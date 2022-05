Los 10 mitos y verdades de Winning Time, la serie furor que cuenta cómo se creó la dinastía ganadora de los Lakers de Magic Johnson

Mitos y verdades de la serie de los Lakers

La NBA todavía estaba en la búsqueda de una atracción que llevara la liga al siguiente nivel cuando apareció el excéntrico Jerry Buss con el deseo de comprar una franquicia. Y así fue que casi en un pestañeo, Los Ángeles Lakers generaron una de las mejores dinastías en la historia de la mejor competición de básquet del mundo.

La llegada de Magic Johnson, uno de los mejores bases de todos los tiempos, fue clave. Lo mismo que la continuidad de un veterano de mil batallas como Kareem Abdul Jabbar. Así fue como se inició un proceso que terminó con cinco títulos en una década para el equipo angelino. Con esa premisa fue que la cadena HBO produjo “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”, una serie de 10 capítulos en su primera temporada que ya se anunció que tendrá su continuación en los próximos meses.

En el primer segmento, la ficción se encarga de retratar intimidades de los protagonistas en la antesala de la llegada de Magic a los Lakers y cómo se desarrolló la campaña que acabó con el primer campeonato para Johnson de la mano del nuevo propietario. Infobae analizó la decena de programas y marcó los mitos y verdades de una serie que generó adeptos y también la reacción de varias de las leyendas de Los Ángeles, como el propio Jerry West y Jabbar, enojados por la personificación de sus papeles y los temas que toca el programa de TV.





¿Es verdad que Jerry Buss visitaba la mansión Playboy y diseñó misiles?

Jerry Buss junto a Magic Johnson después de ganar su primer título en los Lakers

La historia del magnate que revolucionó la NBA con su llegada a los Lakers es particular. De joven, sufrió una cruda infancia producto de las secuelas que dejó la Gran Depresión de la década de 1930 que afectó a los Estados Unidos. Su madre tuvo que hacerse cargo de él en soledad y sobrevivieron las peores penurias. Pero gracias a su esfuerzo y creatividad, llegó a amasar una fortuna de unos 350 millones de dólares y se convirtió en un personaje amante de las mujeres y las fiestas.

Así fue como conoció a quien fuera su amigo, Hugh Hefner, dueño de la mansión Playboy, espacio que frecuentaba y al que llevó al propio Magic Johnson cuando todavía no había debutado en los Lakers. Otro de sus placeres era ser un gran anfitrión de celebraciones que terminaban en la madrugada.

Otro de los temas a los que hace referencia la serie es a que el doctor Buss diseñó misiles. ¿Mito o verdad? Esa fue otra de las tareas que hizo Jerry antes de cumplir su sueño de ser dueño de un equipo de la NBA. A pesar de las dificultades que tuvo en su infancia, se las ingenió para pagarse sus estudios -en una etapa dejó la escuela secundaria y trabajó en una estación de trenes- y graduarse en la universidad del Sur de California con un doctorado en fisicoquímica. Durante ese tiempo, la historia marca que se sumó a las tareas del contratista de defensa McDonnell Douglas, donde adquirió experiencia en el diseño de misiles y otras armas para el ejército estadounidense.





¿Es verdad que los Lakers se quedaron con Magic Johnson por una moneda?

La presentación en la ficción de Magic como el N° 1 del Draft

Otro de los hitos que marca la serie está relacionado con la suerte que tuvieron los Lakers para quedarse con el número 1 del Draft de 1979. Después de haber sido el peor equipo en su división de la Conferencia del Oeste en la temporada previa (récord de 26-56), los New Orleans Jazz negociaron un canje con la franquicia angelina, que se quedó con la primera selección del sorteo. Por aquella época, la NBA resolvía con el lanzamiento de una moneda qué equipo se quedaba con el honor de elegir primero. Y los que perdieron en ese ritual fueron los Chicago Bulls.

Frente a ese escenario, y tras su reciente llegada, Jerry Buss decidió que su equipo tenía que convencer a Magic Johnson para que sea el N° 1. El 32 venía de ganar el título de la NCAA con la Universidad de Michigan State y, como marca la serie, el base le pidió una suculenta suma de dinero al nuevo propietario para ponerse la camiseta dorada y púrpura. Se estima que Earvin terminó embolsando unos 500 mil dólares para ser el primer jugador del básquet universitario en no terminar los cuatro años (él pedía 600 mil) y que su llegada al conjunto estuvo en peligro porque, sino le pagan el dinero como compensación, no iba a jugar en la NBA y sí continuar en la universidad.





¿Fue real el duelo uno contra uno entre Magic y un veterano de los Lakers en una fiesta?

Magic y Nixon juegan uno contra uno en una fiesta

La llegada de Johnson provocó recelo en varios de los integrantes de un plantel que venía de la frustración de perder ante Seattle, los campeones de la NBA, en las semifinales del Oeste en los playoffs de ese año. Con Abdul Jabbar como referente y capitán, ya con la salida confirmada de su DT, el histórico Jerry West, los nuevos cambios pusieron en la mira al chico de 20 años, según la serie.

Y para marcar el enfrentamiento entre los veteranos y la joven estrella recién llegada, el programa forjó un duelo en una cancha en una fiesta que organizó el propio Jerry Buss. En aquella época, el base titular de los Lakers era Norm Nixon, un jugador que debutó en LA en 1977 y que se fue del equipo seis temporadas más tarde, en un canje con los San Diego Clippers por los derechos de elección en el draft de Byron Scott, otra pieza valiosa que sumó la franquicia durante la década del 80.

En las imágenes que muestra la serie, Nixon deja en ridículo a Magic enfrente de todos los invitados. Y le deja en claro que él será el conductor del equipo a pesar de su desembarco. Ninguno de los dos deportistas confirmó que ese duelo en verdad haya sucedido.





¿En qué año Kareem Abdul Jabbar cambió su nombre tras convertirse a la religión musulmana?

La figura de Kareem Abdul Jabbar es la de un personaje central en la serie

El gigante de 2.18 metros, que viene de cumplir 75 años, fue uno de los atletas que impulsaron el cambio a la religión musulmana en la NBA. Este tema es uno de los ejes centrales que toma uno de los capítulos de la serie que cuenta la dinastía que se forjó en Los Ángeles, pero lo hacen con un error cronológico.

Kareem, ganador de seis campeonatos de la NBA, el primero con los Milwaukee Bucks, la franquicia en la que hizo su estreno en la liga, modificó su nombre original por uno del Islam en 1971, y no en el 68. En el programa de TV, se lo muestra a Abdul Jabbar como parte de una reunión de otros musulmanes en Harlem como el momento donde dejó de llamarse Lewis Alcindor Jr. y se rebautizó con el nombre que lo conocemos y que significa “el noble, sirviente del Todopoderoso”.

El mismo Kareem, en un ensayo personal que redactó en 2015, confirmó la fecha de su unión a la religión musulmana en la que remarcó que “la transición de Lew a Kareem no fue simplemente un cambio en la marca de la celebridad, sino una transformación del corazón, la mente y el alma. Solía ser Lew Alcindor, el pálido reflejo de lo que la América blanca esperaba de mí. Ahora soy Kareem Abdul-Jabbar, la manifestación de mi historia, cultura y creencias africanas. Aunque me hice musulmán hace más de 40 años, sigo defendiendo esa elección”, fue una parte del escrito que se hizo público.





¿Es verdad que Abdul Jabbar peleó con Bruce Lee en una película?

Jabbar y Bruce Lee en el set durante la filmación de la película "Game of Death" en 1972 (Getty Images)

En 1972, Kareem ya era una celebridad en los Estados Unidos. Algo similar a lo que le sucedía al personaje de Hollywood e instructor de artes marciales Bruce Lee. Allí fue cuando el basquetbolista aceptó participar de un cameo de la película “Game of Dead”, que se estrenó después de la abrupta muerte a causa de un derrame cerebral a la edad de 32 años.

Lee fue un ídolo de la cultura pop y uno de los íconos del siglo XX, pero también forjó un vínculo especial con el número 33 de los Lakers. “Empezamos nuestra amistad cuando yo estaba en la universidad, en UCLA. Empecé a estudiar artes marciales y a interesarme por el tema y me dijeron que lo vaya a ver. Llegué a casa de Bruce y me preguntó sobre las rutinas que seguía para entrenar”, recordó Abdul Jabbar en una entrevista lejana, al mismo tiempo que recordó una anécdota que le sirvió para fortalecer su físico para ser una estrella de la NBA.

“Lee sacó una bolsa de arena y me pidió que lo golpeara. ‘Vaya, qué interesante…’, dijo cuando pegué el primer golpe. Entonces se acercó su mujer, Linda, y le pegó al saco. De la fuerza que le imprimió hizo que me cayera hacia atrás. Linda pesaba como 56 kilos y aquello me hizo reflexionar sobre la fuerza que había generado. Aquello me impactó y ya sólo quería entrenar con él y es algo que pude hacer durante los cuatro años siguientes”, agregó el hombre del Gancho al Cielo, uno de los históricos movimientos del básquet que patentó el propio Kareem.





¿Kobe Bryant estuvo presente en el estreno de Magic Johnson en la NBA?

Joe Bryant, sentado y vestido con la ropa de los San Diego Clippers. El papa de Kobe aparece en la ficción (Getty Images)

Otra de las piezas de calidad que muestra la serie que retrata cómo se originó la dinastía de los Lakers tiene un punto saliente cuando refleja uno de los partidos que disputó el equipo de Magic. En una de las escenas, los locutores mencionan a Joe Bryant y, acto seguido, la cámara muestra la grada y enfoca a una mujer con un pequeño niño de poco más de un año.

¿Quién era ese pequeño? Para la ficción, era un tal Kobe, hijo de Joe. Sí, el famoso Kobe Bryant, que décadas más tarde se convirtió en una leyenda de los Lakers, pudo haber sido parte de aquel duelo entre la franquicia de Los Ángeles y los San Diego Clippers, conjunto donde su papá jugó entre 1979 y 1982.

Si bien no hay confirmación oficial de esa imagen, la producción mostró a una versión muy joven de Kobe -nació el 23 de agosto del 78- y las estadísticas marcan que la temporada 79-80, los Lakers tuvieron su primer partido contra el equipo de papá Bryant: fue como visitantes, el 12 de octubre, y el resultado fue 103-102 en favor de los angelinos. Magic anotó 26 puntos y Joe, que fue suplente, jugó 31 minutos y sumó 10 puntos.





¿El accidente que sufrió el entrenador de los Lakers fue cómo lo mostró la serie?

Jack McKinney y Paul Westhead, entrenador y asistente, en la serie de los Lakers y el comienzo de su dinastía

Uno de los cambios que tuvo el inicio del proceso de los Lakers con Jerry Buss a la cabeza fue con un nuevo entrenador. Tras el alejamiento de West, y tras una ardua búsqueda, la leyenda le sugirió al nuevo dueño del equipo ir en la búsqueda de un tal Jack McKinney, que venía de ser asistente en los Portland Trail Blazers.

Durante la temporada 76-77, el equipo de Oregon se consagró campeón de la NBA con el gigante Bill Walton como figura. Pero detrás de bambalinas, los que muchos vieron fue la forma revolucionaria de juego que pregonó McKinney. ¿Cuál era su formato? En la serie, lo que se muestra es que el primer entrenador de Magic era un obsesivo del juego y de que la pelota tenga mucha circulación. Otro de los aspectos básicos de su ofensiva era que los jugadores corrieran en la ofensiva, con el fin de generar puntos en contraataque.

Así nació el concepto de “Showtime”, al menos en la idea del entrenador. Pero la situación a analizar es otra. Y tiene que ver con un trágico accidente que sufrió McKinney, que fue tal cual lo mostró el programa de televisión. Con un arranque prometedor, con marca de 9-4, el coach había decidido ir a jugar al tenis con su asistente, Paul Westhead, y disfrutar de su día libre. Pero un infortunio lo mandó al hospital.

La serie muestra como McKinney va en su bicicleta bajando una colina (en la esquina de Whitney Collins Drive y Stonecrest Road) y, al momento de ver una señal de alto, intenta frenar. Al parecer, según establece la ficción, el dispositivo no funcionó y el personaje salió disparado y terminó golpeando contra el asfalto. Sufrió un traumatismo de cráneo que lo mantuvo un día en coma -no dos meses como establece la serie- y un diagnóstico que incluyó una fractura facial y una fractura en el codo.

En el libro escrito por Jeff Pearlman, en el cual se inspiró la serie de TV, se escribió que el por entonces entrenador de los Lakers “podía moverse pero parecía estar inconsciente y tenía una respiración ruidosa y estridente, como cuando alguien ronca. Entonces la sangre comenzó a salir lentamente de su boca”, indicó el reporte de un testigo que presenció como McKinney se accidentó. El final de la historia marca que por los traumas sufridos, Westhead dirigió al equipo hasta el final y logró el título de la NBA con Pat Riley como ayudante tras vencer a los Philadelphia 76ers de Julius Erving, o más conocido como Doctor J.

Después del éxito para los Lakers, McKinney dejó la franquicia y la temporada siguiente se fue a dirigir a los Indiana Pacers. ¿El resultado? Fue elegido como el Entrenador del Año en la NBA luego de llevar a un equipo que había tenido récord negativo a jugar los playoffs.





¿Es verdad que los fanáticos de Boston Celtics defecaron en la cama de la estrella Bill Russell?

Red Auerbach y Bill Russell, dos íconos de la historia de los Boston Celtics y la NBA

La rivalidad entre los Lakers y los Celtics son otro de los ejes que toma la serie para graficar el ambiente que se vivía en la NBA a comienzos de los 80. Y uno de los temas que marcan en los capítulos finales es lo difícil que eran los fanáticos de Boston. Ya sea con los rivales y también con sus propios jugadores.

En la década del 60, Estados Unidos vivió, tal vez, su peor momento en la segregación racial. Los afroamericanos tenían que comer en lugares especiales, lo mismo que visitar los baños que estaban demarcados para la gente de su color de piel. En el aspecto deportivo, uno de los que más luchó para quebrar esas barreras raciales fue Bill Russell. La leyenda de los Celtics, ganador de 11 anillos, sufrió en carne propia los ataques racistas.

Para mostrar la hostilidad de los hinchas de Boston, el programa de TV cuenta como unos fanáticos se metieron en la casa de Russell, la defecaron en su cama y la destrozaron. A pesar de ese tipo de vivencias, el cinco veces elegido como Jugador Más Valioso de la NBA y que hoy su nombre enmarca al premio MVP de las Finales, siempre luchó a favor de su comunidad junto a otros grandes del deporte como Jabbar y Muhammad Ali.

Uno de sus actos más recordados fue cuando se negó a jugar un partido amistoso como protesta ante los St. Louis Hawks porque un bar en Lexington, Kentucky, se negó a atender a algunos de sus compañeros, respaldándose en las leyes de segregación vigentes.





¿El primer enfrentamiento entre Magic Johnson y Larry Bird en la NBA fue cómo lo contó la serie?

Magic Johnson y Larry Bird, rivales en la cancha, pero que luego se convirtieron en grandes amigos

Otro de los puntos más altos en la primera temporada de “Winning Time” es el debut de la rivalidad entre Magic y Larry en la mejor liga de básquet del mundo. La serie establece que el primer cruce fue en el recordado Boston Garden a fines del mes de diciembre de 1979, en el marco de una gira de tres partidos como visitante en los que Los Ángeles había caído en los dos anteriores. Es más, tras ir en desventaja gran parte del juego, los Lakers ganaron 99-98 con una bandeja de Michael Cooper en el último segundo, que generó el delirio de todos los jugadores y de Buss en la casa de sus archi rivales.

La verdadera historia fue diferente a lo que mostró el show televisivo. No en la época del año -se jugó un 28 de diciembre-, pero sí en la sede y el resultado final. El duelo inaugural entre Johnson y Bird se disputó en el Forum de Los Ángeles y terminó con un contundente 123-105 para los locales. En el mano a mano particular que se llevó todas las miradas de la prensa, el 32 de los angelinos tuvo un rendimiento más destacado: anotó 23 puntos (goleador de su equipo) y sumó 8 rebotes y 6 asistencias. Por su parte, el 33 de los Celtics terminó con 16 puntos.

Poco tiempo después, el 13 de enero de 1980, la película se mudó a Boston y el final feliz también fue para los Lakers. Esta vez, sí fue más parejo el marcador final, que acabó con un 100 a 98 para los visitantes.





¿Magic Johnson estuvo a punto de tener un hijo con la mejor amiga de quien luego fue su esposa?

Rhonda, amiga de la mujer de Magic en la serie, y la mujer que le daría su primer hijo al base de los Lakers

Uno de los temas que se desencadenaron en la etapa final de la temporada 1 de la serie es uno que tiene que ver con la intimidad de Magic. Durante cada uno de los capítulos siempre dice presente Cookie, el apodo de Earlitha Kelly, la esposa de Johnson, que se conoció con el emblemático jugador durante la escuela.

Los conflictos entre la pareja se dan en varias ocasiones, hasta que en uno de sus desencuentros, el programa muestra cómo Cookie le anunció a Johnson que será padre de un hijo que está esperando Rhonda, la mejor amiga de la que era su novia. Al parecer, en la vida real, esto sí sucedió, pero de una manera diferente. La mujer en cuestión se llama Melissa Mitchell, madre del primer hijo del histórico jugador de los Lakers, Andre.

“Hubo muchas rupturas y reconciliaciones, muchas aventuras y bajas. Hemos pasado por todo juntas”, dijo Cookie en una entrevista en la que dio detalles de su relación con el ex base estrella de la NBA. En la continuidad de la línea de tiempo, la historia dice que ambos se casaron en 1991, justo el mismo año que Johnson tuvo que dejar de jugar luego de contraer el virus HIV. “Te dije a ti y a mis padres después de tres meses de noviazgo que tú serías con quien me casaría”, recordó Magic en una publicación de Instagram de 2019. “Casarme contigo fue una de las mejores decisiones que he tomado”, agregó.

Un año más tarde, en 1992, nació el primer hijo del matrimonio, EJ. Al poco tiempo, tres años más tarde, la pareja adoptó a Elisa. Y a pesar de una crisis amorosa en 2001, siguen juntos disfrutando de sus más de 40 años juntos en la vida a pesar de las propios declaraciones de Magic sobre su ajetreada vida sexual.

En agosto de 2021 se hizo viral un video de una vieja entrevista en la que el ex Laker habló de su promiscuidad. “¿Tuviste sexo con varias mujeres al mismo tiempo?”, le consultó el periodista. Y la respuesta no tardó en llegar. “Si... Como dije, las mujeres tienen fantasías diferentes. Algunas quieren estar con 2-3 hombres a la vez. Una vez yo estuve con seis a la vez”, dijo Johnson. “¿Seis mujeres?”, repitió el entrevistador. “Seis mujeres”, retrucó el elegido en tres ocasiones como el Mejor Jugador de la NBA en aquella pieza de colección.

