estar fuera de peligro.

En medio de los vítores de la gente, Baronessa y Lolita se presentaron al pancracio de la Arena López Mateos para sostener una reyerta de parejas en contra de Bengalee y Reina del Sur. Las acciones transcurrieron con normalidad hasta que la luchadora vestida de color blanco se desplomó.

La víctima del accidente se encontraba intercambiando golpes con Baronessa y protagonizaron un encontronazo en medio del entarimado después de impulsarse con las cuerdas. La peleadora vestida en color negro elevó su brazo derecho e impactó con fuerza el lado izquierdo del cuello de su oponente. La perpetradora del ataque se incorporó de inmediato y las acciones parecieron continuar con su curso.

Antes de caer inconsciente, Bengalee tuvo un encuentro cara a cara con Baronessa (Foto:Twitter/@LaTijeraLucha)

Mientras Bengalee se encontraba en el suelo, haciendo el intento por levantarse, Lolita se acercó y le propinó una patada ligera en la espalda baja, aunque no se percató del estado de salud de su oponente. Instantes después la tomó por el cabello y quiso someterla a una llave, pero la poca cooperación hizo sospechar a la pareja rival que algo extraño pasaba.

Después de observar por algunos instantes, Baronessa informó a su compañera y al referee sobre el estado de inconsciencia de Bengalee. En ese momento la recostaron y, mientras esperaban el apoyo de los paramédicos, sus colegas la despojaron de sus botas para facilitar su maniobra de traslado. La tensión en el ensogado se trasladó por unos instantes al público, aunque instantes después enunciaron porras y gritos de aliento en favor de la víctima.

La pelea tuvo que seguir adelante a pesar de que la Reina del Sur quedó en desventaja numérica ante sus oponentes. En ese sentido, Baronessa y Lolita sometieron a su rival y consiguieron llevarse la victoria en la modalidad de relevos sencillos.

La gladiadora también pudo luchar contra Lolita (Foto:Twitter/@LaTijeraLucha)

Horas después del incidente, por medio de sus redes sociales, Bengalee confirmó su buen estado de salud. Incluso, confirmó su participación en una función realizada el domingo 5 de junio de 2022, así como una más programada en el municipio de Cuernavaca, Morelos, un día después.

“El día de ayer fue la cereza del pastel, pues un antebrazo que no vi venir me mandó a dormir en calidad de bulto, me apagaron las luces de la arena, pero hoy gracias a Dios pude subir a luchar”, escribió en su perfil de Facebook Bengalee Oficial.

Quién es Bengalee

Originario de Tampico, Tamaulipas, Bengalee viajó al Estado de México para consolidar su carrera en la lucha libre. A lo largo de 10 años de trayectoria, ha escrito la mayor parte de sus noches gloriosas con el público de la Arena Naucalpan. En su palmarés figura un campeonato femenil de Lucha Libre en su estado natal, así como tres máscaras y una cabellera ganadas ante cuatro rivales.

Aunque actualmente se encuentra bajo el cobijo de la arena Naucalpan, contó en entrevista con el Sol de Tampico su intención por llegar a formar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y continuar escribiendo su trayectoria bajo la estructura de la tradicional Arena México.

