Malone anunció que volvería a contar con Campazzo, pero sólo lo puso 4 minutos: Denver perdió con Golden State y quedó al borde de la eliminación

“Una cosa que sé es que Facu va a salir y hacer que alguien lo sienta... Si voy a bajar, voy a bajar luchando. Me voy con muchachos que pueden pelear y dejarlo todo ahí. No quiero hundirme y arrepentirme de no haberlo intentado donde debemos intentarlo. Así que lo no negociable es jugar duro, competir, ser agresivo y ser disciplinado. Hazlo o falla, pero si traes eso al juego, entonces estás contribuyendo de manera positiva”, manifestó Michael Malone, entrenador de los Denver Nuggets, en la previa al Game 3 de los playoffs de la NBA ante los Golden State Warriors.

Estas palabras hacían suponer que Campazzo iba a tener los minutos que anhelaba en la serie ante los de Steve Kerr; sin embargo, nada de esto sucedió. El cordobés solamente estuvo dentro del campo de juego unos escasos 4 minutos y su equipo cayó por 118 a 113, quedando 3-0 abajo y al borde de ser eliminados por una barrida.

Facundo Campazzo volvió a tener escasos minutos en los Denver Nuggets (Photo by Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

El coach apostó por el hombre de la selección argentina en reemplazo de Ja Green al inicio del segundo cuarto (antes había ingresado escasos segundos al final del primero). Durante ese pequeño lapso que estuvo en la pista, el 7 cerró su planilla en cero y con una pérdida, pero logró controlar a Jordan Poole y luego a Stephen Curry. Sin embargo, un parcial de 11-4 en contra, dejando el partido 60-49 provocó su salida.

Este accionar de Malone fue similar al del Game 2, cuando en la previa manifestó que “es una posibilidad usar algún jugador que no haya tenido muchos minutos en la serie. Tal vez alguien pueda ser el fusible a cambiar”. En ese duelo el cordobés sólo participó en 6 minutos (2 rebotes y 1 asistencia) y perdieron sin atenuantes por 126 a 106. Vale recordar que el primer duelo se lo perdió producto de una suspensión.

De los últimos 22 partidos de Denver, Campazzo no jugó en 12. Cuando los diez restantes que ingresó al campo de juego, sólo sumó más de seis minutos en cancha en dos de ellos (18:18 frente a Sacramento Kings y 8:39 contra Los Ángeles Lakers). Tomando en cuenta en los que ingresó para los ‘minutos basura’, acumuló un total de minutos similar a los que acumulaba en un partido cuando era el primer suplente. En la consideración del entrenador hoy se encuentra por detrás de jugadores como Will Barton, Monté Morris, Austin Rivers, Bryn Forbes o Nah’Shon Hyland.

El goleo de Golden State estuvo mayormente repartido en tres jugadores exteriores: Stephen Curry (inició como suplente, pero aportó 27 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes), el joven Jordan Poole (23-3-3) y Klay Thopson (21-1-1). Como ya es una costumbre, Nikola Jokic fue el principal artífice para que los de Colorado estén en partido hasta el final. El gigante serbio cerró su planilla con 37 unidades, 5 pases y 18 rebotes.

Ambos elencos volverán a verse las caras este domingo, desde las 16.30 (hora Argentina) en el Ball Arena. Si los de San Francisco se quedan con el triunfo barrerán su serie de primera ronda en la Conferencia Oeste y esperarán en la siguiente instancia al ganador del cruce entre Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves (ayer los de Tennessee se pusieron adelante por 2-1). Si los de Malone logran descontar, la serie se mudará nuevamente al Chase Center (miércoles 27, a las 23).

