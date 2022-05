Por qué Julio Urías es el pitcher con peor suerte de la temporada 2022 en MLB

Al no ser respaldado por su ofensiva, Julio Urías cuenta con cuatro derrotas que se pudieron haber evitado (Foto: John Leyba-USA TODAY Sports)

Lejos del destacado momento que lo llevó a convertirse en el pitcher con más partidos ganados en la temporada 2021, Julio César Urías Acosta atraviesa por uno de los instantes más complicados de su carrera. Aunque las más recientes aperturas que ha tenido han dejado buenos números a la defensiva, el cuadro ofensivo no ha sido efectivo cuando el mexicano se sube al montículo. En ese sentido, ha tenido que cargar con derrotas injustas.

Su porcentaje de efectividad es uno de los mejores a lo largo de su carrera, con 2.49. No obstante, a lo largo de 10 aperturas ha consolidado un récord de tres victorias por cuatro derrotas y tres encuentros sin decisión. Incluso, aunque cuenta con mejor cifra que el lanzador estelar Walker Buehler (3.22), el estadounidense ostenta una mejor marca de victorias, pues en la misma cantidad de aperturas ya registra seis triunfos y una derrota.

El factor diferencial recae en el papel que ha desempeñado el line up elegido por Dave Roberts cuando Urías se presenta como abridor. Los Dodgers de Los Ángeles cuentan con uno de los mejores cuadros ofensivos de toda la liga gracias a personalidades como Freddie Freeman, Mookie Betts, Trea Turner, Will Smith, Justin Turner, Chris Taylor, entre otros, pero su desempeño no ha sido el más constante.

La calidad del plantel se ha reflejado en el promedio de carreras anotadas por cada nueve entradas. Hasta el lunes 30 de mayo, la cosecha de la novena angelina fue de 7.01 anotaciones por encuentro, situación que ha favorecido a Buehler. No obstante, cuando el Culichi es el encargado de abrir el encuentro, el promedio de su equipo a la ofensiva ha caído hasta 2.20 carreras por nueve rollos.

Uno de los ejemplos más recientes de dicha paradoja fue registrado el pasado 25 de mayo de 2022. Al interior del Nationals Park, Julio Urías fue el designado para abrir el juego contra Washington y a lo largo de las seis entradas que encaminó, solamente permitió cuatro hits, una carrera limpia, tres bases por bola y la misma cantidad de ponches. En su salida, Yency Almonte tomó su lugar y no permitió más anotaciones.

A pesar de la buena actuación, ninguno de los bateadores de su equipo fue capaz de pisar la goma para anotar carrera. Incluso, 10 jugadores pudieron embasarse y tuvieron la oportunidad de romper el cero, pero ninguno de ellos materializó la situación. El resultado fue polémico, pues en los dos partidos anteriores de la misma serie, los Dodgers se impusieron por 10 carreras contra 1, así como 9-4. Incluso, un día después de la salida de Urías vencieron a Arizona Diamondbacks por 14 a 1.

La victoria más reciente que se adjudicó el mexicano fue el 20 de mayo, cuando su equipo logró imponerse a los Philadelphia Phillies en el primer encuentro de la serie al interior del Citizens Bank Park.

Por el empate de su estadística

La noche de este 31 de mayo de 2022, Julio Urías tendrá la oportunidad de realizar su apertura número 11 de la temporada. Luego de haber caído por seis carreras contra cinco en la cancha del Dodger Stadium, el Zurdo, así como el line up elegido por Dave Roberts, cargan con la responsabilidad de emparejar la serie, así como su récord personal en cuatro y cuatro.

Hasta el momento, los Dodgers se encuentran en la cima de la conferencia Oeste de la Liga Nacional con una estadística de 33 victorias contra 15 derrotas. En segundo y tercer lugar se encuentran los San Diego Padres, así como los San Francisco Giants, a quienes sacan 3 y 6.5 juegos de ventaja, respectivamente, con 113 juegos por disputar.

