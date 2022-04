El elogio de una de las figuras del Liverpool para Gerónimo Rulli tras el triunfo ante Villarreal

El volante resaltó la tarea de Rulli (Foto: Gettyimages)

Mantener el arco en cero contra un equipo ofensivo como el Liverpool no es una tarea sencilla. El Villarreal venía haciendo una gran tarea defensiva en las semifinales de la Champions League hasta que un inesperado desvió de Pervis Estupiñán rompió la resistencia de Gerónimo Rulli e instantes más tarde, Sadio Mané amplió la diferencia. El 2-0 fue un resultado justo para los Reds y la actuación del guardameta argentino llamó la atención hasta a los futbolistas del cuadro inglés.

“No es sólo sobre tener paciencia, la clave también era encontrar esos huecos donde podíamos hacer daño. En la primera parte creamos muchas oportunidades y en la segunda también, hasta que llegaron los goles”, opinó Thiago Alcántara sobre lo que fue el trámite del duelo de ida. Y agregó con un elogio al argentino Rulli: “Al final, la suerte busca. Estuvimos acertados en muchos otros aspectos. De cara a portería creo que también, pero al final, estamos hablando de un gran rival y de un gran portero también”.

El volante español tuvo un remate de media distancia que hizo vibrar la portería en el primer tiempo y fue la más peligrosa de los 45 minutos iniciales. Con 19 intentos, el Liverpool pudo anotar dos tantos y se llevó una buena ventaja al partido de vuelta que se disputará la próxima semana. “Nosotros creemos en nuestro trabajo, en nosotros. La gente también sigue creyendo. El martes será un partido completamente diferente al de hoy, no tengo dudas que este equipo va a plantar cara”, expresó Gerónimo Rulli en conferencia de prensa.

Gerónimo aguantó varias de las jugadas de peligro que propuso el Liverpool en Anfield (Foto: Reuters)

Además, se detuvo a dar detalles del desvío que generó la apertura del marcador en Anfield: “Una lástima, fue una jugada desafortunada, quizás la que menos peligro llevaba de ellos termina siendo gol. Es un centro, que yo veo que Mané corta al primer palo. Ahí la pelota toca en Pervis apenitas y un desvío a esa velocidad y a contrapierna es muy difícil de sacar”.

Para cerrar, hizo un análisis y una autocrítica de lo que fue su encuentro en general frente a uno de los equipos más dominantes de la Premier League y del continente en los últimos años. “Hasta ese momento habíamos tenido un partido perfecto, después tambaleamos y ellos consiguieron el segundo gol”, concluyó Rulli. Cabe destacar que el ex arquero de Estudiantes de La Plata, de 29 años, es uno de los que pelea por ir al Mundial de Qatar con la selección argentina.

Mientras tanto, en Inglaterra criticaron duramente a la actuación del equipo español. “Eso fue impactante... Una vergüenza para la Champions League. Los jugadores del Liverpool ni siquiera han sudado... No sé cómo el Villarreal ha llegado tan lejos. ¡Eran patéticos!”, disparó el ex jugador del Chelsea, Jason Cundy, en el programa talkSport. Y atacó nuevamente: “¡Patético no es suficientemente duro! Es repugnante lo que han hecho”.

SEGUIR LEYENDO: