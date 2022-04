El llanto de sus familiares, el jugador “indefendible” de la NBA y qué será de su futuro: 12 frases de Facundo Campazzo

Facundo Campazzo es uno de tres argentinos en la NBA (Gettyimages)

El presente de Facundo Campazzo en la NBA es incierto. Después de la decisión del entrenador Michael Malone de quitarlo de la rotación de los Denver Nuggets en la segunda parte de la temporada regular, en lo que va de los playoffs, el base argentino jugó un total de 10 minutos en los tres partidos de la serie que los Golden State Warriors ganan por 3-0.

El próximo domingo, en casa, podría llegar a ser el último partido del cordobés en la franquicia que le dio la oportunidad de llegar a la mejor liga de básquet del mundo. Tras dos campañas, el conductor de la selección argentina mostró sus credenciales como pasador y además su capacidad defensiva en la cancha.

A la espera de conocer qué será de su futuro, Campazzo habló para el canal de NBA Latam y se refirió a la emoción de sus familiares cuando lo vieron en cancha ante los mejores del mundo de la disciplina, explicó quiénes son los jugadores que más lo deslumbraron en la competencia diaria y definió qué es lo que quiere para los próximos años de su carrera en el básquet mundial.

Las mejores frases de Facundo Campazzo

Cómo fue su desembarco en la NBA: “La primera temporada fue un poco rara por el tema del covid, ahora estoy viendo un poco más el mundo NBA. Un poco me lo imaginaba por Manu, Luis, Pablo, Chapu, Carlos, todos... Más o menos le preguntábamos cosas y ellos nos contaban todo esto. Más o menos me lo imaginaba. Pero en lo personal, es feo, pero te terminas acostumbrando al vivirlo todos los días, es algo cotidiano”.

La emoción de sus familiares al verlo jugar: “Lo valoro cuando me visita un familiar. Vino mi primo y cuando me vio jugar se puso a llorar. Vino mi prima y se puso a llorar. VIno mi mamá y se emocionó. Es lo que soñaba. Lo disfruto mucho. Cada día que me levanto trato de disfrutarlo. La NBA en sí hace que lo disfrutes”.

Cómo maneja la situación de no tener minutos: “Ahora que no juego entreno más. Hacemos 3 contra 3 que no juegan y asistentes. Al principio me daba un poco de pereza, porque es todo uno contra uno. A mí me gusta más lo táctico, marcar jugadas. Pero le busqué la manera de divertirme, mejorar, de competir a la vez. Ahora lo paso bien. Me gusta competir con los asistentes, les hablo. Se aprende de estas situaciones, trato de ver el lado positivo. Trato de estar bien físicamente, de humor, feliz donde estoy. Tampoco tapar el bosque. Estoy en la NBA, donde quise estar. Quiero demostrar mi juego, pero cuando no se dan las cosas trato de poner mi energía en lo que puedo controlar, como entrenamiento, estar bien físicamente. Trato de llevarlo bien”.

Su estado de ánimo por no jugar: “No estoy del todo mal. Me encanta jugar, pero también intento aprender de los que tengo al lado. Intento aprender de la liga. Que sea un constante aprendizaje, le veo ese lado bueno de las cosas. Quiero jugar, pero uno se va conociendo en estas situaciones y trato de aprender la manera de trabajar y estar listo”.

Su diálogo con el entrenador de Denver: “Se habla. Me decía que quería probar cosas nuevas, distintas rotaciones, pero eso no quería decir que no juegue. Que intente estar siempre preparado. Es bueno cuando te hablan, porque sabes lo que pasa. Si te lo tomas personal es donde te equivocas. El equipo está siempre por delante. Si me pongo en la piel del entrenador haría lo mismo, buscar lo mejor, lo posible, para que la máquina funcione por sí sola. Nunca pensaría algo en un solo jugador.

El balance de su juego en la NBA: “En mi carrera estaba acostumbrado a que la pelota la tenga el base, pero ahora es correr. En nuestro caso el pivot es un base. Intento mejorar esas cosas en mi juego, como el movimiento sin balón. Cuando cortar, cuando no. Creo que mejoré con respecto a la primera temporada”.

Campazzo definirá su futuro en la NBA tras el final de los playoffs (Getty Images via AFP)

Qué figuras de la liga lo deslumbraron: “Hay varios de los increíbles. Pero cuando vine acá vi que es más increíble todavía. Stephen Curry. El que más me sorprendió es Middleton. Cuando lo vi en vivo me pareció un tremendo jugador. Tiene muchos fundamentos para anotar, se mueve bien, se complementa bien con Antetokounmpo. Después la talla física de LeBron, de Antetokounmpo. Damian Lillard. También me sorprendió Irving, es indefendible. De los que más me costó defender. Contás con que van a 30 puntos. Ya entras con menos 30. Sabes que te van a meter puntos. Trato de compartirles, pero a la vez es frustrante”.

Los gustos de Nikola Jokic: “Es super curioso. Para alguien de su calibre y edad siempre te ayuda a mejorar. No tiene redes sociales. Lo ves siempre leyendo un libro. Todo el viaje leyendo el libro. Y lo termina y agarra otro. Le gustan los caballos. También es alguien muy cercano, te ayuda si necesitas algo. A la hora de jugar no es necesario que diga mucho, todo se ve. Cada uno de los jugadores de Denver es mejor jugador después de cada partido gracias a Jokic”

Cómo es Denver: “Es muy linda ciudad. Si bien en invierno hace frío tenes muchos días de sol. Es una adaptación para la familia, con el idioma y la cultura. Pero nos adaptamos bien y el equipo siempre a disposición para estar tranquilo”.

Lo que viene con la Selección: “Cuando se termina una temporada tengo ganas de jugar, y más ahora. Me hablo mucho con los chicos, con Néstor también. Estoy ansioso, excitado por lo que viene con la selección”.

Ginóbili en el Salón de la Fama: “Es algo increíble. No encuentro una palabra específica para ponerla en contexto. Hay que tomar dimensión de todo esto. Que sea argentino, que jugó para nosotros, que tuve la suerte de compartir equipo.

Su futuro en la NBA: “No sé qué va a pasar mañana. Para los próximos años quiero mantenerme en esta liga lo que más pueda. Lo que el físico y el talento me de. Después se verá. Si el Real Madrid siempre fue como mi casa, tranquilamente puede que vuelva. Si es que me quiere. Ahora estoy tranquilo, pero acá a dos meses por ahí me pongo ansioso. Mi contrato termina ahora, quedo libre”.

SEGUIR LEYENDO: