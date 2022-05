Conmoción en España: el turista que murió en Mallorca tras saltar de un acantilado era un ex futbolista

Un turista holandés muerió al saltar de un acantilado en las Islas Malgrats

Hace muy pocos días, el pasado jueves 13 de mayo, se supo que un turista holandés de 31 años murió en Mallorca tras golpearse contra las rocas al realizar un salto al vacío desde un acantilado de 22 metros en las Islas Malgrats de Santa Ponça, en el municipio mallorquín de Calviá. El video, filmado por la pareja de la víctima fatal, recorrió el mundo. La noticia vuelve a tomar relevancia porque se supo que se trataba de un ex futbolista.

Mourad Lamrabatte, que se encontraba de vacaciones junto a su esposa y dos hijos, fue futbolista profesional en Países Bajos y llegó a debutar con el primer equipo del Vitesse, uno de los clubes más conocidos de la Eredivisie. Justamente, dicho club emitió un comunicado para expresar sus condolencias.

“Vitesse desea a la familia y amigos de Lamrabatte mucha fortaleza para sobrellevar la gran pérdida”, escribieron en las redes sociales, donde muchos fanáticos también dejaron mensajes de aliento para sus seres queridos y algunos de sus ex compañeros dijeron que estaban “consternados”.

El Vitesse le dedicó un comunicado a Mourad Lambrabatte.

El Vitesse destacó también que Mourad Lamrabatte vistió los colores del equipo durante la temporada 2010/11 y tuvo un destacado papel en el conjunto juvenil que ganó un campeonato Sub-23. También llegó a marcar un gol en un partido amistoso del primer equipo contra VIOS Vaassen en julio del 2010. En la actualidad, su físico había cambiado por completo: se ganaba la vida como entrenador de kickboxing.

Mourad se encontraba en Mallorca disfrutando de unos días de vacaciones con su mujer y sus dos hijos, el mayor de ellos de 4 años, con quienes vivía en la localidad de Santa Ponsam, cerca de Magaluf. De hecho, toda la escena donde se ve que salta al vacío fue grabada por su esposa, que se ubicaba en un yate que habían alquilado para disfrutar del día las Islas Malgrats.

Mourad Lamrabatte, que llegó a jugar profesionalmente en el Vitesse, ahora era entrenador de kickboxing.

Su cuerpo fue localizado por los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil en el fondo de mar a 15 metros de profundidad. Lamrabatte no logró impulsarse lo suficiente para llegar al agua e impactó contra las rocas, aunque no murió por el golpe. Según informaron los medios locales, falleció ahogado tras quedar inconsciente. Al caer al agua semiinconsciente, no pudo nadar para salvarse y no resistió hasta que llegaron los rescatistas.

