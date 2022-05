Chicharito describió la terrible depresión que vivió: “Mis hijos me ayudaron”

(Foto: REUTERS/Gary A. Vasquez)

En medio de la polémica por su exclusión de la Selección Mexicana desde 2019, el nombre de Javier Hernández no ha dejado de ser tendencia cada que se habla del Tricolor, de la MLS o del Galaxy, pues además de ser un futbolista histórico en cuestión de goles, actualmente se encuentra en uno de sus mejores momentos desde que llegó al fútbol estadounidense.

A esta buena forma deportiva, en la destacan sus cinco goles en los primeros nueve partidos de liga, se le agregó uno de los temas más controversiales respecto a su vida personal, pues nuevamente habló sobre la depresión que sufrió en el pasado y que lo hizo vivir un auténtico infierno, ya que a su consideración es como “venderle tu alma al diablo” el momento en que uno se convierte en famoso.

El ariete tapatío explicó que tuvo momentos en los que perdió su camino, pues había dejado de ser él mismo, punto crucial del trayecto que lo llevó a “tocar fondo” en la depresión.

Javier Hernández no es convocado con la Selección Mexicana desde 2019 (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

“Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo”, explicó Chicharito para Duro de Marcar. “Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y quería llenar vacíos. Tuve que tocar el fondo de la depresión para aceptar que hay un vacío existencial que nunca voy a llenar, que nadie podrá llenar, hay un vacío existencial que no tiene sentido; pero soy creyente que, entre más sueltas más te llega y es ilógico. No hace sentido la vida”.

Estas palabras pudieron interpretarse como uno de los puntos más intensos de la entrevista, pues posteriormente explicó que, una vez que una persona salta a la fama, es complicado volver a ser “humano”, por lo que dejó entrever lo que se pierde cuando alguien se coloca como persona pública.

“(...) Parece que le vendes el alma al diablo cuando llegas a ser famoso porque no puedes ser tú, no puedes ser humano, ya no puedo ser humano y no puedo decir groserías que mi abuelo me enseñó. No son ni palabras malas, pero todos se ríen cuando digo chi*garle y mi responsabilidad es ser yo para que ellos sean ellos, ellos no tienen que ser Chicharito, ellos tienen que ser naturales y hay cosas que Chicharito hace que les pueden ayudar”.

El atleta de 33 años aceptó que, probablemente, habría afectado a otras personas con sus palabras o acciones, por lo que dejó entrever que pudo ser otro de los factores que le acarrearon problemas internos y externos.

Chicharito Hernández se separó de Sara Cohen, con quien tiene dos hijos (Foto: Instagram/ch14_)

“Pude haber hecho sentir mal a personas pero no estaba consciente que lo hice. Leí a un psicoanalista y decía que los seres humanos en ocasiones se convierten en una bestia, lo cual no debe ser. Yo le llamo aceptar tu sombra, todo lo que ves en alguien que no te gusta y eso puedes llegar a ser”

Además dio a conocer quiénes fueron los personajes que lo salvaron de esta situación y cómo se apoyó en ellos, con sus hijos como principales protagonistas de su ayuda psicológica.

“También es amor propio estar cerca de mi familia, mis padres, mi hijos me ayudaron mucho, ellos vinieron a decirme que no tenía de otra más que amarme para ellos ver la mejor versión de su padre”, para después puntualizar con el amor propio que se tiene hoy en día.

“Me dejaron claro que tenía que amarme, tenía que chi*garle para ellos ver a su papá pleno, entregado y ellos vinieron a darme el tiro de gracia en la depresión, más que salir yo solo y sigo en el proceso, la cago, vivo experiencias pero es la vida y no tuve el tiempo garantizado. Me amo, me acepto tal cual como soy”, sentenció.

