Selección Mexicana, con balance parejo ante Uruguay en partidos oficiales

La Selección Mexicana de Fútbol enfrenta esta noche a su símil de Uruguay en compromiso de carácter amistoso como preparación de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y aunque el último antecedente es una derrota por goleada para el Tri, en partidos oficiales se cuenta con un balance totalmente igualado. Y es que a lo largo de la historia, han sido nueve juegos reconocidos por la FIFA en donde norteamericanos y sudamericanos han chocado con tres victorias por equipo y tres empates.

El primer registro entre ambas selecciones data del campeonato Panamericano de 1952 en donde los charrúas se impusieron por tres goles a uno. En contraste, el último encuentro se dio en la Copa América Centenario, en 2016, donde los aztecas fueron los ganadores con un marcador idéntico. Además de los torneos panamericanos y americanos, los otros compromisos se han dado en Mundiales.

El historial de juego oficiales:

- Campeonato Panamericano 1952: Uruguay 3-1 México.

- Inglaterra 1966, fase de grupos: Uruguay 0-0 México.

- Copa América 1995, fase de grupos: Uruguay 1-1 México.

- Copa América 2001, semifinales: México 2-1 Uruguay.

- Copa América 2004, fase de grupos: Uruguay 2-2 México.

- Copa América 2007, partido por el tercer lugar: Uruguay 1-3 México.

- Sudáfrica 2010, fase de grupos: México 0-1 Uruguay.

- Copa América 2011: fase de grupos: Uruguay 1-0 México.

- Copa América Centenario 2016, fase de grupos: México 3-1 Uruguay.

México venció a Uruguay en la Copa América de 2016. Foto: AP

Preparación previa a Qatar 2022

México tiene confirmados por los menos ocho partidos antes de encarar la Copa del Mundo con mayo como mes de referencia. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó a cuatro rivales para juegos amistosos de cara a lo que serán los rivales mundialistas. A finales de abril, la selección empató a cero goles contra Guatemela y recientemente obtuvo una victoria de dos goles por cero ante Nigeria .

Es entonces que el tercer juego de la actividad veraniega continúa contra Uruguay, el 02 de junio a las 21:00 horas en el State Farm Stadium. Posteriormente en contra de Ecuador, el 05 de junio a las 18:30 horas en el Soldier Field. Y finalmente contra Paraguay, el 31 de agosto a las 20:00 horas en el Mercedes Benz Stadium. Todos los recintos ubicados en los Estados Unidos

“Yo no marcaría ninguna similitud de Uruguay con Argentina salvo a que son dos equipos sudamericanos y que manejan muy buenas individuales. No siempre podemos elegir a los rivales que estamos necesitando, hicimos el intento de jugar contra rivales similares a los del Mundial pero no es fácil. Todavía estamos intentando armar el cierre de la preparación para el Mundial”, dijo Gerardo Martino, entrenador nacional, previa al duelo ante los charrúas.

México perdió ante Uruguay en la fase de grupos del Mundial del Sudáfrica de 2010: Foto: AP 162

Sin embargo, la edición de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023 se atravesará con los compromisos de la fase de grupos. El Tri quedó ubicado en el sector A junto a Surinam y Jamaica a quien enfrentará a cada equipos en dos ocasiones. De conseguir el pase a la siguiente fase, estaría jugando las semifinales y en dado caso la final, lo que significaría los partidos 9º y 10º antes de Qatar 2022.

“Ningún jugador se juega su participación en el Mundial en un partido, pero cada partido es importante. Yo creo que todavía hay algunos jugadores que tenemos que no han resuelto su futuro”, finalizó el Tata.

