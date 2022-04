Tecatito Corona aceptó que extraña al Chicharito Hernández en el Tri

Tecatito Corona reconoció que extraña a Javier Hernández en el Tri (Foto: EFE/Bienvenido Velasco)

La posibilidad de que Javier Chicharito Hernández regrese a la Selección Mexicana son nulas pues en reiteradas ocasiones la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) así como Gerardo Martino, entrenador del Tri, han descartado su llamado. Sin embargo, sus compañeros de profesión resentirían su ausencia.

Uno de ellos se trata de Jesús Tecatito Corona. Recientemente en una entrevista para TUDN, el jugador del Sevilla habló del veto de Hernández Balcázar y confesó que extrañará su presencia en las próximas convocatorias del Tri, especialmente para la Copa Mundial de Qatar 2022.

El delantero reconoció la experiencia de Javier Chicharito con el combinado nacional, por lo que apuntó que a él y otros futbolistas les gustaría verlo de vuelta con el equipo azteca por los dotes que aportaría al equipo; sin embargo, dejó en claro que un llamado para el jugador del Galaxy ya no depende de los jugadores.

(Foto: Kyle Terada/USA TODAY Sports)

Así lo detalló el Tecatito para TUDN:

“Todo mundo pregunta eso, pero obviamente que una persona como él, un futbolista como él que es muy bueno, nosotros obviamente nos gustaría tenerlo porque es el máximo goleador de la Selección”.

Además resaltó que le es complicado hablar del tema por el aprecio que le tiene al goleador de la MLS y por ser considerado como uno de los máximos goleadores de la historia de la Selección Nacional, por lo que también le reconoció el respecto que le tiene al Chicharito Hernández.

“Tiene mucha experiencia, es una buena persona pero el de llamarlo ya no es tema de nosotros, entonces es complicado cuando hacen esa pregunta. Pero, que lo respetamos, sí y mucho”, sentenció el futbolista de 29 años.

Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona son el tridente ofensivo del Tri (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

Actualmente el Tecatito Corona, Raúl Jiménez e Hirving Chucky Lozano conforman el popular tridente ofensivo del equipo, es decir que son los tres atacantes por lo que el Tata apostaría en la alineación. Pero, aunque ya han tenido la oportunidad de jugar juntos, los resultados han sido escasos, por lo que la afición puso en duda el talento del tridente.

A lo largo de la eliminatoria mundialista, en diferentes ocasiones la afición aclamó el llamado de Javier Hernández pues el rendimiento del conjunto azteca no deslumbraba y se creyó que México caería al repechaje para ir a Qatar 2022. Conforme transcurrió el Octagonal de Concacaf, surgieron diferentes versiones en torno al “veto” de Javier Hernández del Tri.

El propio Tata Martino reconoció que el elemento de Los Ángeles Galaxy no estaba considerado dentro de la eliminatoria. Una vez que el equipo azteca aseguró su participación en Qatar 2022, Gerardo Martino volvió a reiterar que Hernández ya no sería considerado para la Selección Mexicana.

Javier Hernández volvió a reiterar sus intenciones de ser considerado por el Tri (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

“Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y casi tres, pero dicho esto quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Toda cuestión que sucede dentro del ámbito de la Selección Nacional se resuelve dentro de la Selección Nacional”, confesó el técnico argentino ante los medios de comunicación el martes 12 de abril.

Mientras que Javier Hernández volvió a reiterar sus intenciones de ser considerado por el Tri. En conferencia de prensa de la MLS lo detalló:

“Como todo jugador elegible trataré de hacerlo de la mejor manera posible en mi club, en mi institución, como siempre me lo enseñaron mi padre y mi abuelo. Así que voy a seguir haciéndolo de la mejor manera. Voy a seguir trabajando. Mi cabeza está cien por ciento en este proyecto. Obviamente si llega algún llamado, bienvenido sea. Si yo no quiero estar en la selección ya me hubiera retirado”.

