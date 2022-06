Julio César reveló qué ha pasado con Chávez Jr. y su recuperación

Julio César Chávez detalló que su hijo se encuentra bien (Foto: Instagram/@jcchavez115)

A principios de 2020 Julio César Chávez publicó un video en redes sociales en el que informó que llevó a su hijo, Julio César Jr., a una clínica de rehabilitación para tratar su situación de adicciones. Sin mayores detalles afirmó que Julito empezaría un proceso largo de recuperación.

Desde entonces poco se ha sabido de la situación en la que se encuentra Julio pues la dinastía Chávez se ha encargado de no tocar el tema, pero recientemente el gran campeón mexicano reveló la situación en la que se encuentra junior.

Como parte de la rueda de prensa para la pelea de Omar Chávez contra Rafael Ortiz, el ex púgil se dio el espacio para hablar de Julio César Chávez Jr., en entrevista con TV Boxeo, explicó que su hijo se encuentra bien y que ha tenido un progreso relevante. Aseguró que Chávez Jr. saldrá adelante y confió en que su hijo retomará su vida personal.

El Gran Campeón Mexicano detalló que Julio César Chávez Jr. se encuentra en un programa de recuperación y desmintió las versiones sobre su secuestro (Video: Instagram/@jcchavez115)

“Julio está en un proceso de recuperación, ya lo dije. Va bien mi hijo gracias a Dios, él va a salir de ahí, va a salir recuperado. Espero que le caiga un rayito de luz y realmente retome su camino”.

En relación a lo que pasará con su carrera deportiva, el actual analista de boxeo apuntó que lo único que le importa es que su hijo esté bien y las peleas serán lo de menos pues prefiere que Julio César esté en compañía de sus hijos y esposa.

Cuando Chávez González habló de cómo está pasando este momento la familia de Julito, se conmovió pues expresó la tristeza que siente al ver a sus nietos sin su padre.

El "Señor Nocaut" aseguró que Chávez Jr. saldrá adelante y confió en que su hijo retomará su vida personal(Foto: Instagram/@jcchavezjr)

“Ya si pelea o no pelea no me importa, lo único que me importa es su vida; que recupere a su familia, que recupere a su esposa, que recupere a sus hijos, porque sus hijos están chiquitos -mis nietos- entonces es muy triste ver a mis nietos solos sin su padre por las pend*****as que él cometió”.

Por otra parte, el Señor nocaut afirmó que Chávez Jr. “va por buen camino” y aunque no es la primera vez que Junior se somete a este tipo de tratamientos, el patriarca de la dinastía Chávez aseguró que esta “será la buena” para que Julio César esté recuperado totalmente y ya no experimente problemas con las adicciones.

“Mi hijo está a tiempo, gracias a Dios, va por buen camino. Es un proceso largo, es un proceso que desafortunadamente lo tiene que vivir mi hijo, pero le va a servir de mucho porque creo que esta va a ser la buena”





