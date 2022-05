Jordi Alaba dio detalles sobre su hostil recibimiento a Ibai Llanos en la “última cena” en la casa de Lionel Messi

Jordi Alba reveló detalles de su encuentro con Ibai en la casa de Messi

El futbolista español Jordi Alba, uno de los jugadores más emblemáticos del FC Barcelona, visitó pasó un rato divertido charlando sobre distintos aspectos de su vida en el TV española y contó cómo fue su encuentro con el streamer Ibai Llanos, a quien conoció durante una velada que se llevó a cabo en la casa de Lionel Messi justo antes de que el astro argentino fuera fichado por el Paris Saint Germain.

Alba fue invitado junto a Adriana Torrebejano y Enrique Arce en el programa ‘Martínez y Hermanos’ de Movistar Plus+, donde el conductor Dani Martínez le sugirió que cuente alguna anécdota sobre como fue esa esa famosa “última cena” de Messi en Barcelona.

“Le dije de todo a Ibai Llanos”, confesó Jordi Alba, quien no quiso pasar por alto que Ibai es fanático del Real Madrid. Cuando se enteró que era uno de los invitados de Messi, se propuso inmediatamente hacerlo sentir incómodo por ser un aficionado merengue en casa de una leyenda culé.

Ibai Llano fue uno de los invitados de la "última cena" de Lionel Messi en Barcelona.

“Yo no conocía a Ibai pero sabía que era del Madrid y pensé que en cuanto le viera le iba a decir algo, no me iba a callar”, explicó el lateral izquierdo, quien compartió ese encuentro con Sergio Busquets, el Kun Agüero, el streamer argentino Coscu y otras personas del círculo íntimo de los jugadores. “Se fue acercando adonde estábamos nosotros (Leo, Busquets y el propio Alba) y le dije ‘¿qué haces aquí?, que eres del Madrid..’ y se quedó cortadísimo”, profundizó.

El emblemático jugador azulgrana aclaró a Dani Martínez y todos los espectadores que sus comentarios siempre fueron a tono de broma y que durante el resto de la velada tuvieron un diálogo muy ameno. Incluso, Jordi Alba también contó que le ofreció una cerveza que Ibai Llanos pero la rechazó porque no bebe alcohol.

La versión de Ibai Llanos sobre su encuentro con Jordi Alba

El propio streamer ya había contado anteriormente su versión sobre ese cruce con Jordi Alba. “Messi sabe que yo soy del Madrid, le he dicho que me ha dado mucha tristeza también, obviamente, todos los madridistas lo hemos sufrido mucho. Yo soy del Madrid en la casa de Messi, soy del Madrid en mi streaming y soy del Madrid en Groenlandia, eso quiero que quede claro”, había dicho en agosto del año pasado.

Jordi Alba viene de hacer un gol muy importante para el Barcelona. El lateral izquierdo en el cuarto minuto de descuento el gol con el que el equipo catalán derrotó como visitante por 2-1 al Betis, flamante campeón de la Copa del Rey, lo que le permitió conseguir la clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

