Máxima tensión en el tenis: jugadores rusos y bielorrusos podrían iniciar una batalla legal contra Wimbledon

Wimbledon prohibió la participación de tenistas rusos y bielorrusos en su edición 2022 por la guerra en Ucrania (Foto: REUTERS)

Una gran disputa ha comenzado en el mundo del tenis y todo indica que llegará hasta las máximas instancias legales. Después de que los organizadores de Wimbledon decidieron vetar a los jugadores rusos y bielorrusos como respuesta de la invasión del Kremlin a Ucrania, los jugadores afectados han decido buscar ayuda de abogados para iniciar una batalla contra el Grand Slam británico que se disputará del próximo 27 de junio al 10 de julio.

Según la información publicada por el diario L’Equipe, un grupo de jugadores y jugadoras rusas y bielorrusas están analizando que acciones llevarán a cabo contra los organizadores del certamen. “Este grupo encargó a un abogado parisino especializado en derechos humanos y lucha contra la discriminación que intente, como primer paso, una conciliación”, apuntó el citado medio.

No obstante, en caso de que no encontrar la respuesta deseada por parte de las autoridades del All England Club, no descartan iniciar acciones legales contra el torneo que se ha convertido en el primer evento de tenis en restringir la participación de estos atletas.

El ruso Daniil Medvedev, uno de los mejores tenistas del mundo, es uno de los jugadores afectados por el veto de Wimbledon (Foto: REUTERS)

“A los jugadores les gustaría que Wimbledon se alineara con la decisión de Roland Garros y muchos torneos, es decir, autorizarlos a jugar, pero bajo una bandera neutral y sin ningún himno”, especificó L’Equipe.

La medida de prohibición también aplicará para torneos como Queen’s, Nottingham, Birmingham o Eastbourne, que anteceden al Grand Slam londinense.

Aunque no se ha especificado quienes son los integrantes de este grupos de jugadores y jugadores que va a plantarse contra la medida adoptada por Wimbledon, son varias las figuras de los circuitos ATP y WTA que no podrán estar presentes en el certamen, como el ruso Daniil Medvedev, actual campeón del US Open y número dos del mundo; o la bielorrusa Aryna Sabalenka, que ocupa el puesto número 4 y fue semifinalista de Wimbledon el año pasado.

El serbio Novak Djokovic defendió a los tenistas vetados de Wimbledon. (Foto: EFE)

Una de las estrella que se pronunció al respecto fue el serbio Novak Djokovic, actualmente el número uno del ranking ATP, quien declaró que la decisión de los organizadores de Wimbledon es una “locura”.

“Siempre he condenado la guerra, siendo yo mismo un niño de la guerra (...), pero no puedo apoyar la decisión del torneo de Wimbledon, que considero que es una locura”, declaró Nole a la prensa la semana pasada, después de su debut en el ATP 250 que se lleva a cabo en Belgrado. Las palabras del vigente campeón del certamen y ganador del trofeo en seis ocasiones (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2021) fueron a favor de los atletas: “Los jugadores de tenis, los deportistas, no tienen nada que ver con lo que pasa. Nunca es bueno cuando la política se mete en el deporte.”

