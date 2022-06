El lamento de un ex jugador de Inglaterra que se negó a cambiar la mítica camiseta con Maradona en el Mundial de 1986

Terry Fenwick dándole una patada Diego Maradona en el partido entre Inglaterra y Argentina de 1986 (Getty Images)

En mayo de este año la casa de subastas Sothebys vendió por USD 9,2 millones la mítica camiseta con la que Diego Armando Maradona le convirtió los dos goles a la selección de Inglaterra en el Mundial de 1986 que hasta entonces era propiedad del ex futbolista británico Steve Hodge, quien jugó ese partido para le combinado europeo. Ahora, uno de sus ex compañeros habló al respecto y se lamentó por no haber sido consciente de lo que valdría esa prenda en el futuro.

Esta semana se publicó el libro The Story of the Seven Million Pound Shirt (La historia de la camiseta de las 7 millones de libras), que recopila información y testimonios sobre aquel encuentro correpondiente a los cuartos de final del torneo disputado en México. Uno de los que prestó declaración fue Terry Fenwick, uno de los centrales de aquel combinado inglés que perdió 2-1 ante el equipo conducido por Carlos Salvador Bilardo.

El hombre de 62 años reveló que él tuvo la oportunidad de quedarse con aquella mítica casaca: “Maradona recurrió a mí después del partido para intercambiar camisetas, pero yo estaba destrozado, muy molesto y desmoralizado. Quedamos fuera del Mundial por una mano”. El zaguero, que jugó en Crystal Palace, Queens Park Rangers, Tottenham Hotspur, entre otros clubes británicos, se mostró sorprendido por la noticia de la subasta: “Hodgie (Steve Hodge) dijo repetidamente que no la iba a vender. Era del momento más polémico de la historia del fútbol. Me hubiera gustado beneficiarme, pero antepongo el país y el fútbol a la ganancia personal”.

Fenwick contó que él vio claramente cómo Maradona golpeaba la pelota con la mano en el primer tanto: “Fui el único que persiguió al árbitro hasta la línea media protestando el gol. Pero luego me di la vuelta bruscamente cuando el árbitro metió la mano en su bolsillo porque pensé que podría ser una tarjeta roja”.

El ex futbolista de la selección inglesa contó cómo consiguió la remera

Con respecto al segundo tanto, una obra maestra del astro argentino, aseguró que para ese entonces él y el resto de sus compañeros seguían golpeados por el gol anterior: “Obviamente estaba muy conmocionado en ese momento por la Mano de Dios. Hubo unos cinco minutos entre una mano obvia y el gol que todos ahora llaman el mejor de todos los tiempos en la Copa del Mundo. Estábamos en estado de shock. Miren las imágenes de televisión del segundo gol, estábamos por todos lados: la estructura y la formación del equipo simplemente no existían. Todavía estábamos tambaleándonos”.

Durante aquel encuentro Fenwick le acertó varias patadas a Maradona, quien incluso tuvo que ser atendido unos instantes por una de sus entradas, sin embargo no logró sacar al argentino de la cancha y tuvo que padecerlo.

En la previa de la subasta, en Gran Bretaña especulaban con que la camiseta podía terminar siendo adquirida por una cifra que oscilaba entre los cinco y los ocho millones de dólares. Finalmente fue de 9,2 millones, un récord absoluto para un objeto deportivo semejante. Para tener noción de la cifra que se pagó, la marca vigente era de una camiseta de los Yankees de Nueva York que perteneció al mítico beisbolista Babe Ruth y la utilizó en el lapso 1928-1930: se vendió en USD 5,64 millones en una subasta el 15 de junio de 2019.

Durante años, la prenda estuvo en poder del ex futbolista inglés Steve Hodge, quien jugó ese histórico partido del Mundial de 1986. Aquel intercambio marcó su carrera y su vida, tanto que tituló su biografía “El hombre con la camiseta de Maradona”. La casaca estaba exhibida en el Museo del Fútbol de Manchester. “Tuve ofertas para venderla pero no quise hacerlo: es el gran momento de mi carrera y un recuerdo del mejor futbolista que jugó a este deporte”, había asegurado en el libro El Partido, de Andrés Burgo. Pero algo lo hizo cambiar de opinión.

