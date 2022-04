Estalló el escándalo con Marc Márquez en el MotoGP por su comportamiento en la pista: “Es una vergüenza”

La Pelea De Aleix Espargaró Y Marc Márquez En Jerez

Son dos apellidos muy conocidos dentro del mundo del motociclismo. Los Márquez y los Espargaró llevan muchos años compitiendo al más alto nivel, siempre con una rivalidad dentro de los estándares normales, pero en este Mundial 2022 la tensión ha llegado a gran escala. Aleix, el mayor de los hermanos Espargaró, que venía de un cruce con Alex Márquez en Portugal, ahora ha lanzado fuertes acusaciones contra el multicampeón Marc Márquez en vísperas del Gran Premio de España.

Aleix Espargaró puso el grito en el cielo y acusó a Marc Márquez de esperarlo en los últimos minutos de la segunda sesión de ensayos libres en Jerez para pegarse a su rueda y mejorar su tiempo. El de Aprilia, que concluyó el 13º, criticó duramente al piloto de Honda (19º), con quien tuvo un encontronazo en la pista.

En las imágenes que difundió las transmisión del MotoGP se lo ve a Espargaró mostrar su descontento con Marc, interpretando su forma de rodar como un intento de buscar la rueda de su Aprilia para mejorar sus tiempos.

Aleix Espargaró criticó duramente a Marc Márquez por su comportamiento en la pista (Foto: REUTERS)

“Ya lleva mucho tiempo a haciéndolo, siempre en mitad de la pista esperando y no es normal. Hoy lo ha hecho con mi hermano, con Gardner, después con Oliveira y luego conmigo. Ha estado cerca de un minuto parado. No lo entiendo, es una vergüenza. Lo único que se me ocurre es que sea sólo una falta de confianza. ¿Qué hace Márquez esperando a la Aprilia para hacer una vuelta a Jerez? No lo entiendo, le hace falta una Aprilia para hacer una vuelta rápida el viernes. Me ha hecho enfadar bastante”, disparó en diálogo con DAZN el oriundo de Granollers (Barcelona).

Incluso, Aleix Espargaró hizo también algunas declaraciones en inglés donde repitió más o menos el mismo discurso pero profundizó su enojo: “No he hablado con él, pero habría que hablar con Dirección de Carrera. Muchos hablan de Moto3, pero al final es peor en MotoGP. ¿Es normal que un piloto con tantos títulos espere un minuto en el circuito para seguir a la Aprilia? Qué hacen los chicos de Dirección de Carrera. Podía ser automático, vuelta cancelada y punto; pero es ridículo y al final pierdo la concentración, pierdo la línea, pero es Marc Márquez. Pasó en Malasia y también en Sachsenring, ha estado esperando un minuto en medio de la pista”.

Marc Márquez restó importancia a las críticas por su desempeño en los ensayos en Jerez (Foto: REUTERS)

La respuesta de Marc Márquez no se hizo esperar. “Sobre lo de Aleix, no le quiero dar más bombo. Es algo natural del motociclismo. No sé exactamente por qué, pero se queja por todo. No sé por qué se quejaba esta vez. Iba lento, no quería ni buscar una rueda porque no tenía la velocidad, ni tenía la moto que tocaba, y sabía que no podía mejorar mucho el tiempo. Así que… He visto que movía las manos y ni he querido darle mayor importancia”, comentó.

El ocho veces campeón del mundo ya ha sido criticado en más de una ocasión por esta táctica pero ha explicado que es algo natural dentro de la competencia. “Debes buscarte la vida, las maneras de aprender. Aquí, en las zonas rápidas, ir tras alguien me ayuda a gestionarme físicamente, la moto se mueve menos, necesito menos fuerza y a la vez voy más rápido. Aquí muchos buscan ruedas. Al final, las cámaras te buscan, eres quien eres”, había dicho en septiembre del año pasado.

El gesto que le hizo Aleix Espargaró a Marc Márquez durante los ensayos libres en Jerez.

Al ser consultado sobre Aleix Espargaró puede tener problemas personales con él y su hermano, Marc Márquez dijo que cree que es más una cuestión ligada al actual nivel de la Aprilia: “No creo que tenga fijación. Creo que cuando yo estaba en esa posición, porque lo he estado, delante en el Mundial, yendo rápido y me buscaban rueda, me sentía fuerte, no me quejaba. Me sentía orgulloso de que me busquen la rueda. Es normal que si estás delante en el Mundial y estás yendo rápido, te tienes que sentir orgulloso de que te busquen la rueda. Si tú tienes confianza contigo mismo, o cuando vas rápido y estás luchando por un Mundial, te da igual. Y más un piloto que hoy estaba el 20. Esto es motociclismo, ha pasado y siempre pasará.”

