Cómo Memo Ochoa convenció al Piojo Herrera de ser titular en el Mundial de Brasil 2014

Memo Ochoa consiguió convencer al Piojo Herrera de ser el arquero titular de Brasil 2014 sobre Chuy Corona (Foto: Gettyimages)

Guillermo Ochoa es uno de los jugadores más reconocidos de la Selección Mexicana que disputó el Mundial de Brasil 2014. En la fase de grupos solamente permitió un gol en contra y fue crucial para que la poderosa ofensiva encabezada por Neymar, Oscar, Ramires y Fred no lograra vulnerar la portería tricolor. A pesar de ello, el canterano americanista no era el preferido de Miguel Herrera, quien consideró antes a José de Jesús Corona.

Luego de haber clasificado a la Copa del Mundo gracias a una goleada a la Selección de Nueva Zelanda en el repechaje internacional, el Piojo Herrera no tenía certeza sobre el arquero titular. Moisés Muñoz fue el encargado de defender el arco ante la selección de Oceanía, aunque en la competencia más fuerte también figuraba el legendario arquero de La Máquina de la Cruz Azul.

Durante una charla con el Burro Van Rankin, el arquero que entonces defendía la camiseta del A.C. Ajaccio confesó no ser considerado con el exentrenador de las Águilas del América. Y es que para rescatar la clasificación de México a la máxima competencia futbolística, el Piojo echó mano de gran parte del plantel americanista que logró coronarse en el torneo de Clausura 2013 contra Cruz Azul.

Miguel Herrera se decidió por su arquero minutos antes de debutar contra Camerún (Foto: AFP)

“No estaba en los planes de la lista del Piojo. Yo no era del gusto del Piojo. Él tenía en el América a Moisés Muñoz y le gustaba Chuy (Corona), pero una vez que califica al Mundial y hace una gira por Europa, Héctor González y el Piojo fueron a verme. Fuimos a cenar y me dijo ‘vas a tener una oportunidad y vamos a ver qué tal’”, recordó con el comediante.

La primera prueba de Memo fue en contra del combinado de Nigeria, durante una gira del Tricolor en Estados Unidos. Se mantuvo en la portería los noventa minutos y, en el que catalogó como un buen partido, logró colgar el cero. Su actuación fue bien vista, aunque en el siguiente partido, contra Estados Unidos, los evaluados fueron Moisés Muñoz y Alfredo Talavera.

Tras el periodo de prueba, la terna definitiva de guardametas estuvo conformada Ochoa, Corona y Talavera. Si bien la actuación de Memo fue convincente, el Piojo hizo notar su preferencia por Chuy para la defensa del arco. Así lo definió en el primer partido de preparación durante la ronda previa a la disputa del mundial, cuando México se despidió en el Estadio Azteca ante Israel, aunque una lesión perjudicó al celeste.

La participación de Memo Ochoa en la fase de grupos fue crucial para la clasificación de México (Foto: Reuters)

“Estaba Talavera, pero no lo estaba considerando mucho. Todo ese lapso previo al Mundial Chuy no entrenó. No podía por la lesión y se recuperó muy justito. Lo recupera para un partido contra Portugal, un amistoso, y nos dice: ‘Van a jugar medio tiempo y medio tiempo y dense un tiro’”, declaró.

El encuentro fue el último disputado antes de viajar a Brasil. Corona saltó al campo en el primer tiempo y logró mantener el arco en cero. Ochoa lo relevó y estuvo a punto de igualar a su colega, pero un gol en el tiempo de compensación condenó a los mexicanos a la derrota. A pesar de no poder frenar el cabezazo de Bruno Alves, logró convencer a Herrera.

Guillermo Ochoa se perfila para ser el portero titular en Qatar 2022 (Foto: Henry Romero/REUTERS)

“Juntó al entrenador de porteros y a los porteros. Nos dijo: ‘Fue una competencia dura, pero es un tema deportivo y tengo que tomar una decisión. El que va a jugar el partido va a ser Memo’”, recordó el arquero sobre lo que pasó antes del debut en el Mundial contra Camerún.

Ochoa respaldó la decisión del Piojo, contra Camerún no permitió gol en contra, panorama que repitió con Brasil en una actuación memorable. El único tanto en fase de grupos lo permitió ante Croacia en el tercer partido. Su buen momento se extendió hasta el cuarto, ante Países Bajos, y aunque con el empate a un gol se mentalizó para sobreponerse en la ronda de penales, la polémica decisión arbitral en torno a la falta en el área sobre Arjen Roben dilapidó definitivamente sus aspiraciones.

