Gerardo Martino reveló por qué no ha convocado jugadores del campeón Atlas

El Atlas no cuenta con ningún jugador de Selección Nacional (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Para la apretada agenda del verano, Gerardo Martino realizó una de sus convocatorias más robustas con personajes que, incluso, no habían tenido una oportunidad con el combinado absoluto. Su más reciente lista contempló a 38 futbolistas, pero ninguno fue de Atlas, situación que ha extrañado a expertos y aficionados. No obstante, el entrenador argentino brindó el argumento por el cual no ha contado con jugadores del equipo bicampeón.

Durante una conferencia de prensa previa al encuentro que la Selección Mexicana entablará con el combinado de Uruguay, el Tata Martino habló sobre el buen desempeño que ha tenido el equipo rojinegro en el año más reciente. No obstante, aseguró que el papel de sus jugadores nacidos en México no ha sido lo suficientemente constante como para ser considerados en el Tricolor.

“Las puertas están abiertas para todos. Llama la atención que un equipo que ganó los dos últimos torneos no tenga futbolistas en selección, comentando que el Atlas tiene muchos jugadores extranjeros, sobre todo la columna vertebral es de extranjeros. No puede haber una convocatoria masiva de jugadores que no estuvieron, porque parecería que no hicimos nada en tres años”, señaló ante los medios de comunicación.

Información en desarrollo*