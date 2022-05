14 frases de Demichelis: la comparación del River de Gallardo con el Bayern Múnich y su defensa al estilo Simeone

Martin Demichelis es el entrenador del segundo equipo del Bayern Múnich

Este martes Martín Demichelis habló desde Alemania y contó sus sensaciones sobre cómo ve al fútbol argentino, a la Selección de Lionel Scaloni y sobre las diferencias que existen entre el deporte en Europa y en Sudamérica. En este contexto, el ex zaguero que vistió la camiseta de Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Manchester City, entre otros, dejó varias definiciones.

El ex jugador de la selección argentina fue el invitado del programa F90 que se emite por la pantalla de ESPN y, mientras cumple con su rol de entrenador del segundo equipo del Bayern Múnich, admitió que su deseo es marcharse pronto de allí para iniciar su propio camino en otros clubes.

“Lo que me podría pasar en la institución sería ser ayudante de Naggelsman, lo cual no aceptaría porque yo comparto todo con él. Pero con esta posibilidad de entrenar al segundo equipo puedo ponerle mi importa al equipo. Así que sé que tengo que salir de esta zona de confort en la que estoy”, explicó. En este sentido, reconoció que tiene una meta clara en su insipiente carrera como director técnico, pero que por el momento sabe que es imposible: “(Marcelo) Gallardo es el mejor entrenador de la historia de River, hay que dejarlo tranquilo. Sigue creando una identidad, cada vez el equipo vuelve a aceitarse, se van acomodando los nombres, las piezas… siempre digo que sueño con entrenar a River, como sueño con entrenar a los clubes donde jugué por eso sigo capacitándose”.

Demichelis hizo hincapié en el conjunto millonario y destacó al Muñeco sobre cualquier otro entrenador del fútbol nacional: “Gallardo tiene capacidad de adaptación (para dirigir en Europa), con el Bayern yo veo muchas similitudes. Para mí, River es el Bayern de Sudamérica, tiene muchas similitudes en la filosofía de juego, en la discreción, el respeto que se maneja en las instituciones. Eso es una conducta que se genera día a día. Marcelo lleva 8 años demostrando en el fútbol más difícil del mundo, por la desorganización que hay a la hora de organizar eventos”.

Martin Demichelis ganó 15 títulos como futbolista, 10 de ellos en Bayern Múnich (AFP)

Las mejores definiciones de Martín Demichelis:

“Uno de los clubes que me contactó fue Talleres. Andrés (Fassi) me llamó y yo le expliqué que no daba el tiempo por mi licencia profesional, que es muy difícil de hacerla acá en Europa; llevo 5 años y en ese momento me quedaban seis meses. Una vez terminada la licencia, ahora en junio, quedo apto para dirigir en Sudamérica o acá en Europa, por eso puse el freno de paciencia una vez más. Soy cordobés, talleres tiene la estructura y un presidente inteligente”.

“Fue el único club en forma directa que me contactó, después hubo otros sondeos hacia mi representante, pero solo eso”.

“De River se habla a nivel mundial, claro que se recontra conoce a Gallardo, se habla, se lo analiza. De River se habla en todas partes. Nos miran para aprender”.

“El Liverpool es uno de los mejores del mundo. El Manchester City, por más que quedó afuera en semifinales… tiene un grandísimo entrenador, que viene ganando la Premier… no lo puedo descartar”.

“El Cholo (Simeone) te domina desde otros aspectos, porque el Cholo es un convencido de lo que juega y lo que entrena, te domina desde la resiliencia, desde el sacrificio, desde otra posición en el campo. Después podemos optar los periodistas, los hinchas o los propios jugadores si se sienten más cómodos o no, pero él te domina desde otro sector”.

“Me alegra que haya aparecido un central como Cuti Romero, al lado de Nico (Otamendi) lo puede hacer muy bien y sobre todo porque en la liga en donde está lo van a terminar de formar. En todos los partidos hay jugadores de una contextura física brutal. Es la liga a nivel defensivo que más tenés que prepararte”.

“No me queda duda que se Julián Álvarez se va a adaptar al esilo de juego del Manchester City. El grandísimo entrenador (Guardiola) lo va acomodar para que el equipo juegue de la mejor manera y él prácticamente siga haciendo los goles que hace en River. Él sabe usar todo tipo de desmarcación, lo veo preparado para dar el salto”.

“Lo importante (para marcar a Lewandowski en el Mundial) es el defensor que le toque enfrentarlo ese día. Después decidirá Scaloni si se defenderá en zona, al hombre o todo ese tipo de cosas, pero el ADN del defensor argentino está en la anticipación, la intensidad, el duelo. En muchas partes del partido seguramente van a enfrentar a Lewandowski en el duelo, después honestamente no lo vi ugar mucho a Lewandowski en su selección. Una cosa es analizar a Lewandowski en su equipo y otra en su selección. Scaloni es el que tiene que decidir (como marcarlo). Los defensores somos los que debemos hacer lo que nosotros creemos convenientes y no hacer el partido del nueve, que el nueve haga nuestro partido”.

“La agresividad del jugador argentino es una parte del ADN que no se pierde, es cultural, acá los chicos les llaman la atención por cosas que en argentina son una caricia entonces en los entrenamientos es difícil ver esa agresividad en los duelos personales, incluso en los propios defensores”.

“Inculcar eso en el jugador europeo, en el alemán, cuesta. Nosotros lo tenemos desde el potrero. Acá cuesta mucho más desarrollarlo, después, con la inteligencia que ellos tienen y la capacidad técnica se le agregan esa agresividad, terminan formando defensores importantes como lo demostraron en los últimos años”.

“El Coco Basile era un sabio y siempre le voy a estarbeternamente agradecido porque él volvió a confiar en mi”.

