Escándalo en rugby: la actitud antideportiva de un jugador inglés contra Los Pumas 7s que generó indignación en todo un estadio

La actitud antideportiva de un jugador de Inglaterra ante los Pumas en el Seven de Toulouse

Si bien el rugby está visto como un deporte extremadamente físico y que se disputa con un mayor grado de violencia con respecto a otras disciplinas de equipos, también es cierto que es un ambiente donde se respetan mucho las reglas y los valores. Es por eso que una jugada del partido que disputaron Los Pumas 7s contra la selección de Inglaterra en la Serie Mundial de Rugby Sevens generó mucha indignación en los presentes en el Stade Ernest Wallon de Toulouse (Francia).

Todo comenzó cuando Will Homer, uno de los jugadores ingleses, logró quebrar al bloque defensivo de la Albiceleste y corrió en soledad para anotar un try pero decidió no apoyar. Faltaban casi tres minutos para terminar el partido y el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora iba ganando por 19-0 cuando Homer decidió quedarse parado debajo de la H.

El murmullo del público no se hizo esperar. Algunos no entendían por qué el medio scrum de 26 años no quería anotar pero había una explicación detrás. En este momento, Argentina, Inglaterra y Canadá igualaban el primer puesto con siete puntos y los dos accesos para los cuartos de final iban a definirse por la diferencia de gol. Los Pumas tenían +50, mientras que Canadá contaba con +14 e Inglaterra estaba muy cerca con +11.

Si Will Homer apoyaba la pelota y luego su equipo anotaba la conversión, pasaban a tener +18. Pero todavía quedaban varios minutos de juego se reanudaba e iban a correr el riesgo de que les anoten a ellos, por lo que decidió dejar correr el reloj y reducir ese margen de error.

Will Homer, jugador de Inglaterra, decidió no apoyar la pelota para dejar correr el tiempo en el partido ante Los Pumas.

Finlay Brown, árbitro escocés de partido, le insistió al jugador inglés para que firme su conquista y que se pueda reanudar el juego, como también instó a algunos de los integrantes de Los Pumas para que bajen a defenderlo, aunque los argentinos esperaban en la mitad de la cancha para luego hacer la salida.

Todo concluyó cuando solamente quedaban 20 segundos para el cierre del partido. Homer finalmente anotó el try y su compañero Tom Emery se encargó de la conversión. El partido se cerró con una victoria para Los Pumas por 19-7 que le permitió a Inglaterra alcanzar una diferencia de +18 para superar a Canadá y dejarlo eliminado del torneo. Aunque técnicamente no se violó ninguna regla, fue una acción que podría considerarse antideportiva.

Lo cierto es que ambos equipos avanzaron a la siguiente rueda. Inglaterra jugará contra Samoa; mientras que la Argentina tiene que jugar ante Irlanda, que terminó en el segundo puesto de un Grupo D donde sorpresivamente quedó eliminado Sudáfrica. En el Circuito Mundial de Seven, los pupilos de Gómez Cora están en segundo lugar con 105 puntos, a seis de los Springboks, que son líderes. El próximo certamen se llevará a cabo el 28 y 29 de mayo en Londres.

