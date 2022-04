Por qué Matías Almeyda podría regresar a Chivas

(Foto: EFE/Carlos Zepeda)

La crisis del club Guadalajara ha causado que dos técnicos hayan sido cesados en un lapso menor a un año. Y es que la racha por la que atraviesan les ha impedido reencontrarse con la victoria y no han logrado clasificarse a la liguilla del campeonato de la Liga MX. Después del despido de Marcelo Michel Leaño empezó a sonar el nombre del posible candidato que sustituiría a Leaño, se trataría de Matías Almeyda.

Chivas emprendería una nueva labor de encontrar al director técnico ideal que los regrese a la senda de los triunfos y el argentino sería el prospecto más próximo que se estaría considerando en la directiva deportiva comandada por Ricardo Peláez.

A pesar de que el ex futbolista actualmente está dirigiendo al San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), su etapa en el fútbol estadounidense podría terminar.

(Foto: EFE/Francisco Guasco)

Los resultados que ha sumado Aleyda con el Earthquakes no han sido favorables pues hasta el momento el equipo se encuentra en el último lugar de la clasificación con escasos tres puntos; en consecuencia, se rumoró su probable salida de la escuadra. Si es que el entrenador argentino decide irse de la MLS, la primera opción a la que apuntaría sería a la Liga MX y al estar vacante el puesto en Chivas, se abriría la posibilidad para que vuelta a Verde Valle.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado su baja del conjunto de San José, diferentes medios lo pusieron con un pie fuera de la MLS. Dicha versión empezó a tomar fuerzas luego del empate que sumó con el Nashville Soccer Club en duelo que sostuvieron el sábado 18 de abril.

Incluso, al término del partido, la afición encaró al Pelado y le reclamó el mal arranque del equipo. En una grabación difundida en redes sociales se apreció el momento exacto en el que Almeyda abandonó el estadio en medio de una molestia general por parte de los fanáticos del Earthquakes.

Cabe destacar que el contrato del técnico finalizará al término del campeonato, por lo que, si el argentino lo desea, podría irse antes del club, según lo detalló en entrevista con ESPN. En charla con David Faitelson, Matías se sinceró sobre la situación en la que se encuentra con el conjunto de la MLS.

“Tengo el contrato hasta el final de la temporada y de palabra me puedo ir mañana. Lo he hablado mucho yo, si algo tengo con esta dirigencia es que tengo mucho diálogo, muchísimo, abierto y realmente me han hecho sentir bien”.









*Información en desarrollo