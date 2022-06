Rafa Márquez se confesó con el Escorpión Dorado sobre su aparición en lista negra de EEUU: “Ni perdón te piden”

Rafa Márquez contó al Escorpión Dorado cómo fue vivir bajo investigación del Departamento del Tesoro en EEUU (Foto: Captura de pantalla/Youtube - PelucheEn ElEstuche)

Luego de haber brillado durante siete temporadas en el futbol español con el FC Barcelona, entre 2017 y 2021 Rafael Márquez Álvarez vivió uno de los periodos más complicados en su vida personal. A lo largo de cuatro años fue investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada, situación que, según contó al Escorpión Dorado, cambió su vida de manera radical.

“Cuando se acaba ni perdón te piden. Te dicen ‘ah, ok, ya vimos que no tienes nada. Está bien. Sigue con tu vida normal’, después de que perjudicaron tu imagen, pero eso me ayudó mucho a quitarme gente que pensé que estaba conmigo porque ahí te das cuenta quién está realmente. Había quien no me contestaba el teléfono y otras personas que me tocaban la puerta y me decían ‘toma, por si lo necesitas, ya luego me lo das’ y yo pensaba que ya no existía en sus vidas”, recordó.

En agosto del 2017, en una actualización de la lista negra emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), a cargo del Departamento del Tesoro, figuró el nombre de Rafael Márquez Álvarez por presuntos lazos con personas involucradas en actividades ilícitas y de lavado de dinero.

Raúl Flores Hernández, El Tío, fue extraditado a Estados Unidos (Foto: FGR)

De acuerdo con la suposición del organismo estadounidense, Márquez habría colaborado como prestanombres de Raúl Flores Hernández, alias El Tío, para lavar dinero de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). De esa forma, en la lista se incluyó a diversas escuelas de futbol y asociaciones civiles fundadas por el futbolista.

Otras de las repercusiones con las que tuvo que lidiar fue la incapacidad de recibir dinero por concepto de regalías y patrocinios de empresas estadounidenses. Además, sus cuentas bancarias, así como propiedades en el país de las barras y las estrellas quedaron congeladas. En ese sentido, recordó, recibió el apoyo de diversas personas que confiaron en su inocencia.

“Un tiempo no sabía si salir o no salir por el qué dirán. Un día salí a cenar con mi esposa en Guadalajara, cuando vivía ahí, y toda la gente nos empezó a ver, especulaban y tú no sabes lo que están diciendo. Terminando la cena, pedí la cuenta y me dijeron que ya la habían pagado, pero yo no conocía a nadie. Me dijeron ‘la mesa de aquí al lado y también la mesa de allá me dicen que si quieres tomar algo ellos invitan’. Ahí casi se me salen las lágrimas por el cariño de la gente”, declaró.

Rafa Márquez tuvo que lidiar con las prohibiciones del Departamento del Tesoro durante el Mundial de Rusia 2018 (Foto: Getty Images)

Márquez Álvarez aún se desempeñaba como futbolista profesional durante la investigación. Sin embargo, su aparición en la lista negra también repercutió en su carrera. Incluso, cuando viajó a Rusia para disputar el Mundial de 2018 con la Selección Mexicana padeció diversas exclusiones que fueron desde la evasión de los medios de comunicación por mencionarlo hasta entrenar con uniformes sin patrocinadores que lo hicieron destacar del resto del plantel.

En ese mismo año, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cerró las investigaciones en su contra después de que Márquez ganara un amparo. La decisión le permitió la devolución de algunos negocios y el descongelamiento de una de sus cuentas. No fue sino hasta tres años después, en septiembre, cuando el Departamento del Tesoro emitió la actualización de su lista y borró a Márquez de su lista negra.

“Es un madr*zo que no esperas. Tú intentas ser un ejemplo para los demás, casi que ni te pases un alto (...) Yo digo siempre que por algo pasan las cosas, al principio sí pensé que por qué había sido yo o que había hecho mal para merecer eso, pero salí adelante con la cabeza arriba”, recordó el exfutbolista.

