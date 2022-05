Novak Djokovic sacó a relucir su español y reveló cuál es el tenista favorito de su hijo: “Nadal ya no es el número 1”

El serbio se prepara para participar del Masters de Madrid y dio una entrevista donde sorprendió con su idioma

La rivalidad que existe entre Novak Djokovic y Rafael Nadal en el circuito del tenis se recordará en la historia del deporte. La figura del tenista español se agigantó una vez más en este 2022 cuando ganó el Abierto de Australia y cada vez se vuelve el ídolo de más jugadores y jugadoras que sueñan con llegar a ser profesionales. Dentro de la amplia lista de inspiraciones, aparece el propio hijo del serbio aunque en los recientes meses cambió de tenista favorito.

“La novedad en los últimos meses es que para mí hijo Nadal no es el número 1, pero es Alcaráz. Cambió su jugador favorito. Pero le gustan todos los jugadores porque cuando juega imita a Rafa con su derecha. Para mí es muy interesante, es lindo porque Nadal yo he compartido muchos años en este deporte juntos. Estamos conscientes en nuestros roles en este deporte y lo importante para motivar, inspirar es dar un poquito de ilusión para ellos”, declaró en una entrevista en el canal de Twitch oficial de Masters 1000 de Mardrid.

El certamen que se organiza todos los años en la capital española comenzó el pasado 28 de abril y tendrá su final masculina el 8 de mayo. El número uno del planeta enfrentará al francés Gael Monfils en la segunda ronda en busca de cambiar la cara de los últimos torneos donde sus actuaciones no fueron las mejores.

La rivalidad entre los dos referentes del deporte ya está en los libros del tenis (Foto: EFE)

Una de las grandes noticias que recibió el serbio en el último tiempo es que Wimbledon permitirá la participación de jugadores sin vacunar, por lo que el número uno del mundo, podrá jugar el tercer Grand Slam de la temporada. El torneo confirmó que estará libre de medidas anticovid e insistió en su intención de no permitir a los tenistas rusos y bielorrusos disputar la competencia.

Por otro lado, en las últimas semanas el propio Djokovic alertó al mundo del tenis y a sus seguidores con una declaraciones que asombró a todos. En el marco del ATP de Belgrado, la raqueta serbia confirmó que padece una enfermedad “que no se trata de coronavirus y no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”.

“Es un poco preocupante, solo puedo pensar que es por la enfermedad que me golpeó hace unas semanas”, consideró Nole. “Este es un deporte individual, cuando algo falla, el motor no puede funcionar”, agregó tras perder en la definición del ATP 250.

