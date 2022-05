La millonaria cifra que Alexis Vega aseguró con Chivas tras su renovación

(Foto: Twitter/@Chivas)

Después de las dudas que se generaron en torno a la permanencia de Alexis Vega con el club de Guadalajara, el delantero firmó su renovación con Chivas hasta 2024 la tarde del jueves 5 de mayo. Se le extendió el contrato por dos años más, así que el futbolista seguirá compitiendo con la camiseta rojiblanca.

Aunque se pensó que Vega saldría de la escuadra tapatía, no fue así y permaneció en Verde Valle. Además de asegurar su futuro profesional, Vega también firmó por una seguridad económica pues se convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados dentro del Rebaño Sagrado.

Hasta el momento la carta del medallista olímpico tiene un precio estimado de 7.5 millones de euros, según el portal de Transfermarkt, incluso superó el precio de José Juan Macías, quien ya tuvo un breve paso por el fútbol europeo. La calidad competitiva de Vega y la efectividad que ha reflejado en la cancha le permitió que la directiva le ofreciera una suma millonaria para los próximos dos años.

(Foto: Twitter/@Chivas)

Con la extensión de su permanencia con el Chiverío, las ganancias de Vega crecieron; de acuerdo con ESPN Alexis ganaría una cifra cercana a los USD 5 millones a partir del inicio de su nuevo contrato (diciembre 2022) hasta 2024, así que en un periodo de dos años sumaría a su cartera una cantidad de 100 millones de pesos aproximadamente.

El mismo portal precisó que antes de que Ricardo Peláez firmara la permanencia del goleador de Chivas hasta 2024, ya generaba una ganancia cercana a los 10 millones de pesos por año. Así que con su nuevo contrato se reflejó un aumento exponencial en su salario como futbolista profesional de la Primera División de México.

Hasta diciembre de 2022 la directiva de Chivas tiene contemplado un pago salarial a Vega cercano a los 32 millones de pesos, ya para 2023 ganará 37 millones en total de todo el año y para el periodo de enero a junio de 2024 se le pagaría alrededor de 21 millones de pesos, según expuso ESPN. Si se suman dichas cifras, da una ganancia de 90 millones para el medallista de Tokio 2020.

(Foto: Twitter/@Chivas)

En comparación del primer sueldo que recibió Alexis Vega como jugador de la Liga MX a lo que gana actualmente hay una diferencia abismal pues en Toluca, primer equipo que le dio la oportunidad de debutar, empezó con un sueldo de mil 300 cuando recién se integró a Primera División, según contó el propio jugador en entrevista con Jesús Canelo Angulo para su canal de YouTube.

Poco a poco conforme tuvo más actuación en el primer equipo y compitió sus primeros torneos internacionales ganó su primer sueldo millonario y compró un auto. Su sueldo fijo subió a ocho mil pesos, además de los bonos por minutos y partidos jugados, por lo que en sus cuentas tenía un estimado de 15 mil pesos para cobrar. Sin embargo, cuando revisó su cuenta había más dinero del que esperaba.

Aquella primera cifra lo impactó demasiado al grado que pensó devolver el dinero. Más de un millón de pesos le habían depositado en su cuenta y al no conocer de la manera en la que funcionaba los pagos con el primer club, creyó que había un error.

(Foto: YouTube/@Chivas)

“Llego al cajero, metí la tarjeta y tenía como un millón 800 y se me hizo bien raro. Iba con un compa y le dije: ‘Mira güey, se equivocaron, me depositaron esto, esta feria no es mía’”, le contó al Canelo Angulo.

Ante la duda, el actual futbolista de Chivas se comunicó con la administración de Toluca para arreglar la situación, pero le explicaron que eran sus verdaderas ganancias como jugador del Toluca.

