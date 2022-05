Chicharito Hernández se sinceró sobre su retiro del fútbol profesional

Chicharito habló sobre la opción de retirarse del fútbol profesional (Foto: Twitter/@ch14_)

Actualmente Javier Chicharito Hernández ha tenido una actuación destacada con Los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS), a sus 33 años se mantiene como uno de los jugadores más destacados del torneo norteamericano; sin embargo, a pesar de su desempeño como goleador del Galaxy, consideró que el retiro podría estar rondando su carrera deportiva.

Durante una conferencia de prensa, realizada en un albergue infantil en Guadalajara, Chicharito mostró su lado humano y habló de diferentes temas en relación a su vida personal y profesional, entre los temas que tocó se trató de su posible retiro del fútbol profesional y reveló el tiempo que considera que le queda en el máximo circuito del balompié de la MLS.

Aunque no quiso dar una fecha exacta de cuándo ocurrirá su despedida, apuntó que aún tiene un “mediano plazo” para seguir jugando antes de colgar los botines de forma permanente. Y es que a pesar de su edad, señaló que no sabría el rendimiento que pueda dar su cuerpo en los próximos 10 años dentro de la cancha, por lo que dejó abierta la idea de su retiro del fútbol profesional.

Chicharito habló de las exigencias que tiene consigo mismo

“Sí me veo a un mediano plazo, creo que es lo congruente que podría decir. A un largo plazo podría decir unos 10, 15, 20 años yo creo que el cuerpo ya no me daría, ¿quién sabe? yo tengo 33, quién sabe”, señaló.

Chicharito también habló de las exigencias que tiene consigo mismo y dejó la decisión de su retiro en manos de su rendimiento físico que pueda mostrar en los próximos años, ya que analizó que si no obtiene los resultados esperados dejaría que alguien más ocupe su lugar y le daría espacio a nuevas generaciones de futbolistas.

“Tengo 33, si me da mi cuerpo, me está respondiendo de la manera que tiene que responder -porque también soy muy exigente conmigo mismo- entonces, si no me siento o si mi cuerpo no me está respondiendo de la manera que creo que puede estar sería un buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar”, apuntó.

Hernández Balcázar explicó que el retiro es algo que aún no tiene claro

Pero en un momento de sinceridad ante los medios, expuso que la vida cambia de un momento al otro, por lo que la decisión de su retiro podría ser igual; hasta el momento considera que puede seguir jugando por un periodo indeterminado más, pero señaló que si cambia de opinión podría retirarse al término de la temporada.

Hernández Balcázar explicó que es algo que aún no tiene claro y no quiso poner una fecha exacta al fin de su legado dentro de la historia del fútbol mexicano.

“La verdad que no lo sé, pero sí me veo como un mediano plazo aunque quien quita, uno nunca sabe, acabando la temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe”, finalizó.

Javier Hernández dejó de ser considerado para la Selección Mexicana desde 2019

El motivo por el cual Chicharito acudió al albergue de Guadalajara se debió a una donación que hizo en conjunto con LA. Galaxy, regalaron una cantidad de USD 10 mil para la atención a los niños en el albergue infantil con motivo del Día de Niño. En el evento, el canterano de Chivas convivió con los infantes y respondió diferentes preguntas de la prensa.

Además de pasar tiempo con los niños del lugar, Javier accedió a regalar fotos y autógrafos; durante la charla con los medios también habló de la depresión que experimentó y cómo es que la superó.

