“Out of context”: el insólito golazo en contra en el fútbol paraguayo que causó furor en las redes sociales

Néstor Giménez, de Tacuary de Asunción, cometió un increíble error ante Olimpia

Con dos tantos del volante Alejandro Silva, Olimpia se impuso el último domingo sobre Tacuary en el cotejo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2022 de Paraguay. Nery Bareiro (20′ 2T) fue el único autor para conjunto local, mientras que los goles de visitante los hicieron Alejandro Silva (4′ 2T, de penal y 10′ 2T), Walter González (41′ 2T) y Néstor Giménez (35′ 2T, en contra).

Walter González hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 41 de la segunda etapa. Después de una jugada individual sobre la derecha, el delantero remató al arco desde el área grande y colocó la pelota al palo derecho del arquero, que nada pudo hacer. Sin embargo, el golazo de Néstor Giménez en contra de su propia valla fue lo que causó furor en las redes sociales.

Es que el defensor de Tacuary, en absoluta soledad y desde el punto penal, quiso despejar al córner un centro enviado desde la izquierda por Santiago Vera y venció a su propio guardameta. “Out of context”, fue la reacción del relator de la transmisión. “Era para el otro lado, hermano”, agregó el periodista. El video fue muy compartido e incluso algunos bromearon por la calidad de la conquista, como también otros hicieron referencia a que estaba comprado por el equipo rival.

Tras el encuentro, su compañero y guardameta Carlos Servín se refirió a la inédita acción protagonizada por Néstor Giménez: “Fue una jugada accidental, el compañero quiso despejar al córner y me dijo que se apuró y no se dio cuenta. Recibió el apoyo de todos los compañeros. Es algo que le puede pasar a cualquiera, lastimosamente nos tocó a nosotros y bueno, es un accidente. Él está muy dolido”.

En diálogo con Cardinal Deportivo, el arquero de Tacuary reconoció: “Un gol así no me entró nunca. En el vestuario le dimos el apoyo total (a Giménez), porque lo conocemos muy bien y sabemos que no tuvo intención. Ahora toca dar vuelta la página”.

Con esta derrota, Tacuary se mantiene con 17 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que Olimpia suma 30 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo. El líder es Libertad con 41 unidades. En la próxima fecha, Tacuary volverá a jugar como local ante Sp. Ameliano, mientras que Olimpia recibirá en su casa a Cerro Porteño en el estadio Tigo Manuel Ferreira.

