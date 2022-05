Por el escándalo de la Supercopa, la Justicia investigará a Piqué y al presidente del fútbol español por corrupción

Luis Rubiales, presidente de la RFEF (Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación tras recibir una denuncia presentada contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre su gestión al frente del organismo y en relación al contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

La denuncia, presentada hace un mes por parte del presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Ángel Galán, no solo se dirige contra Rubiales, sino también contra la RFEF, el jugador del Barcelona Gerard Piqué y su empresa Kosmos al considerar que su actuación perjudicó el patrimonio del organismo.

Según informaron a la agencia de noticias EFE fuentes fiscales, el departamento que dirige Alejandro Luzón ha acordado la apertura de diligencias de investigación por los hechos denunciados, aunque precisan que de momento no se dirige contra ninguna persona en concreto.Galán pedía investigar si se podrían haber cometido varios delitos de corrupción, administración desleal, prevaricación o cohecho. Dicha denuncia, posteriormente ampliada, señala que Rubiales “pactó con Gerard Piqué el cobro de una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita” y añade que el presidente de RFEF “presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato”.

Galán también llevó ante la Fiscalía el pago “presuntamente irregular” por parte de la RFEF del alquiler de “un piso de lujo” de Rubiales en el centro de Madrid. Una renta que ascendía a 3.100 euros mensuales, precisa la denuncia.Galán acudió a Anticorrupción tras la publicación de diversas informaciones en El Confidencial en torno a la gestión del dirigente y el futbolista para la organización de la citada competición. Los documentos publicados hace unas semanas indicaban que el contrato firmado para seis ejercicios con la compañía pública saudita, Sela, aseguró la cantidad de 40 millones de euros por cada edición a la RFEF y 4 millones para Kosmos, empresa de la que Piqué es copropietario.

En la ampliación de la denuncia, Galán indica que Rubiales desechó un acuerdo con Qatar más ventajoso, pero sin el dinero pactado para Piqué . Tanto Rubiales como el zaguer del Barcelona defendieron su actuación y aseguraron que la operación fue legal

Por su parte, la RFEF anunció que se ha personado ante la Fiscalía Anticorrupción, “en aras de la transparencia y con el fin de colaborar con la justicia” y ponerse “a su disposición para facilitar la documentación que precise o aclarar cualquier aspecto que se le solicite”.

En una entrevista concedida al diario Marca a mediados de abril, Piqué había asegurado que todas las negociaciones eran legales y que el acuerdo había sido beneficiosos para todas las partes: “¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones. ¿Acaso los árbitros nos van a pitar mejor?”. En este sentido, agregó que debido a los resultados en esa competición se puede comprobar que no hubo conflicto de intereses: “El cambio de formato sucede en 2020 y gracias a eso la competición pasa a ser jugada de dos equipos a cuatro: el finalista de la Copa del Rey y el segundo de La Liga se clasifican. En 2020 si no hubiera habido este cambio, el Real Madrid no habría participado. El Real Madrid ganó ese año, en 2021 la ganó el Athletic (de Bilbao) y en 2022 otra vez ganó el Real Madrid. En estos tres años se puede ver si nos han ayudado (al Barcelona) o si a mí me han ayudado en el campo de juego”.

En aquella charla, el jugador del Barcelona explicó que el dinero que recibió no fue a parar a su cuenta bancaria: “Con estos 40 millones se paga mucho a los que participan, pero también a muchos clubes de más abajo. La Supercopa de Italia ya se jugaba antes en Arabia Saudita y les pagan 7 millones por una competición parecida. Con el cambio de formato nos pagan 40 millones porque llevamos semifinales y final, con tres partidos. Gracias a este acuerdo los equipos de Primera RFEF, Segunda RFEF o Tercera RFEF pueden tener unas ayudas que no tendrían de otra manera”.

