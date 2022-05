Óscar de la Hoya señaló a quien puede vengar a Canelo tras la derrota contra Bivol

Óscar de la Hoya aseguró que Zurdo Ramírez puede vengar la derrota de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol (Fotos: Instagram/@zurdoramirez-Getty Images)

La derrota de Saúl Álvarez ante Dmitry Bivol conmocionó a un sector de la afición mexicana al boxeo. Por ello, a la par de la posibilidad sobre una revancha de Canelo contra el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Óscar de la Hoya ha comenzado a mencionar el nombre del pugilista que podría vengar la derrota del tapatío. Se trata de Gilberto Ramírez, quien recientemente se convirtió en retador obligatorio por el cinturón de las 175 libras.

“Deberíamos saberlo muy pronto, pero Zurdo vs Bivol es, probablemente, una de las peleas más anticipadas de hoy, junto con algunas otras porque Bivol venció a Canelo fácilmente, sin problemas. Ahora Zurdo puede vengar a todos sus fans mexicanos”, declaró a los medios de comunicación en un evento organizado por la Fundación Sugar Ray Leonard.

Gilberto Zurdo Ramírez es originario de Mazatlán, Sinaloa, y recientemente finiquitó su candidatura para pelear por el título avalado por la AMB en las 175 libras. Fue la noche del 14 de mayo cuando se montó en el ring contra el boxeador alemán Dominic Boesel y venció por la vía del nocaut cuando la reyerta apenas se encontraba por llegar al cuarto episodio. La victoria lo convirtió en el personaje contra quien Dmitry Bivol deberá realizar una defensa más.

Gilberto Ramírez es el retador oficial por el título de las 175 libras avalado por la AMB (Foto: Instagram/daznboxing)

El boxeador de 30 años se ha mantenido activo como profesional desde 2009 y ya conoce lo que es poseer una corona. Entre septiembre de 2010 y noviembre de 2012 se mantuvo como campeón juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso mediano, aunque en 2014 brincó a las 168 libras.

Antes de que Canelo dominara el peso supermediano, el Zurdo se convirtió en campeón de la categoría, avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). De esa forma, prolongó su reinado desde el 9 de abril de 2016 hasta el 14 de diciembre de 2018, cuando entabló su defensa exitosa número cinco, así como la última pelea antes de incursionar en las 175 libras.

Si bien ha encaminado su trayectoria lejos de los reflectores, su récord profesional lo ubica como uno de los mejores mexicanos del momento. A lo largo de 44 peleas ha propinado 30 nocauts sin conocer la derrota. Con el argumento, ESPN lo ubica como el tercer mejor exponente de su categoría, mientras que la prestigiosa publicación The Ring le cedió el cuarto peldaño de los semicompletos.

El Zurdo Ramírez mantiene un récord invicto de 44 peleas (Foto: Twitter/@camilo_zamora)

Por otro lado, el Zurdo cuenta con amplio reconocimiento entre los conocedores del boxeo mexicano. Incluso, Ignacio Beristáin, quien ha formado a más de 28 boxeadores campeones mundiales en el país, aseguró que puede destronar a Canelo Álvarez como el mejor púgil azteca del momento.

“Hay un peso semicompleto que yo creo que le puede ganar a Canelo tranquilamente, es el Zurdo Ramírez. Es un excelente peleador. No le dan la oportunidad porque no le dan la oportunidad. No tiene nadie que intervenga por él para que le den chance”, declaró Nacho Beristáin a Infobae México.

Cuál es la probabilidad de la pelea de Zurdo vs Bivol

De acuerdo con el promotor Bob Arum, los otros campeones de las 175 libras, es decir Artur Beterbiev y Joe Smith Jr., no tienen planeado unificar los títulos contra Dmitry Bivol. En ese sentido, ante la falta de certeza en el futuro del vencedor de Canelo Álvarez, la reyerta contra el Zurdo Ramírez por la disputa del campeonato mundial de la AMB podría presentarse en el corto o mediano plazo.

