Los millones que se repartieron Jarmell Charlo y Brian Castaño por la gran pelea que protagonizaron en California

Charlo se llevó la pelea y, por tanto, el mayor porcentaje de la bolsa (Foto: AP)

El Dignity Health Sports Park de Carson de California fue el principal testigo de la unificación de las coronas de la categoría superwelter bajo el nombre de Jarmell Charlo. La víctima de la historia fue el argentino Brian Castaño, que enfrentó al local en busca de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) mientras que el Boxi expuso la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Como siempre, el deporte suele repartir grandes bolsas a sus protagonistas y este caso no fue la excepción.

La empresa TGB Promotions se encargó de organizar y promocionar el clásico sistema Pay Per View para la cartelera que se llevó a cabo el reciente sábado 14 de mayo. Dentro de las llamativas peleas que el público tuvo la fortuna de observar, el plato fuerte de la velada fue el enfrentamiento entre Jermell Charlo y Brian Castaño.

Según el medio estadounidense Total Sportal,el ganador de la pelea recibió una división de bolsa de 60-30 a su favor. Aunque los pagos oficiales aún no se han revelado, se esperan que los números sean levemente superiores a los manejados para el primer capítulo que finalizó en empate. Distintos reportes revelan que Charlo se llevó una bolsa de un millón de dólares frente a los USD 350 mil del argentino. A esta cifra hay que agregarle la división del PPV: en conclusión, el estadounidense embolsó una cifra superior los tres millones, mientras que Castaño rompió la barrera del millón de la misma moneda.

El argentino se plantó de gran manera frente al estadounidense en California (Foto: AP)

“Lamentablemente nos enganchó en un momento donde no me confié, pero entró justo la mano, me pescó”, explicó el Boxi con charla en ESPN después de perder por nocaut técnico en el décimo round. Y agregó al respecto: “Se dio como se dio, me tocó ir al piso, me levanté y no me pude recuperar. Intenté no defraudar a la gente, le quise dar un buen espectáculo, lamentablemente se tuvo que dar así. Nunca me pasó esto de perder por nocaut. Este deporte es así, un deporte duro, tiene estas cosas”.

Del otro lado, las coronas ahora son propiedad de Iron Man. Jermell tiene 31 años y una sola mancha en su historial: ganó 35 combates (19 por KO), empató 1 (contra Castaño) y perdió en 1 ocasión. Esa única derrota la registró en diciembre del 2018 cuando Tony Harrison los sorprendió y le ganó por decisión unánime en las tarjetas, apropiándose del cinto de la CMB. Tras recuperar su condición de campeón mundial en la revancha contra Harrison, a quien venció por KO en el 11° asalto, Charlo obtuvo otras dos coronas de la divisional en septiembre del 2020 tras superar antes del límite al dominicano Jeison Banana Rosario, quien era dueño de los cinturones AMB y FIB previamente.

